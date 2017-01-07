«Крымнаш, а у руля походу не наши» – из крымских сетей

В центре Симферополя произошла «диверсия». Так местные жители расценили итоги реконструкции центральных улиц города. Свое негодование, смешанное с разочарованием, крымчане выплескивают в социальных сетях.

Результаты произведенной в центре города реконструкции действительно впечатляют.

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Алексей Парухин

По здравому смыслу, власти должны срочно перекрыть весь центр, чтобы никто этого видел и все быстро переделать, потому что такой пахабщины в Симферополе не было НИКОГДА. Но это по здравому смыслу......

Людмила Кулик

...У меня 11-летний ребенок после праздничной "прогулки" по городу сказал- "а где обещанный ремонт? А почему все грязное и уродское? А зачем несчастные деревца засунули в маленькие горшочки? Мама, ты же обещала, что будет красиво! " И мне нечего ответить ребенку – потому что материться при детях нельзя!

Федор Романчук

Крымнаш, а у руля по ходу не наши в нем

Геннадий Сивак

при таких властях врагов не надо

Сейдамет Мустафаев

Безголовые и безрукие – два в одном…

Заир Смедля

Еще какие головые! Умыкнуть столько бабла, с того, что вообще не нужно было ремонтировать!

Наталия Семенкина

Причина такого безобразного результата - безнаказанность. Наказать надо всех, причем не снизу доверху, а сверху донизу. Невольно думается, а что бы было со всеми руководителями и исполнителями в 30-е годы прошлого столетия. Определение "диверсия", несомненно имело бы место.

Lyudmyla Zelenina

Уголовное дело должно быть возбуждено по всему ремонту. Должен быть подсчитан ущерб, нанесенный городу таким ремонтом, полностью сделана ревизия средств, реально потраченных на "ремонт", работы переделаны за счет организаторов и руководителей . 2017 год должен стать годом, когда уже пора навести порядок в городе и порядок должны наводить уже другие люди. У горожан уже кончилось и терпение и доверие.

Михаил Демурия

Интересно взглянуть на подписанный наряд-заказ. Особенно на фамилию подписавшего!

Такое качество исполнения работ даже в коровнике не приемлемо, но мы с вами, очевидно для руководства города, похуже скота…

Andrey Grigoriev

Ой, ну хватит уже! Неужели кто-то ожидал, что будет по-другому – по-человечески, а не по-свински?! Изначально было ясно, кто и для чего это всё затеял! Быдло чем-то недовольно? Значит, быдло – это "пятая колонна" и "агенты госдепа", да и делу конец!

Эрнст Мавлютов

Маразм крепчает!!!

Во всех городах главы лично проверяют качество ключевых строек.

Здесь же как будто специально плюют в лицо людям.

Как будто свиньи в городе живут

Илья Изотов

однозначно надо на новую реконструкцию закрывать.

Анжелика Бурыгина

Бедный, несчастный мой город! За что же ему такое?

Ольга Решетникова

Не хочется об грустном, но сил терпеть этот беспредел все меньше. Снег сошел, и нашему взору открылся покрытый язвами Симферополь. Истерзанное тело города. Все что не делается, все к лучшему – это не про нас сейчас. Центр города! Объездная дорога. Дороги – везде рука негодяев и воров. Везде грязь и разруха!

Я за Китайские законы!!!!! Ну когда нашей власти начнут рубить руки и ноги???? Пока не начнут, так и будем жить!!! Они на Бали и в шубах – город в разрухе и грязи.

После реконструкции центр Симферополя стал в буквальном смысле опасным для людей. Мало того, что дамские каблуки проваливаются в щели между криво уложенной тротуарной плиткой, так еще и электропроводка искрит прямо под ногами.

Надежда Дроздова

Еще не закончили, а оно уже горит.

Владислав Шиколенко

Чего и следовало ожидать

И это только начало дальше веселее будет)

Евгений Некрасов

Это все запланировано! Салют, просто сработал поздно(

Дмитрий Крым

Подрядчики проводившие реконструкцию центра Симферополя приготовили сюрприз для горожан искусно скомбинировав пиротехнические технологии с креативной иллюминацией. Огромное Спасибо!))

Комментаторы убеждены, что основной причиной безобразия в центре Симферополя стало желание чиновников поскорее освоить выделенные из бюджета средства. В связи с этим в соцсетях уже родился новый тег – #командаосвоителей (по аналогии с «командой победителей», как любит себя называть действующее руководство Крыма). Некоторые пошли еще дальше и предложили тег #командаприсвоителей.

Денис Ерошенко

Стройка года в Симферополе закончилась абсолютным фиаско городских властей. Деньги потрачены, но результат очень огорчает взоры симферопольцев. Я также старался понять, кто и почему решил делать этот многомиллионный ремонт центра столицы Республики в канун Нового Года. Ответ – нужно срочно освоить московские деньги. Вот результат! Товарищи во власти города и республики, вы еще не устали позорить весь регион своими кособокими и неуклюжими потугами в освоении федеральных денег?

Виктор Болдырев

187 миллионов освоены – неужели это сойдет с рук?..

Сергей Мокрушин

Иначе быть не могло, ведь никто не скрывал, что куратор ремонта центра Симферополя – держатель сейлемовского общака.

Вы в следующий раз бандитский общак сразу в городской бюджет вписывайте, безо всяких ремонтов. Хоть деревья целыми останутся.