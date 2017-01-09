На грани краха

Войны в Украине и Сирии чрезвычайно истощили российскую экономику. Но если для того, чтобы избавиться от этого изнурительного бремени, нужно только одно решение Путина, то падение цен на нефть от Кремля никак не зависит.

Когда Путин впервые стал президентом России в 2000 году, то цены на нефть держались в среднем на уровне 28 долларов за баррель.

И хотя большую часть последних пяти лет эта цена составляла более 100 долларов за баррель, цены на нефть прошли почти полный круг.

Клептократический путинский режим, получив в свое время триллионы нефтедолларов, очень «своеобразно» ими распорядился.

Тщеславие Путина не позволило ему понять, что колебания цен на нефть имеют свою логику и не являются продуктом манипуляций

Тщеславие Путина не позволило ему понять или заставить поверить в то, что колебания цен на нефть на бирже имеют свою собственную логику и не являются продуктом манипуляций. Можно, конечно, сокращать расходы и использовать другие средства экономии на жизненном уровне россиян, но в условиях дешевой нефти, или незначительного подъема цен на нее, резкого падения доходов и благосостояния россиян избежать никак не удастся.

Стоит обратить внимание на то, что за годы своего длительного правления Путин достиг действительно «уникальных» результатов. Он сделал паразитами более 90 процентов граждан своей страны.

Ведь еще никогда Российская Федерация не была так зависима от экспорта нефти и газа. И теперь любая попытка призвать граждан России к кропотливой и продуктивной работе ‒ вызовет общий гнев и недовольство.

И нефтяная зависимость ‒ это гораздо опаснее, чем многие себе могут представить. «Вставание с колен» и лик благодетеля, который открыл нефтяные шлюзы, будут сакральной мечтой на многие десятилетия. Ведь «петролопатия» стала для россиян тяжелой национальной болезнью.

Ручная «балансировка» бюджета России напоминает балансирование «Титаника»

И хотя Путин признанный мастер геополитических авантюр, однако его основным недостатком является незнание экономики и непонимание логики развития социальных процессов в условиях дефицита поступлений нефтедолларов.

Накопления из Резервного фонда, которые России удалось получить в годы нефтяного бума, фактически пошли на войну с Украиной и попытки «пережить» санкции Запада.

Однако одержимость Путина в стремлении уничтожить украинскую государственность и непомерные расходы на оборону и на все новое оружие не имеют ничего общего с «угрозами» со стороны Америки и Запада. Ведь на Россию никто не собирается нападать.

Путину нужно разыгрывание карты страха для того, чтобы на внутреннем «политическом рынке» России удерживать свою личную власть

Ему нужно разыгрывание карты страха для того, чтобы на внутреннем «политическом рынке» России удерживать свою личную власть. А если россияне начинают бояться, то восстанавливается сценарий времен Чеченской войны. Когда посреди ночи начали взрываться дома в Москве, население стало бояться повторения этих взрывов и оказало поддержку Путину, которая ему была необходима для войны.

Однако, способно ли это население осознать тот факт, что, при любом развитии событий, «нефтяной дождь» остался в прошлом.

А чтобы получить бывший (относительно высокий уровень жизни), нужно будет работать, а не «проедать» нефтяную ренту.

Поэтому ручная «балансировка» бюджета России очень таки напоминает балансирование «Титаника».

Нынешняя система власти скроена таким образом, что россияне не имеют возможности выбросить непутевого капитана за борт.

И когда он постоянно скидывает все российские экономические неурядицы на подчиненный ему народ, пассажиры будут страдать до тех пор, пока Путин будет продолжать выступать в роли национального лидера.

Зависимость Москвы от экспорта углеводородов является критической

То, что Кремль ничего не собирается менять с зависимостью от экспорта углеводородов, а лишь пытается ее чем-то оправдать, доказывают слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, что изменить структуру экономики страны и избавиться от нефтяной зависимости за 15 лет невозможно, мол, она создавалась 50-60 лет.

Но, в таком случае, что вы все делаете во власти? Возможно, целесообразнее путинистам просто признать себя банкротами и неспособными на позитивные изменения? И уйти прочь, освободив дорогу для тех, кто хоть попробует это сделать.

Хотя путинская команда не для того пришла во власть, чтобы делать что-то положительное для России. Что начало проявляться после того, как цена на нефть снизилась в последние годы до критического для Москвы уровня.

В «допутинские» времена (даже при небольшой цене за баррель нефти), это не сказывалось критически на поступлениях в бюджет, потому что на этом ранее зарабатывала сама Россия.

Но потом все изменилось и были успешно задействованы хитросплетенные схемы. При которых государство продавало нефть и газ по минимальной цене своим, а все «сливки» снимались дальше в частных коммерческих структурах за рубежом.

Понятно, что на этом «зарабатывал» сам Путин и его ближайшее окружение, к которому принадлежит и сам Медведев, как наиболее доверенное лицо. Которому вполне можно поручить «погреть» президентское кресло. Пусть и ненадолго, всего на один срок.

Кормление народа за счет нефтяной ренты ставит население в полную зависимость от «кремлевских господ»

Кормление народа за счет нефтяной ренты выгодно для этой политико-криминальной камарильи, поскольку ставит население в полную зависимость от «кремлевских господ». Недостаток только один. Несмотря на то, что население Российской Федерации катастрофически вымирает, «ртов» остается все равно много. А российский «Боливар» никак не вынесет двоих, так что будут сокращать и дальше численность «биомассы».

С другой стороны, этих путинских лет вполне хватило, чтобы рассориться со всем миром. Поэтому, видимо, на реформы времени не было.

Путинский режим, на который неожиданно упал «долларовый дождь», делает вид, что не знает, куда делись 3 триллиона нефтедолларов.

Однако все его властные структуры настолько связаны коррупцией, что к концу его существования российский народ на этот вопрос не имеет шансов получить хоть какой-то внятный ответ.

Ни одна страна мира не может жить «внутренней жизнью»

И как бы Путин ни ненавидел США и все американское, но основой валютных доходов России была и есть нефть, которую продают за доллары.

И падение доходов за счет нефти приводит не к линейному, а логарифмическому падению доходов России.

«Антисанкции», которые были введены Москвой, очевидно были необходимы для резкого уменьшения потребления импорта.

Как бы того ни хотелось Путину, ни одна страна мира не может прекратить импортировать товары и жить «внутренней жизнью»

Но совершенно беззубая позиция ВТО относительно фундаментального нарушителя правил ВТО ‒ России ‒ способствовала плавной деградации Российской Федерации. Потому что, как бы того ни хотелось Путину, ни одна страна мира не может прекратить импортировать товары и жить «внутренней жизнью».

Пытаясь реанимировать империю, Путин пытается реализовать нечто небывалое, вернуть Россию во временном пространстве в 1991 год. Именно для этого ему и требовалось вторжение в Крым и на Донбасс.

Но история повторяется для России в другом измерении. Вовлечение Российской империи в 1914 году в войну закончилось для царствующего дома Романовых потерей власти в 1917 и распадом империи.

Вовлечение Путиным России в 2014-м в гибридную войну с Украиной и Западом может уже в этом, 2017 году, закончиться распадом Российской Федерации.

Поскольку современная Россия после любого серьезного сбоя в «вертикали» путинского режима ‒ переворота силовиков, Майдана на Красной площади или одновременного восстания в нескольких регионах ‒ может рассыпаться через месяцы, недели, или, как СССР после путча ГКЧП в августе 1991 года, практически мгновенно в течение считанных дней.

Виктор Каспрук, независимый политолог

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода