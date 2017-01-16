После того как растаял обильно выпавший еще в конце прошлого года снег, крымчане увидели состояние дорог на полуострове и ужаснулись.

В Евпатории вместе со снегом растаял и асфальт( Сколько это будет продолжаться? Почему люди должны бить свои машины? На ... Опубликовано Екатериной Врублевской 12 января 2017 г.

Тимур Исаев

Судя по дорогам в Керчи идут бои!!!

Георгий Цветков

Не только в Керчи. Пробитие резины в 3-х местах. Яма на залатанной дороге после Золотого поля (на Джанкой ехал).

Но надо сказать, что общий комфорт на дорогах повышается. Но почему так медленно? И почему новые полотна "ползут" буквально через год, а то и меньше?..

Lyudmyla Zelenina

Дорога Евпатория-Мирный - ПОЗОРИЩЕ!!! Яма- на яме. Летом сделали разметку прямо по ямам....

Валерий Самарский

...Картина одинаковая, любую улицу назови, везде или уже мрак, или еще один мороз и тоже будет мрак.

Назар Кизима

Трасса Керчь-Феодосия похожее безобразие, ямы, бугры и не ровности, переделывает второй год подряд Макеевское предприятие.

Таких ужасных дорог никогда не было!

​Kirill Tyulenev

...Таких ужасных дорог никогда не было!

И таких огромных средств на их строительство и ремонт никогда не выделяли !

Совпадение ? Не думаю !)

Внук подпольщицы

Это банально, но столь убитой дорогу Севастополь-Ялта я не видел за все 23 года пока Украина "разрушала" Крым. Пришли спасать дураки и их дороги

МинПанд

На Керченской трассе после ремонта нашлись опасные участки. В основном это участок между начало трассы и ее концом.

Крымская Зима

Сегодня ездил по Севастополю.Увидел на машине наклейку: "ОК Google, где в Севастополе асфальт?" Насмешило))))

Андрей Крижановский

Что у на происходит с дорогами? Особенно на недавно "восстановленных участках"? Какая то " Дорога жизни" после бомбежки, езжу и матюкаюсь.

Владимир Александрович Семёнов

Лучше бы не трогали дороги: лучше не стало, а деньги уплыли…

Дорожные работы в Крыму действительно ведутся. Но качество ремонта оставляет желать лучшего. Это признает и назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

Юрий Бернадин

Как противно, что это уже даже не удивляет! Вакханалия казнокрадов!

Яна Дементьева

Беспредел!! Безнаказанность!! Какое-то издевательство над Симферопольцами!! Такое благоустройство, как оплеухи!!! Какое позорище!!

Сегодня много ездил по городу... пару раз проехал по объездной... Хотелось бы обратиться к руководству города и Республи... Опубликовано Александром Юрьевым 24 октября 2016 г.

Ну не приживается у нас асфальт... Отвергает его земля крымская ((( Опубликовано Александром Юрьевым 21 октября 2016 г.

Комментаторы припомнили Аксенову данное им же обещание прекратить позорную практику ямочного ремонта.

Энвер Кадыров

Это способ сделать Крым российским- дураки и дороги...