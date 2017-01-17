Московский адвокат Николай Полозов вскоре может лишиться статуса защитника зампреда Меджлиса Ильми Умерова. ФСБ с сентября прошлого года не прекращает попыток допросить россиянина в качестве свидетеля по этому делу. И если следователям это удастся, то, в соответствии с российским законодательством, он не сможет выступать на суде в статусе защитника Умерова. Полозов считает действия ФСБ противозаконными и отказывается от допроса, но не исключает, что его проведут принудительно.

Москвич Николай Полозов является одним из четырех адвокатов заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова. Также политика защищают россиянин Марк Фейгин и его крымские коллеги – Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов.

Умеров находится под следствием с мая прошлого года. ФСБ обвиняет его в нарушении статьи 280.1 Уголовного кодекса России – публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Так следователи спецслужбы расценили заявления Умерова о том, что Россия должна отказаться от территориальных претензий к Крыму.

С осени прошлого года ФСБ применяет попытки вывести из данного дела адвоката Николая Полозова. Его неоднократно вызывали на допрос, попав на который, россиянин больше не сможет защищать Умерова, поскольку получит статус свидетеля.

В очередной раз следователи попытались обеспечить явку Полозова 16 января. В перерыве на судебном процессе по делу Ахтема Чийгоза к адвокату подошел сотрудник ФСБ Игорь Скрипка и попытался вручить ему повестку.

«Я вновь отказался. Пригрозил мне приводом. Теперь, видимо, мне следует ожидать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ. Такая вот тут работа», – заявил Полозов.

Похороны адвокатской тайны

Впервые следователь ФСБ Игорь Скрипка попытался вызвать адвоката на допрос в сентябре прошлого года. Он подал соответствующее ходатайство в подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя. В нем Скрипка обосновал, по какой причине он хочет допросить Полозова в качестве свидетеля. Мотивация такая: в одном из документов адвокат указал, что его подзащитный Ильми Умеров является заместителем председателя Меджлиса. А поскольку с недавних пор Меджлис признан в России экстремистским, то ФСБ якобы нужно расспросить Полозова, что именно ему известно по поводу причастности Умерова к данной организации.

Как ни удивительно, Киевский районный суд Симферополя отклонил ходатайство о вызове адвоката на допрос. Тогда оперативник российской спецслужбы подал апелляцию, которая была рассмотрена 8 ноября. Судья удовлетворил жалобу ФСБ и вернул ходатайство о проведении допроса Полозова в суд первой инстанции. Его повторное рассмотрение состоялось 13 декабря.

Сам Николай Полозов находился в тот день за пределами Крыма, ему самому пришлось прибегнуть к услугам адвоката. Его интересы на заседании представляла севастопольская юристка Оксана Железняк.

На этот раз Киевский районный суд удовлетворил ходатайство о проведении допроса. Адвокат Оксана Железняк заявила, что своим решением симферопольский судья Можелянский «похоронил адвокатскую тайну».

«В судах должна царить истина и справедливость, состязательность и равенство всех перед Законом, чего, к сожалению, сегодня не произошло. С прискорбием извещаю, что суду чужды эти принципы. Суд даже не посчитал нужным рассмотреть вопрос о допросе адвоката с участием самого адвоката, его представителей, проигнорировал все заявления об отложении судебного заседания по уважительным причинам», – заявила она в комментарии агентству QHA.

22 декабря Полозов подал на принятое судебное постановление апелляцию. На сегодняшний день эта жалоба не рассмотрена, и, соответственно, решение о вызове на допрос пока не вступило в силу. Тем не менее, как утверждает адвокат, следователь Скрипка пригрозил ему принудительным приводом в управление ФСБ.

«Чтобы все было по-тихому»

Соратник Полозова Марк Фейгин считает, что устранение его коллеги из дела Умерова обязательно состоится, и это лишь вопрос времени.

Эта ситуация в известном смысле лишает права на защиту самого Умерова, потому что Полозов мог бы привнести в его защиту очень существенную роль

«Эта ситуация в известном смысле лишает права на защиту самого Умерова, потому что, конечно, адвокат Полозов мог бы привнести в его защиту очень существенную роль. Его устраняют из дела как независимого адвоката. Это московский адвокат, он не подвержен давлению в той степени, в которой подвержен ему местный адвокат, имеющий опыт в таких процессах. Его, с моей личной точки зрения, обязательно устранят», – сказал Фейгин в комментарии для Крым.Реалии.

По его словам, в том случае, если Полозова все-таки допросят, то он будет фигурировать в обвинительном заключении как свидетель, и не сможет защищать Ильми Умерова в суде. Фейгин обращает внимание, что, по его мнению, сам повод для вызова адвоката на допрос является абсолютно надуманным и противозаконным.

«Поводом стала его жалоба в генеральную прокуратуру, где он якобы сообщил какие-то сведения о статусе Умерова в качестве заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, который был запрещен. Это что – такие сведения, которые требуют со стороны следствия допроса адвоката?» – возмутился Марк Фейгин.

Он предполагает, что против его коллеги действует целая оперативная программа для того, чтобы судебный процесс над Ильми Умеровым прошел максимально незаметно и бесшумно.

«Им важно, чтобы не было на процессе адвокатов в качестве процессуальных участников, которые могли бы каким-то образом привлекать общественное внимание и внимание международной общественности к процессу, который будет идти над Ильми Умеровым. Им важно, чтобы все было по-тихому», – считает адвокат.

Сам Ильми Умеров осуждает действия ФСБ и расценивает их как запугивание всех, кто пытается оказывать его народу поддержку.

Главная задача – в назидание другим. Чтобы они испугались и не занимались проблемами Крыма и крымских татар

«Высококвалифицированного адвоката пытаются выбить, превратив из адвоката в свидетеля. Конечно же, я отношусь к этому отрицательно. Это их первая задача, но это не самая главная задача. Главная задача – в назидание другим. Чтобы они испугались и не занимались проблемами Крыма и крымских татар. Цель – запугать остальных», – сказал зампред Меджлиса в комментарии для Крым.Реалии.

По оценкам Умерова, все следственные действия по его делу уже были проведены, но по неизвестным причинам суд до сих пор не начался. Зампред Меджлиса считает, что это не зависит от рядовых следователей, и оперативники ФСБ сейчас ждут отмашки и указаний сверху – от заказчиков его уголовного преследования.