Противостояние избранного президента США Дональда Трампа и разведывательных служб страны вновь обострилось. Когда Трамп, казалось бы, уже нехотя признал вмешательство России в американские выборы, в прессе неожиданно появились итоги частного расследования – 35-страничное досье, утверждающее, что у российских спецслужб имеется серьезный компромат на избранного президента США.

К слову, сами представители американского разведсообщества осудили публикацию непроверенных материалов, подчеркнув, что не имеют отношения ни к утечке информации, ни к составлению досье. Тем не менее, ЦРУ и ФБР не скрывают, что отнеслись к документу настолько серьезно, что во время брифинга проинформировали о его содержимом и Барака Обаму, и самого Дональда Трампа.

«Большая часть информации, которая проходит через ЦРУ в течение дня, заканчивает свой путь на полу в монтажной комнате, потому что она не признается в качестве достоверной или актуальной. Агентство сообщает действующему или избранному президенту только ту информацию, которая, по его мнению, является весьма актуальной и имеет определенный уровень доверия», – отметил бывший оперативник ЦРУ Эван Макмаллин в интервью Business Insider.

Гленн Карл, служивший в ЦРУ в течение 23 лет в качестве заместителя офицера, отвечающего за транснациональные угрозы, также отметил в интервью изданию, что «разведсообщество – это не тот бизнес, который полагается на смутные слухи».

«Они явно рассматривают эту информацию во всей ее совокупности так серьезно, а это значит – правдоподобно, хотя, возможно, она и не доказана, – что они проинформировали только восьмерых должностных лиц в правительстве США», – подчеркнул он. Бывший юрист NSA Сьюзен Хеннеси в телеинтервью также отметила, что «серьезные люди восприняли это досье серьезно».

При этом никто из представителей разведсообщества и ветеранов спецслужб не спешит лично подтвердить ни одно из утверждений досье, предлагая дождаться результатов расследования ФБР.

«Документ, опубликованный BuzzFeed, имеет важное значение для профессиональных следователей, но не полезен для широкой публики. У общественности нет никакой возможности сделать выводы о достоверности материала. В данном случае доверие к автору досье не ставится под сомнение, вопрос лишь в доверии к источникам. Мой совет здесь – это позволить ФБР делать свою работу и определить, является ли информация точной или нет. Если они смогут добыть более подробную информацию о конкретных источниках и деталях, связанных с датами, поездками и так далее, они смогут предоставить весь доклад в контексте и определить, могут ли в данном случае последовать какие-то уголовные обвинения», – прокомментировал ситуацию для Крым.Реалии старший сотрудник ЦРУ с почти 30-летним опытом работы в разведке Джон Сайфер.

При этом Джон Сайфер отмечает: тревожная информация, содержащаяся в докладе, не удивительна для тех, кто знаком с поведением ФСБ.

Я удивлен дилетантской манере, в которой русские проводят эту операцию – не ясно, почему Путин настолько безрассуден

«Как бывший офицер разведки, я замечу, что стиль работы, описанный в докладе, согласуется с деятельностью российских спецслужб. Они – мастера в части сбора информации и использования ее в своих целях, включая шантаж. Во время моей работы в России мы также сталкивались с постоянной слежкой, спрятанными видеокамерами в ресторанах, прослушкой телефонов и т.д. Тем не менее, если какой-то материал, содержащийся в документе, подтвердится, я буду удивлен дилетантской манере, в которой русские проводят эту операцию. Их усилия по хакерству организаций в США были столь небрежны и откровенны, что мне не ясно, почему Путин настолько безрассуден. Хотя он, конечно, достиг краткосрочной цели – посеять хаос на выборах в США. Однако затем, как только отступят эмоции, обязательно последует и обратная реакция от США и других западных стран», – подытожил Сайфер.

Небрежная и откровенная работа стала, похоже, обычной практикой российских спецслужб и проявилась не только в США, но также в Украине, Черногории и других странах. Что же касается методов работы российских спецслужб, их особенности также можно проследить, даже не будучи офицером разведки. Достаточно вспомнить, что одной из успешных операцией на тот момент еще будущего президента России Владимира Путина был видеоскандал с «человеком, похожим» на бывшего Генпрокурора России Юрия Скуратова и девушками сомнительного поведения в бане.

После этого инцидента любовь российских спецслужб к установке видеокамер и прослушивающих устройств на любых мероприятиях, связанных с иностранцами, лишь усилилась. Достаточно взглянуть на некоторые «расследования» НТВ, изобилующие документами, договорами и финансовыми отчетами, аудиозаписями чужих разговоров и видео скрытой камерой, сделанными на закрытых встречах. Иногда подобные съемки проводят даже за границей, например, в Литве или в Беларуси. Российский оппозиционный политик Владимир Милов, к примеру, в одном из наших с ним интервью даже высказывал предположение, что один из героев таких съемок, Гиви Таргамадзе, сам может быть агентом ФСБ – так четко он вписывается в жанры нужного для спецслужб компромата.

Более того, по подобным «выбросам компромата» возможно даже установить, где именно находилась скрытая камера. Вот, к примеру, видеозапись беседы бывшего генерального консула США в Екатеринбурге, Отто Ханс Ван Маерссена, сделанная с потолка в ресторане во время его встречи с уральскими политологами. А вот аудиозапись подобной встречи пресс-секретаря посольства США в России Уильяма Стивенса, похоже, сделанная кем-то из участников мероприятия. И таких примеров можно привести очень много.

Однако данные факты никак не доказывают подлинность конкретных утверждений, содержащихся в британском досье. Хотя поведение самого Дональда Трампа и вызывало самые худшие опасения, озвученные в докладе обвинения слишком серьезны, чтобы мы могли повторять их, основываясь лишь на косвенных доказательствах. Публикация же доклада породила массу спекуляций, а американский публицист Дэвид Саттер и вовсе назвал его обнародование провокацией российских спецслужб. А вот The Guardian, напротив, отметил, что некоторые из докладов, представленные в «компромате», являются «пророческими», поскольку, будучи датированными в период с 20 июня по 20 октября прошлого года, предсказали события, которые произошли после того, как они были отправлены.

К тому же, издание отмечает, что ФБР обратилось за ордером о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) в суд еще летом, чтобы получить возможность наблюдать за четырмя членами команды Трампа, подозреваемыми в нерегулярных контактах с российскими официальными лицами. Однако суд FISA отклонил заявление контрразведчиков ФБР. Согласно одному из сообщений в прессе, ФБР наконец-то получило эту санкцию в октябре, однако информация об этом до сих пор не подтвердилась, и пока не ясно, будет ли выдан какой-либо ордер на полное расследование.

Избранный президент США подвергает национальную безопасность серьезному риску

Как бы то ни было, представители разведсообщества подчеркивают: независимо от будущих итогов расследования, президент США в любом случае не имеет права на подобное отношение к разведке.

«Независимо от того, является ли Трамп сознательными или невольным активом России, суть заключается в следующем: отказавшись от разведывательных брифингов, атакуя по непонятным причинам спецслужбы своей страны и не скрывая свой броманс с Путиным, избранный президент подвергает национальную безопасность серьезному риску», – заключает в своей статье американский комментатор, писатель, бывший дипломат и аналитик разведки Джеймс Бруно.