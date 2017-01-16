Специально для Крым.Реалии

3 января на окраине села Цебельда в Гулрыпшском районе Абхазии по указанию начальника полигона Виктора Грищенко бульдозеры начали зачищать территорию, на которой находилась польская церковь конца 19 века и кладбище. Остатки стен церкви и ограды растащили бульдозерами почти на сто метров и раскидали по территории. Под ножами бульдозеров оказались и могилы поляков, которых отправляли сюда в ссылку как наказание за участие в польском восстании 1831 года. Теперь уничтожена и память о них.

Практически за все годы оккупации Абхазии ‒ с 1993 года ‒ не было года, чтобы не возникал очередной скандал по поводу уничтожаемых исторических памятников. Последний оказался громким не только в связи с уничтожением исторического наследия, но и появлением реакции абхазской общественности и официальных лиц Грузии. В социальных сетях до сих пор обсуждается безалаберность оккупационных властей Абхазии. «Это был акт вандализма, который совершен осознанно и грубо нарушает нормы международного права, в том числе условия Гаагской конвенции от 1954 года. Обращаемся к международному сообществу, ЮНЕСКО и другим международным организациям с призывом дать должную оценку незаконным действиям Российской Федерации, осуществленным на территории Грузии, и соответствующим образом отреагировать на них», ‒ говорится в заявлении Маргвелашвили.

Кроме президента Грузии, заявление сделало Министерство иностранных дел Грузии, а секретарь внешних дел президента Грузии Тенгиз Пхаладзе по поручению президента встретился с руководителем наблюдательской миссии Евросоюза в Грузии Кестутисом Янкаускасом, политическим советником миссии Гржегоргом Джазовским, заместителем начальника отдела операций миссии Хелен Кригер и руководителем миссии Совета Европы в Грузии Кристианом Урсесом. Он проинформировал дипломатов о фактах уничтожения церкви и польского кладбища в Абхазии. По заявлению Пхаладзе, разговор коснулся процессов, текущих в оккупированной Абхазии, и тех действий, которые в последний период осуществляются против культурного наследия Грузии. «Это не первый тревожный сигнал, который мы получаем из оккупированных территорий Грузии, и чрезвычайно важной является непосредственная включенность международных организаций и их мониторов», ‒ сказал Тенгиз Пхаладзе.

Министерство обороны РФ утверждает, что «не планирует строить военный полигон в селе Цебельда в Абхазии и не проводит там никаких строительных работ»

В числе оправдывающих оказалось и министерство обороны России, чей офицер руководил уничтожением церкви и кладбища. Согласно заявлению агентства «Абхаз-Информ», «российский офицер, отвечавший за дорожные работы, получил дисциплинарное взыскание, а руководство седьмой российской военной базы заявило о готовности сотрудничать с министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и участвовать в мае в совместной экспедиции в районе полигона». Не только в Тбилиси, но и в правительстве оккупированной Абхазии, соглашаются с тем, что на этом месте находится многослойный исторический памятник, подтверждает это и старший научный сотрудник департамента по охране историко-культурного наследия министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан – «ранний слой относится к 8-му веку». Министерство обороны РФ, несмотря на упоминание журналистами имен военных, утверждает, что «не планирует строить военный полигон в селе Цебельда в Абхазии и не проводит там никаких строительных работ».

В разгар этого скандала стало известно еще об одном: как сообщило агентство «Абхазия-Информ», на аккаунте Натальи Миловановой в Фейсбуке появилась информация о том, что «в октябре 2016 года руководитель Ново-Афонского историко-культурного заповедника «Анакопия» Алхас Аргун разобрал стену с вмурованными в нее «древними останками», которая находилась в алтаре христианского храма, на вершине Анакопийской горы. «Эти уникальные экспонаты более 100 лет были доступы для осмотра миллионам людей. В настоящее время их местонахождение и сохранность неизвестны», – отметила Наталья Милованова. Сам Алхас Аргун объяснил свои действия «вынужденной мерой из-за черных археологов и участившихся фактов вандализма». Он также уточнил, что «изъятие лапидарных памятников средневековой Анакопии санкционировано Академией Наук Абхазии».

Один из исследователей христианских памятников, публицист Лев Регельсон написал, что «фрагменты, взятые из окрестных небольших пещер, где скрывались ранние христиане, были помещены в Анакопийской цитадели монахами Ново-Афонского монастыря в конце 19 века». Два фрагмента, видимо, наиболее поздние, содержат надписи на греческом с указанием датировки: 437 и 554 годов. Но несколько фрагментов, особенно с изображением рыб, явно относятся ко II веку – когда широко распространился этот тайный христианский знак. Спустя несколько дней стало известно, что никаких решений, на которые ссылается Алхас Аргун, не было, и демонтаж проведен по его собственному указанию. Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия провел пресс-конференцию, но его оправдания не остудили горячие споры в социальных сетях, а некоторые блогеры вообще потребовали отставки Кобахия.

