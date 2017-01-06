Православная церковь и группировка «ДНР»

Православная церковь Московского патриархата по-прежнему обладает серьезной поддержкой на подконтрольных группировке «ДНР» территориях. Праздничные проповеди в духе «русского мира», освящение оружия наемников и даже остановленная служба во время визита в храм Захарченко – все это реалии Донецка. Подробности религиозного фактора в войне на Донбассе – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

Достаточно вспомнить, что именно в 2014-м на одном из макеевских блокпостов боевиков, известном как «4/13», к столбу была прибита икона Христа

​– Религиозная составляющая в войне на Донбассе проявляет себя на протяжении всего конфликта. Надо сказать, что к концу 2016-го религиозные мотивы среди боевиков отошли на второй план и не носят такого тотального характера, как это было в 2014-м. Здесь достаточно вспомнить, что именно в 2014-м на одном из макеевских блокпостов боевиков, известном как «4/13», к столбу была прибита икона Христа, и на этом же блокпосту стоял один из моих знакомых. Примечательно, что человек этот стоял в наушниках, в которых слушал исключительно западный рэп. Но в кармане у него была одна из иконок, которые взводу «казаков» раздал местный священник во время освящения их автоматов.

Православие, как известно, в среде «казачества» играет особую роль, и те, кто еще вчера работали в шахтах, а сегодня надели папахи, были вынуждены совмещать привычный для местных рэп с иконами Богоматери.

​«В редкие визиты Захарченко в Свято-Преображенский собор в центре Донецка в храме останавливается служба»

В редкие визиты Захарченко в Свято-Преображенский собор в центре Донецка в храме останавливается служба

Но такой эклектикой дело не ограничивается. Несмотря на спад религиозной пропаганды в местных СМИ, православие Московского патриархата по-прежнему считается одним из столпов так называемой «борьбы против фашизма». Достаточно сказать, что в редкие визиты Захарченко в Свято-Преображенский собор в центре Донецка в храме останавливается служба, если главарь группировки «ДНР» не заявляет о своем визите заранее.

Такой пиетет является взаимным, и в самой группировке «ДНР» Захарченко обещал жестко бороться с сектантами, к числу которых отнес и буддистов. Так, главарь группировки, которая в Украине признана террористической, заявил, что для него есть всего четыре конфессии: «Я православный, хожу в церковь, для себя считаю, что единственная церковь для человека, который верит в Бога, – это Московского патриархата... Признаю 4 основные конфессии – это православие, это римо-католицизм, это мусульманство, и это иудаизм». Брошенный «на подвал» известный украинский ученый Игорь Козловский первоначально обвинялся как раз в создании «радикальной религиозной группировки», которая якобы угрожала безопасности «ДНР». Но потом об этом говорить перестали.

​Проповедь о «священной борьбе», которую «ведет наш народ против врага»

Но пропаганда «русского мира» среди оставшегося здесь духовенства всё же ведется. Я бываю в церкви не часто, но на Пасху мне уже дважды – в 2015-м и 2016-м – приходилось слышать в проповеди священника о «священной борьбе», которую «ведет наш народ против врага». Все это говорится невероятно расплывчато и абстрактно, но стоящие вокруг люди в камуфляже довольно четко дают понять, к кому обращены эти слова и кто в стенах этой церкви враг.

​Хотя некоторые из священников позволяют себе говорить прямо. К их числу относится известный как на Донбассе, так и в целом в русском православии протоирей Андрей Ткачев, чьи вечерние проповеди на телеканале КРТ до войны имели большую популярность в регионе.

Хорошо образованный богослов в одно мгновение стал говорить о настоящей и ненастоящей, то есть – нынешней, по его мнению, Украине и призывать верующих терпеть те испытания, которые пришли с началом Майдана. Сам Ткачев еще летом 2014-го переехал в Москву.