Нефть из «Артека»

Для достижения все методы хороши. Вот и знаменитый «Артек» попал под раздачу. В 2017 году на территории международного детского центра начнут строить нефтеперерабатывающий мини-завод и буровую вышку. Могу предположить, что будут задействованы именно «вышки Бойко», которые Россия бесцеремонно присвоила себе, ну а заводик – приедут нефтяники с Тюмени и возведут его в кротчайшие сроки.

Естественно, истинной цели строительства НПЗ вам никто не озвучит, но можно ее предположить, исходя из главной стратегической цели России в Крыму – создание мощной военно-морской группировки.

Для «бесперебойной работы» ядерного арсенала необходимо топливо. Завозить его в Крым – слишком дорогое удовольствие, а иметь на месте – в самый раз. Планы по сооружению НПЗ вынашивали давно, только никак не могли определиться с местом постройки. Как показывает практика, сосредотачивать все в одном месте нельзя (в Балаклаве – шахтный береговой ракетный дивизион «Утес», в Феодосии – зенитно-ракетный полк со своими «Триумфами», 31 дивизия ПВО в Севастополе, не говоря уже про Бельбек с 27-й дивизией и 38-м авиаполком), поэтому и приняли важное решение – создать предприятие в некоторой удаленности от стратегически важных объектов.

Если военные объекты охраняют сами военные, то лагерь – Россгвардия, в задачу которой входит в том числе и охрана стратегических объектов.

Движения в сторону «улучшения жизни крымчан» – это всего лишь отвод глаз от истинной цели Кремля – наводнить полуостров военной техникой

При этом руководство Кремля на пару с крымскими марионетками решило урезать бюджет международного детского центра аж на 40% в 2017 году, да и детишек в «Артеке» в 2015-16 годы не так уж и много было. А для отвода глаз предложили схему «обучения детей» на базе построения мини-НПЗ, в которой примут участие Тюменский индустриальный университет со всеми транснациональными корпорациями («Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и др.).

Всему этому предшествовали новшества в программе обучения детей. Тематические партнеры «Артека» («Роскосмос», «Росатом» и другие) направляют сюда своих специалистов под видом обучения детей. Ну как же еще собрать этих самых специалистов в Крыму дабы не вызвать у населения полуострова и мирового сообщества подозрений того, что Россия что-то замышляет? Санкции все-таки в очередной раз не хочется получить.

Руководство России уже научилось стоять за спинами людей, в том числе и детей, используя их как ширму для прикрытия своих темных дел. А движения в сторону «улучшения жизни крымчан» – это всего лишь отвод глаз от истинной цели Кремля – наводнить полуостров военной техникой для борьбы якобы с империалистами/капиталистами (ну прям как в СССР).

Все-таки надеюсь, что Кремлю не хватит ни сил, ни денежных средств уничтожить «Артек», который создавали исключительно для детей, а не для ракет и НПЗ.

Андрей Карпов, крымчанин

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