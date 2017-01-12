Провалы крымскотатарских коллаборационистов

Специально для Крым.Реалии

Минувший 2016-й год был самым провальным для крымскотатарских коллаборационистов. Несмотря на давление силовиков, массированную пропаганду и политические трюкачество, Кремль и республиканские «власти» так и не смогли заручиться широкой поддержкой коренного народа. Крымские татары выбрали тактику неучастия и молчаливого презрения по отношению к ставленникам Москвы на полуострове.

В настоящее время крымскотатарские сторонники аннексии представлены на полуострове несколькими политическими группировками. Все они не имеют широкой поддержки среди соотечественников. Разница лишь в наличии административного ресурса, властных полномочий и доступа к региональным и федеральным СМИ. Часть перебежчиков получила должности в «совмине» и «госсовете». Часть оказалась на задворках политического процесса (например, организация «Милли Фирка») или выступает в качестве подтанцовки для «власти», как лидер «Къырым бирлиги» Сейтумер Ниметуллаев.

Нас интересует именно первая группа, так как именно она активно пытается переформатировать политическое поле крымских татар под нужны Кремля. Речь идет о «депутате» Госдумы Руслане Бальбеке, крымском «вице-спикере» Ремзи Ильясове, примкнувшим к ним руководителе «госкомнаца» Зауре Смирнове и муфтие Эмирали Аблаеве.

Крымское начальство открыто заявило, что обмануло коренной народ, а «гарантии» принимали в рамках общей пиар-кампании по оболваниванию населения полуострова

На первый год аннексии они обещали крымским татарам щедрое финансирование из федерального бюджета, защиту родного языка, культуры и институтов национального самоуправления. Они прикрывались президентским «указом о реабилитации» и постановлением «о гарантиях крымским татарам», которое было принято нелегитимным крымским «парламентом» в марте 2014 года. Тогда крымским татарам пообещали: официальный статус родного языка, квоты и гарантированное представительство во «власти», признание системы Курултай-Меджлис, решение земельного вопроса, всяческое содействие в сохранении и развитии национальной культуры. Ремзи Ильясов без конца повторял фразы о необходимости «объединиться с властью» и начать «решение проблем депортированных», рассказывая о миллиардах, которые якобы Москва готова выделить на нужды репатриантов. Глупо полагать, что агрессор и его марионетки сдержат обещание. Цинизм ситуации в другом. В прошлом году крымское начальство открыто заявило, что обмануло коренной народ, а «гарантии» принимали в рамках общей пиар-кампании по оболваниванию населения полуострова.

На второй год аннексии картина резко изменилась. Крымским татарам предложили любить путинскую Россию просто так. Дескать, многие народы, живущие в Российской Федерации, вынуждены мириться с ползучей ассимиляцией и русификацией; и крымским татарам не будет преференций. Из этой картины российского «межнационального согласия» выделяются лишь народы Северного Кавказа, но это отдельная история.

В ушедшем году крымским татарам уже не обещали «больших денег» и федерального бюджета. Если уж сторонники аннексии оказались на сухом пайке , то крымские татары, массово высказавшиеся против прихода России, оказались в положении пасынков в собственном доме. Репрессивная машина набрала обороты: крымских татар накрыла волна незаконных обысков, задержаний и арестов. «Власти» и спецслужбы парализовали работу институтов национального самоуправления. Вместо защиты соотечественников сторонники Бальбека и Ильясова в эфирах телеканала «Миллет» клеймили арестованных «террористами» и «экстремистами».

В пресловутой кремлевской вертикали значение имеет не профессионализм, а лояльность и готовность повторять кремлевские мантры по телевидению

Главных достижением Руслана Бальбека в ушедшем году было его «назначение» как бы депутатом Госдумы от аннексированного Крыма. Именно назначение. Давно известно, что состав федерального парламента формируется и утверждается в администрации российского президента. Всенародное голосование – не более чем ритуал и дань демократической традиции прошлого. История с «мандатом» для Бальбека – очередной пример того, как Кремль поступает с проштрафившимися чиновникам. Их отправляют на повышение. Ведь в пресловутой кремлевской вертикали значение имеет не профессионализм, а лояльность и готовность повторять кремлевские мантры по телевидению. Помимо того, что господин Бальбек «представлял» коренной народ в республиканском «правительстве», его вторая задача заключалась в создании информационного шума. Кремлевские пропагандисты использовали его как «говорящую голову», готовую в хамской манере комментировать действия украинских депутатов Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.

Главным достижением «вице-спикера» Ремзи Ильясова в 2016 году можно назвать то, что его не выперли с должности за профессиональную непригодность. Из достоверных источников известно, что в начале аннексии Бальбек и Ильясов «кормили» федеральное начальство обещаниями переформатировать систему Курултай-Меджлис под нужды Кремля или создать новый национальный орган крымских татар, который бы присягнул на верность президенту Владимиру Путину. В итоге получилось сколотить лишь марионеточное движение «Къырым», в которое добровольно-принудительно загнали крымских татар-чиновников из районов и городов республики. Учитывая, что структура создавалась «сверху» и под чуждыми для крымских татар лозунгами, она не получила широкой общественной поддержки.

Прислужники Кремля не смогли склонить коренной народ в сторону новоявленных «властей»

Если провести независимое социологическое исследование, то окажется, что большая часть коренного народа или забыла о существовании бумажного «Къырыма», или вообще не знала о его создании. Ильясов и Бальбек попытались обновить карманную структуру, слив ее с «Къырым бирлиги», но Сейтумер Ниметуллаев летом прошлого года «кинул» потенциальных компаньонов. После этого потуги создания ручного Курултая сошли на нет. В итоге Бальбек отправился в Госдуму вынашивать очередной «хитрый план» по принуждению соотечественников к любви к России, но уже руками турецких союзников.

Российские «власти» сконцентрировались на продвижении муфтия Эмирали Аблаева, из которого попытались слепить некое подобие «духовного лидера» крымских татар. Процесс шел относительно успешно, пока соотечественники не узнали, что Аблаев писал доносы на единоверцев, обвиняя их в связях с «Хизб ут-Тахрир». Хотя в начале аннексии муфтий уверял всех, что готов заступиться за каждого крымского мусульманина. Прислужники Кремля не смогли склонить коренной народ в сторону новоявленных «властей» и взяли курс на политическое разобщение и культурную ассимиляцию крымских татар.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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