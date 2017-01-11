Как у крымских детей деньги ФЦП воруют

Федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года, составленная российским правительством в 2014 году, включает в себя не только широко известные инфраструктурные проекты вроде Керченского транспортного или энергетического мостов. Но так уж устроено медиапространство, что несколько крупных объектов оттягивают на себя все общественное внимание, оставляя в тени подряды пусть и дешевле, но таящие в себе не меньше коррупционных рисков. Каких? Покажем на одном примере – строительстве детских садов в Крыму на деньги по ФЦП.

Традиция распила денег на детские сады началась еще до российской оккупации Крыма. В 2011 году Главное управление капитального строительства при Совете министров Крыма (ГлавУКС) заказало строительство шести новых детских садов. Подрядчиками по всем заказам стали строительные фирмы, контролируемые спикером крымского парламента Владимиром Константиновым. За три последующих года в эксплуатацию не ввели ни один детский сад, хотя компании под общим условным названием «Консоль» успешно поглотили как минимум авансы на это строительство.

Схема, которую тогда детально описывал крымский «Центр журналистских расследований», коротко выглядела так: ГлавУКС под руководством бывшего менеджера «Консоли» Вадима Мороза заказывал у этой самой «Консоли» несколько объектов. Затем, ссылаясь на нехватку денег, транши из бюджета «размазывали» по всем долгостроям, которые попутно дорожали, иногда вдвое.

Самопровозглашенные власти Крыма пользовались «переходным периодом», и отыскать в свободном доступе документы по первым крымским закупкам за счет российского бюджета, боюсь, невозможно

В декабре 2013 года наибольший процент готовности был у детского сада «Чайка» в Заозерном под Евпаторией – почти 50%. Пока «Консоль» его строила, детсад подорожал вдвое – с 16 до 30 миллионов гривен, из которых фактически было освоено 19 миллионов. Сдавали детсад уже в российской оккупации. «Считаю это хорошим результатом работы по одному из направлений реализации поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина», – говорил Владимир Константинов на церемонии перерезания ленточки 19 декабря 2014 года. Забыл ли Владимир Константинов, что почти весь цикл работ был оплачен субвенцией из госбюджета Украины, либо сознательно скрывал это от новых контролеров, непонятно – самопровозглашенные власти Крыма пользовались «переходным периодом», и отыскать в свободном доступе документы по первым крымским закупкам за счет российского бюджета, боюсь, невозможно. Но зато можно понять, как далее собираются достраивать детские сады, начатые на деньги украинского бюджета.

Детский сад в керченском микрорайоне Марат-2 «крымскую весну» встретил на стадии фундамента. Поглотив пять миллионов гривен аванса, «СК Консоль-Строй» забросила объект, а ГлавУКС по принуждению прокуратуры судился за эти деньги, и даже успешно, но забрать не успел. Уже в оккупации «Консоль» добилась отмены решения суда, предоставив в симферопольский «суд» бухгалтерские документы о целевом расходовании аванса.

А дальше началось самое интересное.

Буквально под новогодней елкой, 30 декабря 2016 года, «наследник» ГлавУКСа – «Крымское управление капитального строительства» – объявило о закупке строительства нового детсада на том же месте, в микрорайоне Марат-2. Закупка прошла безо всякого конкурса, подрядчиком выбрана симферопольская фирма ООО «КС Компани», учрежденная неким Алексеем Каракашем ровно за три дня до подписания договора – 26 декабря.

Фирма с уставным фондом в 10 тысяч рублей получила заказ более чем на четверть миллиарда рублей (267 миллионов 648 тысяч). Судя по названию лота, бюджету России придется второй раз оплатить работы, фактически выполненные за счет Украины – речь идет именно о полном цикле строительства, а не о завершении начатых в 2011 году работ. Удостовериться в этом окончательно мешает нарушение заказчиком работ норм российского законодательства – документация конкурса опубликована не полностью, технического задания в открытом доступе нет (если его вообще успели подготовить в спешке). В целом же «российская» стройка на уже готовом украинском фундаменте обойдется в 4,5 миллиона долларов против 3,5 миллионов долларов (28 млн грн) по договору от 2011 года. Работы меньше, стоимость – больше.

Судя по всему, перед нами сверхновая звезда крымских бюджетных распилов

Рекомендую читателям хорошо запомнить название этой удачливой фирмы, потому что, судя по всему, перед нами сверхновая звезда крымских бюджетных распилов. Так, небрежный поиск по российскому реестру государственных закупок позволит нам узнать о том, что в этот же день, под той же новогодней елкой, «КС Компани» безо всякой конкуренции получила заказ на строительство блока начальных классов с актовым залом в Ялтинской «школе будущего» на 243,5 миллиона рублей. Спешка в оформлении документов привела к путанице в документах – в договоре по детскому саду в Керчи забыли стереть заголовок из договора по ялтинскому объекту. Вероятно, и подписан документ именно в таком варианте

Бюджетные подряды на полмиллиарда рублей всего на четвертый день существования юридического лица – хороший результат

Итак, бюджетные подряды на полмиллиарда рублей всего на четвертый день существования юридического лица – хороший результат с еще лучшими перспективами. Пространства для испытания этой и других схем распила бюджета на крымских детях более чем достаточно – ФЦП предусматривает возведение 86 детских садов в Крыму, и пяти – в Севастополе.

P.S. Вся эта история напоминает фрагмент из к\ф «Джентльмены удачи», где сбежавшие из тюрьмы уголовники вынимают деньги из тумбочки в детском саду, так и не выполнив оплаченную работу. Разница только в том, что одного из персонажей, Василия Алибабаевича, затем терзала совесть: «То бензин, а то – дети». Крымские джентльмены удачи, похоже, разницы не видят.