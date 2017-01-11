Кремль стремительно обзаводится новым союзником с неоднозначной репутацией – в лице филиппинского президента Родриго Дутерте, прошлой осенью назвавшего Владимира Путина "своим кумиром". С момента вступления в должность Дутерте не раз привлекал к себе внимание внешнеполитическими амбициями, хамскими и циничными заявлениями и сравнениями, инициированной им кампанией террора и убийств тысяч наркоманов и наркоторговцев в собственной стране и прямыми угрозами в адрес США. Филиппины десятилетиями оставались ближайшим военно-политическим партнером Вашингтона в регионе, однако приход Дутерте к власти и его курс на разрыв связей с западными странами может поменять весь баланс сил в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Сможет ли президент России Владимир Путин завести себе в Азиатско-Тихоокеанском регионе "нового Уго Чавеса" в лице 71-летнего Родриго Дутерте? Президента Филиппин, с его яркой и недипломатичной манерой общения, мировые средства массовой информации уже неоднократно сравнивали с покойным "лидером боливарианской революции" в Венесуэле, на годы сделавшим эту латиноамериканскую страну союзницей Москвы – в первую очередь на почве схожей антизападной риторики и критики "либеральной системы ценностей".

В первые дни нового года Дутерте прямо заговорил о намерении превратить Россию в своего нового союзника и даже "покровителя". Это произошло в прошлые выходные, когда завершился первый в истории четырехдневный визит в Манилу группы кораблей российского ВМФ. "Москва готова стать близким другом Филиппин по мере того, как они диверсифицируют свои внешние связи". Об этом заявил 4 января на пресс-конференции на борту российского противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" посол России на Филиппинах Игорь Ховаев, добавив: "Мы не вмешиваемся в ваши отношения с вашими традиционными партнерами, но ваши традиционные партнеры должны уважать интересы Филиппин и России". Ховаев также сказал, что Россия готова поставлять на Филиппины любое современное оружие, в том числе самолеты и подводные лодки.

"Мы приветствуем наших русских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для чего угодно, чтобы пополнить запасы или чтобы нас защитить", – ответил филиппинский президент. После журналистам было сообщено, что в ближайшие месяцы Москва и Манила планируют провести совместные военно-морские учения, для чего требуется "лишь подписать соответствующий договор". Дутерте уже несколько раз говорил, что готов стать маленькой частью "российско-китайского миропорядка, который неизбежно наступает". А еще раньше он заявил, что, по его мнению, "есть только три государства, которые противостоят остальному миру, – это Китай, Филиппины и Россия".

На апрель этого года запланирован официальный визит Дутерте в Россию. В прошлом декабре Дутерте отправил в Москву делегацию на уровне министров – для обсуждения поставок на Филиппины российского вооружения, после того как Вашингтон заблокировал сделку на 26 тысяч американских автоматических винтовок, предназначавшихся для филиппинской армии. В декабре Родриго Дутерте сообщил о намерении разорвать Договор о взаимной обороне между Соединенными Штатами Америки и Республикой Филиппины, подписанный еще в 1951 году и позволяющий американским военнослужащим находиться на филиппинской территории для регулярных совместных учений – главной целью которых в последние годы негласно считалось противостояние КНР и милитаризации Южно-Китайского моря, проводимой Пекином. Символично, что еще в 2011 году, в 60-летнюю годовщину этого договора, США и Филиппины подтвердили его положения в так называемой Манильской декларации, на торжественной церемонии на борту американского эсминца "Фицджеральд", прибывшего тогда в столицу Филиппин также с дружественным визитом.

Отношения Манилы с Соединенными Штатами, остающимися крупнейшим торговым партнером и иностранным инвестором для Филиппин, до сих пор обладающих статусом "основного союзника США вне НАТО", резко ухудшились после того, как уходящий президент США Барак Обама призвал Дутерте соблюдать права человека в его кампании по борьбе с наркотиками. Родриго Дутерте вступил в должность главы государства 30 июня 2016 года, в первый же день призвав всех филиппинцев собственноручно убивать наркоманов и людей, связанных с наркобизнесом. В результате к началу 2017 года в ходе внесудебных расправ на Филиппинах были убиты более шести тысяч человек. Линчеваниями занимаются не только полицейские, но и связанные с ними "эскадроны смерти", число которых стремительно растет, и обычные жители, вдохновленные речами своего президента. В ответ на критику Дутерте несколько раз грубо обозвал Обаму и заявил, что его страна "уже не колония США, которой можно диктовать, как себя вести".

Один из филиппинских полицейских недавно анонимно рассказал британскому изданию Guardian, что многие его коллеги сами занимаются торговлей наркотиками и в последние полгода используют указания президента, чтобы устранить возможных конкурентов или свидетелей, убивают мелких торговцев и наркоманов – но не ищут крупных производителей и поставщиков. Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обращают внимание всего мира на то, что на Филиппинах воцарилось "узаконенное беззаконие". Однако такие действия гарантировали Дутерте высочайший со времен получения Филиппинами независимости рейтинг одобрения – более 80 процентов.

О том, чем Россия и Владимир Путин так привлекли филиппинского президента и зачем Родриго Дутерте вдруг понадобился стратегический союз с Москвой, в интервью Радио Свобода рассуждает политический аналитик, знаток Юго-Восточной Азии, эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов:​

– Интерес Родриго Дутерте к России построен на отрицании традиционных связей с США. И на фоне воинственной риторики в адрес Вашингтона, если быть точным, в отношении уходящей администрации барака Обамы, Дутерте обращается к тем игрокам, которые в широком восприятии, и в значительной степени в реальности, США противостоят или, по крайней мере, с ними конкурируют. Поэтому его заявления о том, что он собирается устанавливать союзнические отношения с Москвой (а он довольно свободно пользуется словом "союзник", хотя трудно понять, что он имеет в виду), выглядят со стороны сильно и даже дерзко и должны впечатлять, как он уверен, Америку. Его наверняка привлекает в том числе и стилистика Путина, и Дутерте тоже пытается продемонстрировать схожую силу "национального лидера". Он вдохновляется образом влиятельного политика, который присутствует у Владимира Путина, и, возможно, отчасти его этим же привлекают и другие сильные политические фигуры на мировой арене.

– То есть речь идет о какой-то родственности мировосприятия, которую подсознательно чувствуют и в Маниле, и в Москве? Может быть, о личном сходстве двух президентов, двух типов власти, сути правления?

– Может быть, дело даже не только в стиле и сути правления, сколько в степени влияния. Дутерте привлекают сильные альтернативы США, и, наверное, эту сильную альтернативу он видит, в том числе, и в России, и также в Китае – будем честны, в Пекине даже в большей степени, чем в Кремле. Он готов говорить все что угодно, чтобы продемонстрировать свои возможности перед лицом США и на фоне, как ему кажется, наверное, несколько унизительного положения Филиппин в американо-филиппинском союзе.

– А откуда у Дутерте появилась идея о "новом российско-китайском миропорядке", который якобы неизбежно наступает и к которому он хочет присоединиться на правах младшего партнера? Он прямо об этом несколько раз говорил.

– Он оперирует широким, массовым восприятием мировой политики как борьбы "гегемона", в виде США, и "новых центров силы", в лице Китая и России. Многие эксперты понимают, что вся эта ситуация значительно сложнее, более нюансирована, но Дутерте – как человек, который умело чувствует настроения масс, причем его заслуженно называют популистским политиком – пользуется этим массовым восприятием глобальной политики, для того чтобы поддерживать свой имидж президента, который ведет Филиппины куда-то там присоединяться к новым силам мировой политики. Хотя, конечно, на практике он и его команда наверняка осознают всю ограниченность подобной стратегии.

– Чем свои намерения Дутерте может подкрепить? Ведь США остаются главным и крупнейшим экономическим партнером его страны. Что Филиппины смогут сделать без Вашингтона?

– Действительно, возможности Дутерте тут крайне ограниченны. Прежде всего, потому что американо-филиппинский союз имеет глубокие исторические корни. В чисто практическом смысле, особенно в области обороны и безопасности, Филиппинам будет очень сложно отказаться от тех объемов американской помощи и поддержки, вообще всего объема союзных обязательств, которыми Манила активно пользуется. Потому что собственные силы обороны Филиппин не очень развиты, и без американской поддержки им не обойтись. Другой вопрос, что, наверное, с точки зрения Дутерте, это разумно – привлечь максимально возможные внешние ресурсы, прежде всего экономические, в филиппинскую экономику, которая в этом нуждается, особенно в области инвестиций в инфраструктуру, в городское строительство. Это было очень важным пунктом повестки дня, когда он баллотировался в президенты. И здесь, конечно, Китай может оказать помощь Филиппинам, и мы видим, что это и происходит. У Дутерте был довольно успешный в финансово-экономическом, торговом смысле визит в Пекин, он привез оттуда сделки и кредиты. Посмотрим, как это будет реализовываться.

