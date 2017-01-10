Украинцы Крыма нуждаются в помощи

Украинский культурный центр в Крыму был основан 7 мая 2015 года. За два неполных года он превратился из группы единомышленников в пространство украинства в Крыму, целями которого является сохранение украинской культуры и языка, а также приобщение к истории, традициям, творчеству украинского народа жителей Крымского полуострова.

Представители Украинского культурного центра в Крыму обратились к народным депутатам Украины с просьбой оказать финансовую помощь для продолжения аренды помещения, в котором расположены библиотека и офис УКЦ в Крыму.

Украинский культурный центр в Крыму ‒ это пространство для общения и обмена информацией

Украинский культурный центр в Крыму ‒ это открытое пространство для общения и обмена информацией; языковой клуб и курсы изучения украинского языка; клуб украинского кино; место для проведения тематических мероприятий, лекций по украинской истории, литературе и культуре; библиотека украинской литературы, которую помогали собирать жители Крыма и материковой Украины.

Мы уверены, что найдем понимание среди людей, которые представляют и защищают интересы крымчан.

Считаем, что не должны оставаться один на один с решением проблем, связанных с деятельностью Украинского культурного центра в Крыму! Мы надеемся, что с помощью народных депутатов, неравнодушных людей, сможем продолжить нашу деятельность и в 2017 году!

Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму

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