В Крыму начинается сезон переделывания ремонта дорожного покрытия. Несмотря на то, что в прошлом году в крымские дороги закатали сотни миллионов федеральных средств, теперь многие работы приходится начинать заново – новое покрытие после морозов сходит вместе со льдом. Особенно актуальной эта проблема является для городов с большим скоплением транспорта.

Еще в прошлом году подконтрольные России крымские чиновники рапортовали о глобальном обновлении дорог на полуострове и пиарились на фоне строительной техники. Но оказалось, что работы придется переделывать – ремонта хватило всего на полгода.

Отремонтированные дороги: ямы и городское «море»

Автомобильную дорогу государственного значения Р-23 Симферополь – Феодосия отремонтировали летом прошлого года. Но уже сейчас встречаются ямы и глубокие трещины.

«Видно, что дорога «промокает» насквозь. Как можно было делать дорогу, чтобы на асфальтной дороге колея была? Она же разваливается уже вся», – возмущается водитель авто, разместивший видео со своего регистратора в сети.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в Керчи. Здесь ремонт федеральной трассы спровоцировал проблемы для горожан. На улице Генерала Петрова между остановками «Пошивальникова» и «Дворец пионеров» после ремонта трассы образовалась огромная лужа. Ремонтники не предусмотрели на трассе ливневые канализации, поэтому любые осадки теперь становятся «морем» посреди города, сообщает Керчь.ФМ.

В итоге лужа уже стала причиной ДТП.

Все больше приходят в негодность дороги, до которых очередь на ремонт пока не дошла. Один из примеров обнародовал житель Севастополя, который на днях снял на видео свою поездку по городу и его открестностям.

На проспекте Кирова в Симферополе картина похожая. Ремонт дорожного покрытия здесь делали четыре года назад еще при донецко-макеевской власти.

Рекорды Симферополя

В Симферополе систематически не складывается с качественным ремонтом дорог. Его можно назвать рекордсменом по неудачам в этой сфере.

В прошлом году здесь провели ремонт на десятках улиц. О свежем примере в центре города Крым.Реалии уже писали в статье «Кто делал, тот и виноват»: почему ремонт Симферополя не удался».

На сайте подконтрольной России администрации Симферополя опубликовали неполный перечень отремонтированных дорог. Только за счет средств крымского бюджета провели и планировали работы на 16 улицах. Их общая стоимость составила более 900 миллионов рублей.

Теперь же в Симферополе анонсируют глобальное переделывание ремонта на улицах, которые были отремонтированы в прошлом году.

То, что сошло дорожное покрытие в результате снегов и морозов – это новый объем работ

«Однозначно должен быть осуществлен ремонт части дорог, которые ремонтировались в прошлом году. Вы должны были определить объемы бедствия. А то, что сошло дорожное покрытие в результате снегов и морозов либо из-за отсутствия ремонта ранее – это новый объем работ», – поручил симферопольским властям глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов.

По словам главы подконтрольной России администрации Симферополя Геннадия Бахарева, в Симферополе требуют ремонта более 80 улиц общей площадью 89,9 тысяч квадратных метров. На устранение ям на дорогах города планируют выделить еще 5 миллионов рублей.

Как утверждает Бахарев, подрядчики готовы выполнять работы и исправлять недоработки, но ожидают изменения погоды.

Неустойчивый центр Евпатории

Переделывать дорожные работы планируют и в центре Евпатории. Полтора месяца назад на Театральной площади города «перестелили» плитку.

«Плитку уложили еще в 2002 году. За 14 лет во многих местах грунт под ней просел, в результате чего поверхность стала неровной. Рабочие снимают плитку, выравнивают основу, а затем снова укладывают покрытие. В замене сама плитка не нуждается, так как находится в хорошем состоянии», – поясняли в прошлом году в подконтрольной России администрации города.

Однако выяснилось, что эту работу тоже не смогли сделать качественно: после переукладки плитка начала смещаться. Теперь подрядчик обещает переделать работы за своей счет в ближайшие дни, но тоже ждет благоприятной погоды.

Деньги в асфальт или качество

Крымский опыт показал, что местным подрядчикам приходится работать в условиях необходимости оперативного освоения бюджетных подрядов. Это и заставляет их проводить работы во время непригодной для технологии погоды. Кроме того, некоторые подрядчики, чтобы удешевить стоимость работ, придумывают «новые технологии» на скорую руку.

Например, в марте прошлого года реконструируемый участок трассы Симферополь – Феодосия ремонтники засыпали обычной землей и камнями.

А фирма, принадлежащая сыну депутата подконтрольного России крымского парламента Леонида Бабашова, которая ремонтировала дороги в Симферополе, как минимум в двух случаях забывала закреплять их бордюрами. Вопросы возникали и к качеству уложенного здесь асфальта, который затем рассыпался в руках.

Депутат тогда недоработки признал и пообещал, что фирма исправит их, но за отдельную плату.

Эксперты в области дорожного строительства затруднились без обследования каждого конкретного случая судить о том, на каких материалах или работах экономят крымские подрядчики, что в итоге приводит к плачевным результатам. Но отмечают, что оперативные дорожные работы могут быть качественными только при наличии высококлассной техники, материалов и погоды. В противном случае, останется небольшой выбор: деньги в асфальт или качество.