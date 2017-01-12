В Крыму сотрудники российской ФСБ проводят доследственную проверку в отношении жительницы Симферополя, супруги активиста и волонтера местного Украинского культурного центра Андрея Виноградова – Натальи Харченко. Утром 12 января силовики нагрянули к ним домой с обыском, а затем несколько часов допрашивали в крымском управлении ФСБ. Что искали у них российские силовики, выясняли Крым.Реалии.

Об обыске у Виноградовых первым сообщил глава Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин. По его словам, во время обыска Андрей Виноградов успел написать ему смс. Затем супругов доставили в здание российской ФСБ в Симферополе, где удерживали в течение дня. Уже после того, как их отпустили, стало известно, что силовики имеют претензии не к Андрею Виноградову, а к его супруге Наталье Харченко.

Посты в соцсетях, силовики и партийная «гвардия»

По словам Андрея Виноградова, в 7 часов утра к ним домой нагрянули несколько силовиков в сопровождении двух активистов «Молодой гвардии» – молодежной организации «Единой России». Последние выступали в роли понятых.

Все компьютеры, которые у нас были, они сразу отсоединили и забрали

Сотрудники российской ФСБ предъявили супругам решение суда о проведении обыска. «Более-менее аккуратно они проводили обыск, не переворачивали ничего, хотя детей напугали. Все компьютеры, которые у нас были, они сразу отсоединили и забрали. Компьютеры, которые давно не использовались, они проверили и опечатали», – рассказал он.

В ходе обыска супругам ничего не пояснили. Уже впоследствии выяснилось, что основным фигурантом в этой истории является Наталья Харченко. Ее допрашивали в крымском управлении российской ФСБ в течение четырех часов, а после с нее взяли подписку о неразглашении информации.

Вопросы у российских силовиков вызвали фото Натальи – на них она в камуфляже с украинским флагом

​Крым.Реалии стало известно, что вопросы у российских силовиков вызвала страница Натальи в социальной сети «Вконтакте». В частности, речь идет о ее фото, на которых она в камуфляже с украинским флагом на фоне крымских пейзажей.

Взять пояснения следователь также пытался и с Андрея Виноградова. Но он говорить отказался, сославшись на статью 51 Конституции России.

После этого супругов отпустили домой.

Комуфляж и крымские пейзажи

Как пояснил Крым.Реалии адвокат супругов Эдем Семедляев, в ФСБ проводят доследственную проверку в отношении Натальи Харченко по статье 280.2 Уголовного кодекса России (экстремизм). При этом во время допроса к ней не допустили адвоката.

Следователь ФСБ не пустил меня представлять интересы Натальи Харченко

«Следователь ФСБ не пустил меня представлять ее интересы. Когда я прибыл в здание ФСБ и узнал, у какого следователя находится моя подзащитная, позвонил ему и сообщил, что готов представлять ее интересы. Следователь в ответ поообещал выйти, но в итоге «потерялся». Я позвонил на «горячую линию» ФСБ Крыма и России и доложил о данном факте», – рассказал он.

В итоге адвокату удалось представлять только интересы Андрея Виноградова.

Речь идет о каких-то постах и лайках в соцсетях

Что именно стало причиной для дослественной проверки в отношении Натальи Харченко, Эдем Семедляев уточнить пока не может, но также упоминает о постах в соцсетях. «Я не смог у нее все выяснить толком, потому что во время допроса Наталье стало плохо. У нее есть ряд болезней, на которые, видимо, повлиял стресс. Состояние у нее было сложное. Я так понял, что речь идет о каких-то постах и лайках в соцсетях. Чуть позже я смогу с ней пообщаться и все выяснить. Уголовное дело еще не возбуждено, но, скорее всего, его возбудят по статье 280.2 УК России», – говорит Семедляев.

В российской ФСБ о прошедших обысках не сообщают и подробностей не разглашают.

«Рано или поздно это произошло бы»

В Украинском культурном центре в Симферополе семью Виноградовых характеризуют как «хороших порядочных людей».

«Мы с Андреем Виноградовым знакомы около года. Он не является публичным человеком, не занимается открытой публичной деятельностью. Он просто приходит к нам в центр, помогает с проектами. Хороший человек, работает в строительном магазине. Ничего плохого мы за ним не замечали. Поэтому когда он сообщил, что в его дом пришли сотрудники ФСБ, мы подняли тревогу», – рассказал Крым.Реалии глава центра Леонид Кузьмин.

Сам Андрей Виноградов не скрывает, что его семья придерживается проукраинских взглядов, поэтому и не удивляется произошедшему.

«Рано или поздно это произошло бы. Хорошо, что ребята хотя бы нормально себя повели во время обыска», – говорит он.

Супруги, которые воспитывают двух маленьких дочерей, намерены бороться против уголовного преследования. В случае возбуждения уголовного дела в отношении Натальи Харченко они будут оспаривать соответствующее постановление.

Наказание в рамках статьи, по которой в ФСБ проверяют Наталью Харченко, предусматривает крупный штраф либо арест до четырех месяцев, органичение или лишение свободы до двух лет.