Специально для Крым.Реалии

Частыми отставками в крымском «совмине» уже давно никого не удивишь. На протяжении 2015-16 годов сменились более десятка «министров». А в некоторых ведомствах умудрились провести кадровые ротации руководства даже дважды за год. (Окончание, начало публикации читайте здесь).

«Министерские» отставки 2015 года

В 2015 году свои посты покинули девять крымских «министров» – больше половины состава крымского «правительства».

Основная причина отставок – «не справились с поставленными задачами». В некоторых случаях – явное лоббирование своих бизнес-интересов

Так, на протяжении года в отставку по собственному желанию отправились «министр» имущественных и земельных отношений Александр Гордецкий, «министр» сельского хозяйства Виталий Полищук, «министр» транспорта Анатолий Цуркин, «министр» курортов и туризма Елена Юрченко, «министр» здравоохранения Александр Могилевский, а также «министр» экономического развития Николай Коряжкин. Основная причина отставок – «не справились с поставленными задачами». Правда, в некоторых случаях (как, например, с Гордецким или Полищуком) причиной для ухода стало слишком явное лоббирование своих бизнес-интересов с помощью министерского кресла.

Наиболее важные отставки крымских чиновников топ-класса пришлись на конец года, на «блэкаут»

Однако наиболее важные отставки крымских чиновников топ-класса пришлись на конец года, когда в разгар «блэкаута» Аксенов уволил «министра» топлива и энергетика Крыма Сергея Егорова, которого обвинили в бездействии в вопросах энергообеспечения полуострова.

«В связи с тем, что вы не выполняете своих функциональных обязанностей, вам придется искать другое место работы. Я сожалею, что вы подвели нас всех в этой ситуации. Спасибо, вы можете идти», – сказал Аксенов «министру» прямо на заседании «совмина».

«Министерство» топлива и энергетики Крыма отдали чиновнице из России Светлане Бородулиной. Ее семейный бизнес под конец 2016-го заинтересовал «прокуратуру» Крыма

​«Министерство» топлива и энергетики Крыма отдали чиновнице из России Светлане Бородулиной. И хотя электричества на полуострове больше не стало, но вопросы поставок на полуостров топлива стали решаться быстрее благодаря супругу нового «министра», который занимается топливным бизнесом на территории России. Этот семейный бизнес под конец 2016-го даже заинтересовал «прокуратуру» Крыма на предмет конфликта интересов.

«Ее (Бородулиной – авт.) супруг возглавляет энергокомпанию, и сама Бородулина раньше тоже работала в этой же компании», – рассказал в начале декабря «и.о. прокурора» Крыма Андрей Фомин, отказавшись разглашать материалы проверки.

В конце 2015 года по собственному желанию уволились «министр» финансов Вадим Левандовский и «министр» промышленной политики Алексей Скрынник. Правда, накануне ухода в отставку сразу двух министров Аксенов анонсировал кадровые перестановки, намекнув, что некоторые крымские «чиновники» могут стать фигурантами разбирательств правоохранительных органов.

В свою очередь «глава» Крыма пообещал назначить на освободившиеся должности серьезных менеджеров-управленцев. Ими стали первый «замминистра» финансов Ирина Кивико и Андрей Васюта, который пришел на пост «министра» промышленной политики с должности главы «ГУП «Крымские морские порты».

«Министерские» пертурбации 2016 года

В 2016 году кадровые перемены коснулись только 5 «глав» крымских министерств. Правда, «министра» сельского хозяйства меняли дважды за год. Так, в феврале аграрное ведомство в Крыму возглавил подполковник запаса, бывший вице-губернатор Тверской области Андрей Григоренко. Однако уже в октябре, видимо, по итогам уборки урожая, россиянин ушел в отставку в связи с переводом на работу в Москву. Третьим по счету с 2014 года «министром» сельского хозяйства стал Андрей Рюмшин.

В апреле 2016 года свой пост покинул «министр» спорта Георгий Шестак. Должность главы спортивного ведомства оставалась вакантной несколько месяцев, пока не нашли «достойную» кандидатуру – бывшую секретаршу крымского «спикера» Владимира Константинова 30-летнюю Елизавету Кожичеву.

Несмотря на перемену мест слагаемых, контроль за миллиардами на сферы ЖКХ остался в тех же руках

Летом 2016 года в отставку один за одним ушли еще два российских «варяга» – «министр» ЖКХ Александр Жданов и «министр» транспорта Андрей Безсалов. Жданов ранее занимал руководящую должность все в той же компании «Славянка», откуда, кстати, были и трое его замов, двое из которых отправились в отставку вслед за своим руководителем.

Хотя официально Жданов уволился по собственному желанию, поводом для его ухода, по словам Аксенова, стала «низкая реализация программы по переселению из аварийного жилья»

Несмотря на перемену мест слагаемых, контроль за миллиардами на сферы ЖКХ остался в тех же руках. Новым «министром» жилищно-коммунального хозяйства полуострова стал Сергей Карпов – гендиректор московского АО «Главное управление ЖКХ», учредителем которого выступает Минобороны России, а 99% акций компании принадлежит все той же компании «Славянка».

Летом 2016 года по собственному желанию ушел проработавший на посту «министра» транспорта с марта 2015 года Андрей Безсалов, который ранее занимался транспортными проектами на Балтике. Транспортную сферу оккупированного полуострова отдали экс-главе «Упродора» Кубани Анатолию Волкову.

В 2016 году сменилось менее трети министерского состава крымского «совмина». При этом число «варягов» постепенно растет, составляя чуть более 20%

Под занавес года в отставку подал «министр» экономразвития Валентин Демидов. Судя по тому, как быстро ему нашли замену, вопрос его ухода уже был делом решенным. Новым «главой» экономического ведомства стал заместитель гендиректора российской госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» Андрей Мельников.

Таким образом, в 2016 году сменилось менее трети министерского состава крымского «совмина». При этом число «варягов» в крымском «правительстве» постепенно растет, составляя на данный момент чуть более 20% от высшего руководящего состава.

Кадровые ротации в крымских ведомствах

Не обошла процедура увольнений и «замов» крымских министров: за год были уволены 18 человек. При этом в «минЖКХ» и «минтрансе» поменяли сразу по 3 «зама» в связи с приходом новых руководителей.

В остальных структурных подразделениях крымского «правительства» также прошли кадровые перестановки: уволили «главу» Госкомлеса Василия Чебанова, а заодно упразднили «госкомитет» по рыболовству, передав его функции аграрному «министерству» Крыма.

Главой «госкомитета» по ценам и тарифам стала чиновница из Перми Нина Зотович, которая запомнилась лоббированием интересов энергетических монополий и необоснованно высокими тарифами в регионе. Теперь российская чиновница активно лоббирует повышение тарифов в Крыму. Своих должностей также лишись четверо замов «глав» комитетов.

Кадровые ротации в других структурных подразделений крымской «власти» происходили с гораздо меньшей интенсивностью

Перемены затронули и другие структурные подразделения крымской «власти», хотя здесь кадровые ротации происходили с гораздо меньшей интенсивностью. Так, «службу» капитального строительства возглавил бывший глава департамента содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей Минобороны России в Москве Иван Пойда. Правда, менее чем через год работы на новом месте россиянина отстранили от работы и назначили служебную проверку из-за срыва сроков реализации ФЦП. И если Олег Казурин отделался отставкой, то Пойда имеет все шансы стать полноценным «козлом отпущения» в этой ситуации.

С приходом России чиновничью колоду регулярно перетасовывают, назначая на хлебные должности «своих» людей или рекомендованных Москвой чиновников

После прихода на полуостров России кадровые перестановки стали обычным явлением – чиновничью колоду регулярно перетасовывают, назначая на хлебные должности «своих» людей или рекомендованных Москвой чиновников. Правда, варяги, как правило, долго не задерживаются, стремясь за короткий срок пребывания в должности выжать все возможное из возглавляемой ими сферы. Местные тоже не отстают, лихо «распиливая» бюджетные средства или активно используя служебное положение для реализации своих бизнес-проектов. А любые обновления – это лишь возможность найти «виноватых» в срыве очередного проекта и позволить другим приложиться к бюджетному корыту.

Елена Сергеева, крымский историк и политолог

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции