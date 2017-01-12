Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет

«Большая наивная сделка», – так предполагаемое соглашение между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным характеризует передовица британской газеты Тhe Тimes. По мнению издания, неоднократные комплименты в строну Трампа со стороны Москвы, вывод авианосца «Адмирал Кузнецов» из Сирии свидетельствуют о готовности Кремля заключить сделку с Белым домом. Для Трампа главными международными задачами будут сдерживание Китая, ослабление Ирана и разгром ИГИЛ, а Россия может помочь в достижении этих целей в обмен на признание ее статуса сверхдержавы, пишет газета. «Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем, чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся, санкции снимут». При этом ни мира, ни стабильности такого рода соглашение не принесет, считает Тhe Times. «Будет верхом идеализма считать, что господин Путин когда-нибудь станет честным гарантом стабильности Украины», – заключает издание.

«Крым иссушает водная война», – материал с таким хлестким заголовком опубликован в нидерландском издании Nederlands Dagblad. «Северная часть аннексированного Россией Крыма медленно превращается в соляную пустыню. Украина в отместку уже три года как отрезала подачу воды. Поэтому сельское хозяйство на полуострове приходит в упадок. Жители Крыма должны рассчитывать в этом году на значительно более высокие цены на питьевую воду, заявила государственная комиссия по ценам и тарифам на полуострове. Настолько высокие, что повышение было разделено на три части: в январе, июле и октябре. Крым выжат практически досуха. В ноябре независимые организации сообщили о том, что три четверти всей пресной воды уже потребляется в Крыму и питьевой воды хватит самое большее на год. По словам Сергея Донского, министра природных ресурсов и экологии России, «вода уже на вес золота».

В иностранных медиа растет интерес к теме водоснабжения Крыма

Следует заметить, что в иностранных медиа растет интерес к теме водоснабжения Крыма. С начала 2017 года появился уже второй большой материал, посвященный этой проблеме.

«Российская служба безопасности арестовала украинца, изменившего свое имя, чтобы попасть в Крым, несмотря на запрет», – сообщает ливанский телеканал Аlmanar. «ФСБ России сообщила во вторник, что украинец, незаконно пересекший границу, для того, чтобы попасть в Российскую Федерацию, обратившийся в секретариат регистрации актов гражданского состояния в Новой Каховке Херсонской области для смены фамилии, а затем в паспортный стол, чтобы получить новый паспорт гражданина Украины, в настоящее время находится под арестом». Как разъясняется в материале, этому гражданину по инициативе миграционной службы Краснодарского края был запрещен въезд в Россию до 2019 года. «Возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей, наказывающей любого иностранного гражданина, незаконно пересекающего границы российского государства», – замечает Аlmanar.

В материале не представлена реакция украинской стороны, а также ничего не говорится о проблеме принадлежности Крыма.

Кандидатура Тиллерсона была поставлена под сомнение из-за связей с Россией, где он имел несколько деловых встреч и получил российский орден Дружбы

«Тиллерсон говорит, что российская аннексия Крыма была незаконной, но не будет вводить санкции», – передает американское издание МcСlatchyDC. «Рекс Тиллерсон, номинированный избранным президентом Дональдом Трампом на должность госсекретаря, заявил в среду, что российская аннексия Крыма в марте 2014 года была незаконной, но раскритиковал реакцию администрации Обамы. Бывший председатель совета директоров и генеральный директор ExxonMobil, выступая во время слушаний по его утверждению перед членами Комитета по иностранным делам Сената, заявил, что действия России были «захватом территории, которая не принадлежала им». Тиллерсон также сказал, что вторжение, которое он назвал сюрпризом, должно было вызвать «мощный ответ, который указал бы, что да, вы взяли Крым, но останавливаетесь прямо здесь». Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты должны были иначе реагировать на действия России, добавив, что он бы быстрее помог Украине с разведкой и оборонительным вооружением». Издание напоминает, что кандидатура Тиллерсона была поставлена под сомнение из-за связей с Россией, где он имел несколько деловых встреч и получил российский орден Дружбы от президента России Владимира Путина. Что же до «санкций», вынесенных в заголовок, Тиллерсон не отверг возможность их продолжения, а лишь заявил, что он «не готов делать выводы, основываясь только на том, что есть в открытом доступе».

«Российская фирма морепродуктов построит завод по переработке в Крыму», – сообщает специальный портал о рыбной промышленности Undercurrent News. «Российская компания морепродуктов планирует построить новый завод по переработке рыбы в Крыму с производственными мощностями до 75 000 метрических тонн в год. Новый завод будет перерабатывать рыбу (кильку, хамсу и скумбрию) из Черного и Азовского морей и должен частично вступить в эксплуатацию этим летом. Завод будет перерабатывать российское сырье, которое в настоящее время обрабатывается за границей, а затем реэкспортируется обратно в Россию. Это могло бы позволить России сократить импорт рыбы до 20%. Рыбные продукты, изготовленные на заводе, также будут экспортированы в другие страны-члены возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС)».

В конце материала читателям напоминают, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году.