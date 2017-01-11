Специально для Крым.Реалии

Может ли Украина при поддержке Запада заключить некую сделку с Россией, при которой о Крыме «забудут», зато взамен российские войска уйдут с территории оккупированных районов Донбасса, а Путин оставит Украину в покое? Разве это – плохая плата за окончание войны, стабильность и деэскалацию? Тем более в ситуации, когда многие жители самого Крыма хотят, чтобы эта территория контролировалась Российской Федерацией?

Первый аргумент, который можно привести для опровержения такого подхода, – это аргумент из области международного права. Россия аннексировала Крым вопреки всем его нормам. Смириться с этим нельзя – это пощечина не только Украине, но и всему мировому сообществу. Но оппоненты смогут в ответ привести пример балтийских стран. Их государственность была уничтожена Советским Союзом тоже вопреки всем нормам международного права. Соединенные Штаты никогда не признавали, что Латвия, Литва и Эстония утратили свою независимость. Но это не мешало им поддерживать отношения с Москвой. Санкций за аннексию стран Балтии тоже никогда не было. Так почему бы Украине и Западу не отнестись к Крыму как к балтийским странам? Не признавать, но и не наказывать. Жить в мире.

Однако между Крымом и балтийскими странами существует одно важное отличие. Сталину действительно была нужна «Советская Прибалтика». А Путину не нужен Крым. Ему нужна вся Украина. Целиком и полностью.

Оккупация Крыма – лишь первый шаг на пути к полному уничтожению украинской государственности

Оккупация Крыма – лишь первый шаг на пути к полному уничтожению украинской государственности. Когда Путин только начинал свою операцию в Крыму, многие западные политики тоже считали, что речь идет лишь об этом полуострове-символе, и рассчитывали, что российский диктатор не пойдет дальше. Эти расчеты отказались ошибочными. Уже в своей печально знаменитой «крымской речи» на церемонии аннексии полуострова Путин предъявил претензии на весь украинский восток, по его мнению, «подаренный» Украине большевиками. А затем началась военная операция по присоединению восточных областей Украины, которую остановили только наши военные и добровольцы. Если бы эта операция увенчалась успехом – то тогда претензии были бы заявлены уже на всю оставшуюся украинскую территорию. Возможно, уже не от имени Путина, а от имени марионеточного «настоящего» украинского правительства, которое окопалось бы в Донецке или Харькове. И затем состоялась бы оккупация этой оставшейся территории с ее последующим присоединением к Российской Федерации.

Сооружение в центре Москвы памятника киевскому князю Владимиру, кстати, должно было стать кульминацией этого плана, напоминанием о том, что к России присоединены ее «исконные территории». Оккупация всей Украины не удалась, а памятник остался. И путинские планы по уничтожению нашей страны тоже.

Вряд ли российский диктатор согласится обменять эти планы на Крым.

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