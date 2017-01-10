Новый год на подконтрольной группировке «ДНР» территории – знаковый праздник не только в силу его массовости, которая есть и на подконтрольной Украине территории. Но в Донецке и в других оккупированных городах встреча этого праздника зачастую оборачивается настоящими гражданскими баталиями за столом, если за ним присутствует хоть один человек с проукраинской позицией.

В 2016 году 31 декабря ознаменовалось целым набором интернационала, который можно было встретить на новогодних донецких улицах. Сам я собирался встречать Новый год в Макеевке, в кругу семьи, но перед этим решил заехать в «Амстор» у «Южного» автовокзала, а оттуда отправиться в Макеевку. Уже на «Южном» стало понятно, что в Украине – «гражданская война»: в этот день на улицы выкатило такое количество боевиков с рюкзаками, что не хватало только видеокамеры – бери и снимай.

И в двух таких группах я заметил столь полюбившихся дончанам бурятов. Причем шли они с таким самоуверенным и нагловатым выражением лиц, что было понятно, что вот они, настоящие хозяева города

Во-первых, многие двигались по городу группами – по 3-5 человек – и в двух таких группах я заметил столь полюбившихся дончанам бурятов. Причем шли они с таким самоуверенным и нагловатым выражением лиц, что было понятно, что вот они, настоящие хозяева города. Правда, сам город для них был явно чужим: вероятно, они недавно прибыли в Донецк и еще толком не смогли сориентироваться, что тут и где. У тех, кто выглядел более по-славянски, на рукавах можно было рассмотреть эмблему с надписью «живи сильно, умри достойно», тогда как другой рукав украшала надпись «полк специального назначения». Всех этих людей отличала абсолютно новая форма, подтянутость и ухоженность, – тогда как трамвайная остановка напротив ТЦ «Континент» была забита местным ширпотребом в кое-где зашитом камуфляже и нечищеных сапогах, причем, с уже готовым перегаром.

Продолжение полотна «гражданская война» ожидало меня в «Амсторе». Здесь традиционно перед Новым годом выстроились огромные очереди на кассах. Но отличие их состояло в том, что в каждой очереди стоял хотя бы один «военный». К тому же толпы ходили еще и по залу. «Офицеров» было найти довольно легко: все они толпились у отделов с элитным алкоголем и рыбой по полторы тысячи за кило. Тогда как «рядовые» бродили около пива и колбасы.

Эти дети действительно гордятся тем, что носят новенькую форму и получают стипендию в размере 1460 рублей. В «ДонВОКУ» обучают будущих «офицеров», которые после выпуска получают звание «лейтенанта»

В этот раз много было и «курсантов» так называемого «Донецкого высшего общевойскового командного училища» («ДонВОКУ»). Их вообще становится все больше. О них следует сказать отдельно, так как это та самая бомба замедленного действия с неизменной гордостью на лице. Если местный ширпотреб в камуфляже – просто в большинстве алкоголики с соответствующим внешним видом, а российские кадровики воспринимают войну как работу, то эти дети действительно гордятся тем, что носят новенькую форму и получают стипендию в размере 1460 рублей. В «ДонВОКУ» обучают будущих «офицеров», которые после выпуска получают звание «лейтенанта». В этот раз все они были с огромными рюкзаками и, видимо, собирались в «увольнение» домой на Новый год.

«Республиканские» каналы в этот день шли очень плохо, а из украинских показывает только «1+1», который большую часть новогодней ночи мы и смотрели

Дома, в Макеевке, всех нас уже ждал традиционный для этой войны вопрос – по какому времени встречать Новый год и чье выступление слушать. Так как публика собралась в основном «республиканская», сам праздник стали встречать по московскому времени, то есть на час раньше, чем он наступил в остальной Украине. А вот с телепрограммой все было не так однозначно. «Республиканские» каналы в этот день шли очень плохо, а из украинских показывает только «1+1», который большую часть новогодней ночи мы и смотрели. Но когда стрелки часов стали близиться к полуночи, надо было определяться, чье же выступление все-таки слушать – Захарченко или Путина? Ожидаемо все склонились ко второму варианту – и получили огромное разочарование.

Начавшееся пафосно поздравление – с гимна России и пейзажей Москвы – вдруг превратилось в лепет «детского сказочника на утреннике», как прокомментировала выступление Путина мама. Российский президент говорил настолько абстрактно и наивно, призывая всех нас стать на один день волшебниками, что разница даже с предыдущими украинскими годами, полными формализма, бросалась в глаза. В принципе, Путин лишь продолжал общую линию российских СМИ о том, что «все хорошо». Было, есть и будет. Но впечатление создалось такое, будто говорил он для умалишенных, либо совсем наивных детей.

Через пять минут наступал Новый год по киевскому времени, и я сказал, что раз уж мы слушали Путина (о Захарченко никто даже не вспомнил), то теперь из принципа послушаем и Порошенко

Проблемы начались, когда часы показывали уже без пяти час ночи. Через пять минут наступал Новый год по киевскому времени, и я сказал, что раз уж мы слушали Путина (о Захарченко никто даже не вспомнил), то теперь из принципа послушаем и Порошенко, хотя самому мне это было не намного приятнее. Большая часть сидевших за столом согласилась, но от некоторых пришлось услышать, что «Россия нам помогает», поэтому и слушали Путина, а Порошенко и Украина «теперь нам никто». На что я заметил, что Россия никому уже не помогает, так как «гуманитарку» давно отменили, а часть продуктов за этим столом – живут вполне киевским временем, включая конфеты из «нацистской гуманитарки» Ахметова. Но, как ни странно, всех помирил Порошенко, так как его выступление в камуфляже на фронте выглядело куда живее, чем слепок из мавзолея, который выступал час назад. – Так мы встретили второй Новый год.

Отдельно стоит упомянуть о «голубых огоньках» и прочей культурной программе по РосТВ. Как я уже сказал, из украинского телевидения у нас шел лишь «1+1», но никто даже не думал переключать, так как на российских каналах замер двухтысячный год. Там показывали Галкина, Валерию, Задорнова, Кобзона, иногда – Петросяна, что наводило тоску даже на тех, кто привык ностальгировать по СССР.

В пять минут второго (00:05 по киевскому) в разных частях района взлетели салюты, то есть люди встретили Новый год по украинским часам

Интересно, что в «ДНР» «запретили» продажу и запуск фейерверков. Но, разумеется, некоторые всё равно смогли их протащить. Так вот: в нашем районе не было ни одного залпа после выступления Путина. Тогда как в пять минут второго (00:05 по киевскому) в разных частях района взлетели салюты, то есть люди встретили Новый год по украинским часам.

Сергей Андреев, безработный, город Макеевка

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода