Подарок симферопольцам под елку в виде отремонтированных двух центральных улиц города откладывается на неопределенный срок. Работы, которые наспех сделал здесь подрядчик, привели горожан в негодование. Подконтрольные России местные чиновники пообещали разобраться в ситуации и добиться устранения всех ошибок и неполадок.

Проект реконструкции центральной части Симферополя был представлен подконтрольными России властями города в сентябре. В своем эскизе они показали, как после ремонта должна выглядеть центральная пешеходная зона города – улицы Пушкина (от Розы Люксембург до Горького) и Карла Маркса (от Серова до Кирова). Согласно плану, здесь должны были заменить тротуарную плитку, установить скамейки и современное освещение, а также поставить декоративные скульптуры и высадить клены.

Стоимость всего проекта составляет 127,5 миллионов рублей. Работы должны были провести в несколько этапов. Первый ожидали завершить в декабре 2016 года.

Плитка на снегу и взорвавшийся кабель

Но то, что вышло в результате, вызвало бурную реакцию горожан. Плитка, которую рабочие наспех укладывали в снег и морозы, «играет» под ногами. Новые решетки на ливневых канализациях – ржавые. А недавно проложенная проводка высоковольтного кабеля для уличного освещения неожиданно закоротила. Очевидцы выложили в сеть видео, на котором из-под плитки вырываются языки пламени и дым.

В эпицентре аварии на тот момент никого не оказалось, поэтому пострадавших нет.

Впоследствии представитель фирмы-подрядчика – симферопольского ООО «Крым-Девелопмент» – пояснил произошедшее нарушениями, допущенными при монтаже электрооборудования. В фирме пообещали заменить поврежденный кабель в рамках гарантийных обязательств.

Глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев утверждает, что все работы по выравниванию плитки, решеток ливневой канализации и остальных недоработок подрядчик будет выполнять за свой счет.

Посмотрим, насколько качественно исправят, а уже потом будем применять жесткие штрафные санкции

«Кто делал, тот и виноват. Делал подрядчик. С нашей стороны как контролирующей организации расчет за данные работы не проведен. Всего 60% оплачено. Направлены претензии, есть гарантийные письма со стороны подрядчика о том, что все, что выявил наш стройнадзор, будет исправлено. Посмотрим, насколько качественно исправят, а уже потом будем применять жесткие штрафные санкции», – заявил Бахарев крымским СМИ.

Гендиректор и владелец ООО «Крым-Девелопмент» Валерий Писарев признает, что работы провели некачественно. Однако он утверждает, что доля вины в этом лежит и на чиновниках, которые слишком торопили фирму со сдачей первой очереди проекта.

Контракт не продлевали, поэтому мы были вынуждены выполнять все работы до конца года

«Срок производства работ по договору составляет 80 дней, из которых более 30 дней была минусовая температура и большое количество осадков, что приводило к периодическим остановкам работ. На конец года нами были завершены в целом все работы. По условиям контракта, срок окончания работ – до конца 2016 года. Мы просили о переносе, так как, согласно СНИПу, устройство покрытий тротуаров и асфальтовых дорог необходимо проводить в плюсовую температуру. Письма мы писали, но, к сожалению, контракт не продлевали, поэтому мы были вынуждены выполнять все работы со сдачей до конца года», – заявил Писарев.

Исправить погрешности своих работ в «Крым-Девеломпент» пообещали после того, как в городе установится плюсовая температура.

Жалобы симферопольцев дошли и до главы подконтрольного России правительства Крыма Сергея Аксенова. Он грозится отстранить подрядчика от работ.

«Если подрядчик не устранит все и не сделает этот объект образцовым для Симферополя, чтобы нам не стыдно было, никаких дальнейших работ подрядчик выполнять не будет. А здесь, в случае невыполнения работ, правоохранительные органы в полном составе должны выйти и подвести итог этой работы», – цитирует его пресс-служба подконтрольного Кремлю Совмина.

Привлечь подрядчика к ответственности также грозится депутат Госдумы России, избранная в Крыму, Наталья Поклонская, которая обратилась по этому поводу к генпрокурору России.

Чем еще известен подрядчик

Все обвинения, связанные с некачественным ремонтом центра Симферополя, звучат исключительно в адрес подрядчика. А вот об ответственности городских чиновников речь не идет. Хотя они еще месяц назад признавали, что при сложных погодных условиях завершить работы подрядчик не успеет.

Следует также отметить, что прежде, чем допускать подрядчика к работам, тендерной комиссии следовало изучить историю ООО «Крым-Девелопмент». Крым.Реалии это сделали и выяснили, что другие проекты фирмы также сопровождались скандалами.

Еще когда Крым был под контролем Украины, компания выступала субподрядчиком строительства апартаментов «Никитский дворец» в Ливадии (Большая Ялта). Тогда в правительстве Анатолия Могилева разбирались с застройщиками, работы которых разрушали участки «Царской тропы» – знаковой крымской достопримечательности.

Несмотря на наличие скандальных проектов, фирма продолжает регулярно осваивать бюджетные подряды

Кроме того, в ялтинской прокуратуре тогда расследовали обстоятельства стройки, поскольку целевое назначение земельного участка под элитными апартаментами «Никитский дворец» было изменено. Тогда выяснилось, что строительство элитного жилого комплекса ведется на месте, где ранее находились виноградники Института вина и виноградарства «Магарач».

В начале прошлого года фирма снова в качестве субподрядчика выполняла работы по ремонту фасадов в Керчи. И это тоже обернулось скандалом. Подконтрольные России местные власти после жалоб горожан предъявили претензии к качеству работ и материалов.

В «Крым-Девеломпент» тогда свою вину отрицали. «Выбор материала для производства работ осуществляется в соответствии с вышеуказанными СНиП, ГОСТ, ТУ, сложившимися ценами и логистикой в регионе», – заявлял тогда гендиректор фирмы.

Несмотря на наличие скандальных примеров, фирма продолжает регулярно осваивать бюджетные подряды. Из последних бюджетных проектов она проводила санацию напорного канализационного коллектора, проходящего через парк Воронцовского дворца в Алупке, участвовала в реконструкции аэропорта «Симферополь» и проводила электромонтажные работы на главных воротах Крыма.