Как утверждают в Тбилиси, среди поврежденных памятников последних лет невозместимый урон был нанесен ряду наиболее значимых образцов грузинского зодчества

Новый год оказался «плодовитым» и, как стало известно журналистам, в новогодние праздники на набережной Махаджиров в Сухуми началось строительство забора вокруг исторического дома, в котором жил поэт Таиф Аджба, останавливались Чехов и Паустовский. Тот же Батал Кобахия заявил, что «стройка приостановлена, пока хозяева не предоставят Министерству культуры проект», но на самом деле это лишь часть фактов уничтожения исторических памятников за 23 года «независимости» Абхазии. Как утверждают в Тбилиси, среди поврежденных памятников последних лет невозместимый урон был нанесен ряду наиболее значимых образцов грузинского зодчества, включая Илорскую церковь святого Гиорги (11 век) и Бедийский собор (10 век). Согласно материалам министерства культуры и охраны памятников Грузии, в обоих храмах, так же, как и в Драндском (6-7 века), и Новоафонском соборах (19 век), были стерты старинные грузинские надписи. При этом, в Бедийском соборе была стерта настенная роспись, включая единственный существующий портрет царя объединенной Грузии Баграта III-го. А в Илорской церкви Святого Георгия в ходе незаконных ремонтных работ старый образец крыши был сменен на купол-луковицу, которая является типичной формой русской церковной архитектуры.

Самой большой проблемой всех 23 лет оккупации Абхазии стала деятельность «черных археологов»

Самой большой проблемой всех 23 лет оккупации Абхазии стала деятельность «черных археологов», которые самовольно раскапывают древние могильники. Как сообщал еще несколько лет назад руководитель службы атрибуции недвижимых памятников Национального агентства по защите памятников Грузии Гиорги Гагошидзе, незаконные раскопки угрожают храму Симона Кананита в Новом Афоне. Он отметил, что заключение сделано на основании данных Российского комитета Международного совета музеев (ICOM). Развалины античного города в Ткварчели, древнейшие захоронения Джантухи, Ачмадина и Гагиды – это неполный перечень археологических памятников, которые находятся на территории оккупированной Абхазии и по сегодняшний день разграбляются. Обеспокоенность выразил российский археолог Александр Скаков: «Вблизи от границы России, на территории Абхазии уже уничтожено много важных памятников. Большая проблема черная археология. Служба безопасности Абхазии работает над этим вопросом, но остановить процесс не удается, и этого недостаточно. Необходимо, чтобы люди понимали, что это зло, и, если они столкнутся с ворами, мародерами, они должны либо сами с ними справиться, либо сообщить надлежащим службам».

Еще в советское время в Абхазии – в 1990 году – было создано государственное Управление охраны историко-культурного наследия, по инициативе которого в 1998 году был принят закон «Об историко-культурном наследии», а в 2003 году – нормативный документ, в основе которого лежит российская инструкция «О порядке учета, обеспечения сохранности, использовании и реставрации недвижимых объектов историко-культурного наследия». Однако проблема остается по-прежнему серьезной. «Единственный рычаг, который есть у нас для защиты культурного наследия Абхазии, это помощь международных организаций. Мы разослали много писем с просьбой, чтобы если ни наших, то командировали туда своих специалистов, и осуществили мониторинг на памятниках», – объясняли несколько лет назад в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии. В Тбилиси всегда заявляли, что намерены поставить вопрос о памятниках перед ЮНЕСКО. Абхазская сторона выдвинула требование этой международной организации проследовать на оккупированную территорию через Россию, что является прямым нарушением законодательства Грузии, в частности, закона «Об оккупированных территориях». Официальный Тбилиси заявил о готовности допустить исключения для представителей ЮНЕСКО во спасение памятников культуры, но и этот компромисс не изменил ситуацию.

В России на торгах антиквариатом регулярно всплывают предметы из Абхазии

Директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа, два года назад отметил беспрецедентный случай: «Всем известно, что Ачмардинский могильник давно раскопан. Ритон позднеантичного времени, который там нашли, был выставлен в Англии на аукционе «Sotheby's». После этого наши специалисты поехали туда, заложили раскоп и в нетронутых местах нашли замечательную чашу с греческими надписями». А как утверждал Игорь Цвинария, «в России на торгах антиквариатом регулярно всплывают предметы из Абхазии. Скупщики краденого без стеснения предлагают их даже таким солидным учреждениям, как Государственный Эрмитаж. В прессе писали, что еще в 2002 году был случай приобретения музеем коллекции античных предметов, незаконно добытых в Гагрском районе Абхазии». В селе Ачмарда «черные копатели» за последние 12 лет раскопали около 300 древних захоронений.

Официальная абхазская пропаганда помогает убеждать население в том, что «грузины – пришлый народ», а история абхазов насчитывает тысячелетия

Кроме криминальной причины разрушения исторических памятников в Абхазии существует навязанная во время оккупации так называемая «историческая самобытность», когда вдруг осмелевшие от возможности издавать свои труды абхазские историки придумывают «самобытность» абхазов, совершенствуя государственную идеологию сказками о «самом древнем народе». Один из таких государственных деятелей, Тарас Шамба, никогда не стеснялся утверждать, что «абхазы древнее грузин». Официальная абхазская пропаганда помогает убеждать население в том, что «грузины – пришлый народ», а история абхазов насчитывает тысячелетия.

На самом деле идеология не спасает исторические памятники, которые относятся к периоду, когда и абхазы, и грузины имели общих предков и связанные с этим исторические события. И Абхазия не единственная оккупированная Россией территория, где самопальные историки и государственные идеологи придумывают себе историю: то же самое происходит в «Южной Осетии» и Приднестровье, в Карабахе и теперь – в Крыму.

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