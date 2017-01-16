После того как растаял обильно выпавший еще в конце прошлого года снег, крымчане увидели состояние дорог на полуострове и ужаснулись.
В Евпатории вместе со снегом растаял и асфальт( Сколько это будет продолжаться? Почему люди должны бить свои машины? На ...Опубликовано Екатериной Врублевской 12 января 2017 г.
Судя по дорогам в Керчи идут бои!!!
Не только в Керчи. Пробитие резины в 3-х местах. Яма на залатанной дороге после Золотого поля (на Джанкой ехал).
Но надо сказать, что общий комфорт на дорогах повышается. Но почему так медленно? И почему новые полотна "ползут" буквально через год, а то и меньше?..
Дорога Евпатория-Мирный - ПОЗОРИЩЕ!!! Яма- на яме. Летом сделали разметку прямо по ямам....
...Картина одинаковая, любую улицу назови, везде или уже мрак, или еще один мороз и тоже будет мрак.
Трасса Керчь-Феодосия похожее безобразие, ямы, бугры и не ровности, переделывает второй год подряд Макеевское предприятие.
Таких ужасных дорог никогда не было!
...Таких ужасных дорог никогда не было!
И таких огромных средств на их строительство и ремонт никогда не выделяли !
Совпадение ? Не думаю !)
Это банально, но столь убитой дорогу Севастополь-Ялта я не видел за все 23 года пока Украина "разрушала" Крым. Пришли спасать дураки и их дороги
На Керченской трассе после ремонта нашлись опасные участки. В основном это участок между начало трассы и ее концом.
Сегодня ездил по Севастополю.Увидел на машине наклейку: "ОК Google, где в Севастополе асфальт?" Насмешило))))
Что у на происходит с дорогами? Особенно на недавно "восстановленных участках"? Какая то " Дорога жизни" после бомбежки, езжу и матюкаюсь.
Владимир Александрович Семёнов
Лучше бы не трогали дороги: лучше не стало, а деньги уплыли…
Дорожные работы в Крыму действительно ведутся. Но качество ремонта оставляет желать лучшего. Это признает и назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.
Как противно, что это уже даже не удивляет! Вакханалия казнокрадов!
Беспредел!! Безнаказанность!! Какое-то издевательство над Симферопольцами!! Такое благоустройство, как оплеухи!!! Какое позорище!!
Сегодня много ездил по городу... пару раз проехал по объездной... Хотелось бы обратиться к руководству города и Республи...Опубликовано Александром Юрьевым 24 октября 2016 г.
Ну не приживается у нас асфальт... Отвергает его земля крымская (((Опубликовано Александром Юрьевым 21 октября 2016 г.
Комментаторы припомнили Аксенову данное им же обещание прекратить позорную практику ямочного ремонта.
Это способ сделать Крым российским- дураки и дороги...