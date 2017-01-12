Письмо крымского редактора из-за решетки

Алексей Назимов

В октябре 2016 года Следственным комитетом Алушты было возбуждено против меня уголовное дело по статье 204 УК РФ (ч.7 п. «б» – коммерческий подкуп). Меня обвиняют в вымогательстве и получении денег от члена алуштинского отделения партии «Единая Россия» Александра Рыжкова (помощника депутата горсовета и руководителя фракции ЕР Джемала Джангобегова) за якобы нераспространение сведений, порочащих партию и его лично. Вместе со мной 4 октября были задержаны депутат алуштинского горсовета Павел Степанченко и видеооператор Андрей Облезов. Им инкриминируется посредничество в вымогательстве и подкупе.

Предполагаю, что уже всем понятно: данным уголовным делом местная власть Алушты в лице представителей партии «Единая Россия» руками следователей и судей пытается расправиться с неугодными ей журналистом и депутатом, которые открыто критиковали их работу, неоднократно доказательно уличали их в некомпетентности и лжи, а порой даже и в явном двуличии, когда говорилось одно, а на самом деле происходило другое.

Официально заявляю: никакого вымогательства не было

Официально заявляю: никакого вымогательства не было. Никакого компромата, который «потерпевшие» пытаются представить якобы в качестве предмета торга, тоже не было. Считаю, что вся схема передачи мне в ходе встречи с Рыжковым меченых денег является тщательно срежиссированной провокацией.

Ранее мне неоднократно угрожали представители власти Алушты. Обещали подкинуть наркотики или устроить еще какую-нибудь провокацию, если я не перестану критиковать местную власть. Я писал об этом в своей статье «Политика в Алуште: грязные игры для взрослых» от 16.10.2015 г.

Регулярные угрозы поступали и в адрес депутата алуштинского горсовета Павла Степанченко, известного своей активной позицией против незаконной застройки, несанкционированной торговли и других нарушений, и арестованного вместе со мной. Я был свидетелем того, как летом 2016 года на одной из сессий горсовета, прямо при всем депутатском корпусе, лидер фракции «Единая Россия» Джемал Джангобегов кричал ему: «Закрой рот!...», после того, как Павел попытался поднять на том заседании один из вопросов, крайне важных и острых для жителей округа, но очень неудобных для власти.

По словам Павла, после того, как указанная сессия закрылась и прессу удалили, Джемал Джангобегов открыто угрожал ему, говоря: «Ты допрыгаешься!..». Затем Джангобегов с еще одним депутатом горсовета, Аланом Туриевым, отвели Павла Степанченко в конец коридора и на лестничной клетке продолжили разговор с ним на повышенных тонах и с угрозами… Я ожидал Павла, находясь недалеко, и слышал обрывки фраз. При этом угрозы сменялись предложениями о сотрудничестве… Спустя всего несколько месяцев после начала открытых угроз и обструкции, меченые деньги на встречу со мной, предполагавшую обсуждение сотрудничества в сети Интернет, принес именно помощник Джангобегова – Александр Рыжков.

Я отказался пиарить «Единую Россию», как ни настаивал на этом Рыжков, и сказал, что снимать острые сюжеты все равно буду

Переговоры действительно были. Но велись они о возможном поиске компромисса в целях снижения накала сложившейся в Алуште ситуации и неупоминании партии «Единая Россия» в критических статьях о работе чиновников Алушты, размещаемых мною в сети Интернет. А главное – происходили эти переговоры не по моей инициативе, Рыжков сам неоднократно обращался ко мне с предложением о сотрудничестве. Я отказался пиарить «Единую Россию», как ни настаивал на этом Рыжков, и сказал, что снимать острые сюжеты все равно буду, но согласился, что действительно можно пойти на компромисс и не упоминать партию и персонально первых руководителей города как членов «Единой России», а писать обобщенно, например, «чиновники», «власти» и т.д.

Уголовное дело, возбужденное против нас Следственным комитетом Алушты, в буквальном смысле трещит по швам. Тем не менее, все это время мы находимся под арестом и содержимся в СИЗО города Симферополя. После почти трехмесячного затишья, а проще говоря – полнейшего бездействия следствия, начались следственные мероприятия. 24 декабря были проведены очные ставки.

Во время одной из них (между мной и «главным свидетелем» Александром Рыжковым) Рыжков подтвердил, что разговоры со мной велись исключительно о размещении информации в сети Интернет: в социальных сетях, в том числе и на сайте «Твоя газета». Отмечу, что указанный сайт не зарегистрирован как средство массовой информации, я не являюсь ни его владельцем, ни собственником доменного имени. Я всего лишь один из авторов (а таковых на этом сайте более 20-ти человек), которые размещают на нем свои статьи. Таким образом, что касается работы в сети Интернет, то я не являюсь лицом, выполняющим организационно-управленческие функции, и, соответственно, в данном случае мне невозможно вменять ст. 204 УК РФ. Печатное же издание «Популярное обозрение «Твоя газета», главным редактором которого я являюсь, не выходит уже больше года, с ноября 2015-го, по экономическим причинам.

В своих первоначальных показаниях Рыжков также неоднократно указывал на Интернет и сайт, газету не упоминал ни разу. То, что газета не выходит, Рыжков также подтвердил в своих показаниях на очной ставке, правда, ответил уклончиво: «Знаю, что давно не издается, но как долго – не помню…».

Тем не менее, невзирая на столь очевидный факт, подтверждающий нашу невиновность, алуштинский суд 28 декабря в очередной раз даже не счел нужным изменить нам меру пресечения на домашний арест, и по ходатайству следствия вновь отправил нас в СИЗО. И это при том, что показания Рыжкова, данные в ходе очной ставки, были переданы в суд для определения нам меры пресечения.

Рыжков в ходе очной ставки так и не смог пояснить, какие именно сведения, порочащие его и партию «Единая Россия», я собирался предать гласности

Кстати, Рыжков в ходе очной ставки так и не смог пояснить, какие именно сведения, порочащие его и партию «Единая Россия», я собирался предать гласности. Не смог он ответить и на другой чрезвычайно важный вопрос: какие именно материалы Назимова и чем подрывали «… деловую репутацию партии «Единая Россия» и унизили честь и достоинство отдельных ее членов». По его словам, все критические материалы о работе алуштинских чиновников, в том числе и представителей ЕР, размещенные на сайте «Твоя газета», являются порочащими и надуманными.

Однако следует отметить, что за два с половиной года публикаций подобных материалов уже при России, никто из руководителей города или представителей ЕР не подал в суд иск о защите чести и достоинства. Видимо, они прекрасно понимают, что все мои критические статьи соответствуют действительности, сопровождаются либо доказательными видеоматериалами, либо фотографиями документов и носят объективный характер.

Алексей Назимов, главный редактор печатного издания «Твоя газета»

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