Не факт, что Россия сможет оказать Филиппинам помощь в таком же объеме, в котором сможет это сделать Китай

Но не факт, что Россия сможет оказать Филиппинам помощь в таком же объеме, в котором сможет это сделать Китай. Или, скажем, Япония, которая тоже для Дутерте является интересным партнером, но, конечно, дружба с Токио не выглядит так эффектно, как обещание союзных отношений с Китаем или Россией. Нужно просто обратить внимание на то, что заявления Дутерте часто сопровождаются либо его собственными какими-то добавлениями, либо коррективами каких-то представителей его администрации – о том, что отношения с США все равно будут поддерживаться в том виде, в котором они существуют сейчас. И даже когда мы слышали заявление о российско-филиппинском меморандуме о военном сотрудничестве, министр обороны Филиппин четко, специально даже, подчеркнул, что это не такое соглашение, которое существует у Филиппин с США, и что о таком уровне отношений речь пока не идет.

– А что всерьез может Россия предложить Филиппинам, кроме поставок оружия? За которое, кстати, неизвестно, кто и когда будет платить.

– Поставки российского оружия могут начаться, но вряд ли это будут какие-то большие объемы и новинки. Наверное, это будет подержанная техника, хотя Филиппинам и такая будет полезна. Я думаю, что Россия могла бы дать Филиппинам, в первую очередь, само по себе ощущение готовности сотрудничать – что уже, наверное, на фоне нынешних непростых отношений России и США может вызвать определенный интерес и ощущение того, что Филиппины куда-то действительно смещаются в сторону от США. Это такая определенного рода переговорная тактика. Кроме этого, конечно, Россия способна сотрудничать с Филиппинами в области передачи опыта и практики борьбы с терроризмом и пиратством, что для Филиппин очень актуально, как, в общем, актуально для всего региона Юго-Восточной Азии. Потому что именно филиппинская территория выступает здесь источником угрозы. Это и регулярные пиратские нападения, которые происходят в море Сулу, расположенном между Филиппинами и Малайзией, и террористическая активность, которая на Филиппинах – едва ли не самая сильная во всей Юго-Восточной Азии.

– Вся бурная внешнеполитическая деятельность Родриго Дутерте грозит ли перевернуть систему безопасности, сложившуюся в Восточной и Юго-Восточной Азии? И чем она грозит самим Филиппинам? Китай до сих пор воспринимался на Филиппинах скорее как угроза. Можно вспомнить, например, спор о принадлежности Парасельских островов. Пекин теперь, если судить по заявлениям нового президента США Дональда Трампа, это также главный соперник Вашингтона. И вдруг – вот такие резкие развороты.

– Действительно, вся эта комбинация, особенно если учесть то, что пока мы знаем о планах Дональда Трампа, выглядит довольно странно – что Филиппины вроде как пытаются сблизиться с Китаем на фоне возможного ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном при президенте Трампе. Трамп обещает быть более активным в Азиатско-Тихоокеанском регионе, именно в смысле более жесткой позиции по отношению к Китаю. Следуя к тому же нарративу о том, что пресловутый "поворот к Азии" уходящего Барака Обамы был неудачным и что Обама действительно проявил себя как слабый игрок в регионе. Но необходимо учитывать то, что, когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах в США, президент Дутерте очень этому обрадовался и даже выразился в том духе, что "теперь все мои претензии сняты". Может оказаться, что вот сейчас, в период остаточного срока президента Обамы, Дутерте еще сможет заработать себе какие-то очки в отношениях с Китаем, а когда придет Трамп, вся эта риторика несколько ослабнет. Наверное, Дутерте рассчитывает, что в итоге Филиппины окажутся чуть-чуть подальше от Вашингтона, будут меньше от Соединенных Штатов зависеть, но при этом сохранят преимущества военного союза с ними – и в то же время расширят экономическое союзничество с Китаем. Наверное, это его голубая мечта!

Типичное поведение для малого государства – попытка извлечь выгоду из сотрудничества с двумя крупными державами

В общем-то, в этом ничего плохого нет, это типичное поведение для малого государства – попытка извлечь выгоду из сотрудничества с двумя наиболее крупными державами. Этой же стратегии, например, в Южной Азии придерживается Бутан, балансирующий между Индией и Китаем. Другое дело, что подобное балансирование, конечно, это очень непростая внешнеполитическая задача, и мы пока не знаем, смогут ли Филиппины правильно балансировать. Мне кажется, они просто окажутся между молотом и наковальней, то есть неспособными соблюдать свои союзнические обязательства по отношению к США – в условиях своего сближения с Китаем и одновременно ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном. Я бы оставил этот вопрос открытым, все будет зависеть от того, как далеко готов Дутерте зайти в практическом выполнении своих громких заявлений в адрес США. До сих пор ничего катастрофического не произошло, американо-филиппинский союз продолжает действовать в том формате, в котором это было раньше, к реальным действиям Дутерте пока не сильно переходил, в основном пока были лишь громкие, яростные, сильно выглядящие заявления в адрес американской администрации.

– Почему Дутерте вообще стал так популярен в своей стране, в чем его феномен? Почему он, такой, каков он есть, встал во главе государства именно сейчас?

​– Бешеная популярность Дутерте – это отчасти лишь ощущение, которое он хочет проецировать на филиппинскую и мировую общественность. Потому что есть опросы, которые показывают высокие показатели поддержки Дутерте, и есть результаты точно таких же ранних опросов, которые показывали практически такой же рейтинг предыдущего филиппинского президента, придерживавшегося во внешней политике совсем противоположного направления. Бениньо Акино был активным сторонником укрепления союзнических отношений с США и более жесткого курса по отношению к Китаю, в том числе по вопросам спорных островов в Южно-Китайском море. Дутерте, или те люди, которые занимаются его имиджем, немножко мифологизируют идею его бешеной популярности. Безусловно, поддержка его со стороны населения вызвана его стремлением установить, как они говорят, "законный порядок". То есть – идеи избавления крупных городских агломераций Филиппин от наркоторговли, от преступности.

Дутерте смог оседлать волну социальных проблем и облек варианты их решения в доступную, понятную форму

Мы знаем, что Дутерте применяет жестокие методы, чтобы бороться с этой напастью, которые мировые правозащитники не считают, мягко выражаясь, законными, – но именно эта повестка, как считается, привела его к власти. Кроме того, конечно, он активно пропагандировал идею федерализации Филиппин, усиления автономии местных властей, обещал новые экономические реформы, привлечение новых денег в инфраструктуру страны, которая довольно слабо развита, обещал бороться с бедностью. Это все социальные проблемы, которые стоят перед Филиппинами. И он говорил все это в понятном, популистском ключе. Недавно еще казалось кому-то смешным, что Дутерте и Трамп, два популиста, станут одновременно президентами, и многие шутили, что было бы забавно посмотреть на их встречу. И, наверное, через какое-то время мы такую встречу увидим. Завершая ответ на вопрос о популярности: действительно, Дутерте смог оседлать эту волну социальных проблем, которые существуют на Филиппинах, и облек варианты их решения в доступную, понятную форму, а также воспользовался накопившимся недовольством центральной филиппинской элитой. Потому что сам Дутерте, разумеется, также не относится к категории простых граждан, он относится к элитам – только к региональным. И он смог лучше других канализировать эмоции филиппинских граждан, чтобы свою популярность завоевать.

– Все дикие слова, поступки, приказы Родриго Дутерте чаще всего связаны с борьбой с наркомафией и с употреблением наркотиков. Почему вдруг именно на Филиппинах эта проблема достигла таких масштабов? И насколько сильна в стране преступность? Вроде бы у соседей Филиппин таких катастрофических проблем с этим нет.

– Как социальный феномен, это заслуживает глубокого исследования. Тут, конечно, целая комбинация факторов. Это и уровень бедности в стране, и урбанизация, и традиционно не самый сильный контроль властей над, в том числе, городскими агломерациями. Тут смешивается и преступность, и незаконные способы заработков всяческих подпольных организаций, и даже фактор этнического китайского криминала, о чем не очень любят говорить. Дело в том, что основной употребляемый наркотик на Филиппинах – это синтетический метамфетамин, на жаргоне называемый "шабу", и часто производят его местные и зарубежные китайские преступные сообщества. Это комплекс социальных проблем, который существовал очень давно, и именно обещания развязать этот клубок жесткими волевыми решениями в значительной степени привели Дутерте к власти. Потому что он пообещал простое решение, которого не так просто добиться, по крайней мере, легальными способами.

– На все происходящее не оказывает ли влияние то, что Филиппины уже находятся на 12-м месте в мире по размеру населения? Это огромная, более чем 102-миллионная нация с очень особенной историей и своим самосознанием, по сравнению со всем регионом. Бывшая колония Испании, в течении нескольких веков, потом, на протяжении нескольких десятков лет, фактически колония США. Какими они видят себя среди соседей? С учетом того, что они в массе, кстати, – единственные христиане, католики, во всей Азии.

– Да, безусловно. Филиппины – очень необычная страна в Юго-Восточной Азии, и в плане истории, религии, и вообще того, как организована жизнь здесь, по сравнению с соседями. Есть, конечно, здесь самая сильная связующая нить со всем регионом – это крупное исламское меньшинство на юге, которое всегда было относительно успешным в противостоянии колониальным и центральным властям, и эта проблема до сих пор не решена. Здесь есть сильнейшие внутренние расколы, не только по этническим и религиозным, но и по политическим мотивам, до сих пор на отдаленных островах действуют партизанские и террористические группировки. Это одно из самых сложных, наверное, запутанных в этническом, религиозном, политическом плане государств Азии. И конечно, дает о себе знать долгая и непростая история отношений Филиппин с колониальными державами. Тем не менее, США, как показывают многие опросы, по-прежнему большинством населения здесь воспринимаются как родственное государство. Прежде всего потому, что во время холодной войны, так получилось, Филиппины стали одним из оплотов западного мира в Юго-Восточной Азии. И, грубо говоря, если на одной стороне Южно-Китайского моря в последней трети ХХ века, в Индокитае, сформировался оплот советского влияния, то ровно на другой стороне от вьетнамской бухты Камрань, где стояли советские военные корабли, на территории Филиппин находились американские военные базы, Субик-Бей и Кларк-Филд. И в большой степени Филиппины были одним из фронтов холодной войны.

– Есть шутка, что, по всем особенностям, филиппинцам следовало бы быть одной из латиноамериканских наций, а не азиатами. Глядя на весь этот накал страстей – есть ли у Дутерте шансы, образно говоря, стать новым Уго Чавесом, хотя бы в чем-то? Хотя бы на долгое время заставить весь мир говорить о себе и о Филиппинах под своей властью?

Филиппины – очень необычная страна в Юго-Восточной Азии

– Тот факт, что мы сейчас о нем разговариваем, уже отчасти доказывает, что он был в этом смысле довольно успешен. В принципе, учитывая то, как развиваются события и как волатильна политическая ситуация на Филиппинах, Дутерте, что называется, одновременно "кандидат на царя вселенной и на кандалы". Есть эксперты, которые сомневаются даже в том, что он сможет успешно завершить свой президентский срок, даже были какие-то слухи на Филиппинах о готовящемся заговоре. Но это могут быть какие-то политические манипуляции, медийные вбросы, тут очень сложно судить. Филиппинская политика всегда вообще довольно скандальная и энергичная – не всегда в хорошем смысле. У Дутерте есть противники, и по мере того как этот раж, который существует сейчас, сразу после выборов, будет спадать, может быть, мы увидим другое отношение к нему на Филиппинах. Прежде всего, когда начнут приносить или не приносить плоды те действия, которые Дутерте будет предпринимать в отношении внешних сношений страны и в отношении тех внутренних проблем, которые он пытается решить. Уже сейчас есть широкий круг недовольных – прежде всего это, конечно, семьи жертв, убитых без суда и следствия, родственники всех, кто погиб в ходе антинаркотической кампании. Все будет зависеть от того, сможет ли Дутерте найти твердый центр в своих взглядах – и в отношении внутренней политики, и внешних сношений.