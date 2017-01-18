Русские хакеры: испанский след

Во вторник, 17 января, испанские средства массовой информации сообщили об аресте в столице страны известного голландского адвоката и предпринимателя Питера Уокки. Уокки подозревается в незаконной передаче части средств российского филиала холдинга ZED+ близким родственникам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. От этого, как считает следствие, пострадали испанские инвесторы холдинга. Испанское издание El Confidencial утверждает, что Уокки, помимо прочего, причастен к организации хакерских атак в США во время предвыборной кампании.

Операция по задержанию Питера Уокки прошла в мадридском аэропорту Барахас в понедельник, 16 января, с участием трех десятков полицейских. Надзор за операцией осуществлял лично прокурор Хосе Гринда Гонсалес, специализирующийся на борьбе с так называемой "русской мафией". Уокки – адвокат и предприниматель, член руководства различных крупных международных компаний, а также свой человек в административном совете футбольного клуба "Аякс" – направлялся из Амстердама в Мадрид, чтобы решить судьбу голландского холдинга с испанским участием ZED+. Его дело рассматривается в Национальной судебной палате Испании, юридическом органе, который занимается наиболее серьезными правонарушениями. Представитель палаты Хорхе Суарес подтвердил Радио Свобода факт задержания голландского бизнесмена, но отказался сообщить какие-либо подробности заведенного на Питера Уокки уголовного дела, ссылаясь на тайну следствия. За него это сделало обычно хорошо информированное мадридское издание El Confidencial, поговорившее со своими источниками в испанских спецслужбах.

По данным издания, Уокки с 2014 года является временным управляющим холдинга ZED+, занимающегося цифровым маркетингом и мобильной коммерцией. Его задержание якобы связано с тем, что испанские партнеры холдинга, в частности предприниматель Хавьер Перес Дольсет, обвиняют голландца в финансовых преступлениях. Речь, в числе прочего, идет о том, что Уокки способствовал незаконному изъятию из фондов российского филиала ZED+, компании Temafon, 30 миллионов евро. Это привело к резкому ухудшению финансового положения холдинга и его фактическому банкротству. Уокки обвиняется испанской стороной также в том, что препятствовал свободной продаже предприятия китайским инвесторам. Делалось это якобы в интересах партнера ZED+ по российскому бизнесу, голландской компании VimpelCom (холдинг VimpelCom Ltd. контролирует телекоммуникационные активы в странах СНГ, Италии и в ряде стран Азии и Африки. В частности, ему принадлежит компания "Вымпел-Коммуникации" (Россия) и ряд других компаний в странах СНГ, оказывающих услуги связи – КР).

VimpelCom контролирует проживающий в Лондоне российский бизнесмен Михаил Фридман. Фридман, по данным El Confidencial, якобы намеревался с помощью Уокки договориться с кредиторами ZED+ и приобрести холдинг за бесценок. Перес Дольсет пожаловался также в полицию на то, что его личный компьютер подвергся хакерской атаке, а телефон прослушивался в целях получить подробности из его личной жизни и оказать на него давление.

По словам Хосе Гринды Гонсалеса, ему и его коллегам известно "из осведомленных кругов и от специалистов по России", что там предприниматели, особенно занимающиеся сомнительными операциями, "располагают очень совершенной системой информационной защиты, специалисты которой заодно могут проникать и в чужие информационные системы". Гринда отмечает, что в Испании такого рода структуры работают лишь на спецслужбы государства.

Удалось установить, что Уокки получал от Фридмана за услуги 50 тысяч евро в месяц

Испанские спецслужбы, по данным El Confidencial, вплотную занялись изучением дела холдинга ZED+ примерно год назад. Им удалось установить, что Уокки получал от Фридмана за услуги 50 тысяч евро в месяц. Выяснилось также, что 30 миллионов долларов из кассы российского филиала были вначале переправлены некой фирме под названием Vstrecha, а затем, "за неясные услуги", российской компании, владельцем которой, по данным El Confidencial, является ближайший родственник министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Газета не называет имени родственника, однако утверждает, со ссылкой на источники в спецслужбах, что речь шла о взятке.

"Я работаю в прокуратуре, специализирующейся на организованной преступности. В основном это дела о коррупции, дела, часто связанные с "русской мафией", хотя российский посол в Мадриде высказывает недовольство по поводу этого термина. В борьбе задействованы все наши силовые структуры – полиция, жандармерия, региональные полицейские подразделения. Наша задача – оградить от коррупционеров и других преступников граждан и само государство", – говорит Хосе Гринда Гонсалес.

В расследовании этой истории, по утверждению El Confidencial, принимает участие и американская сторона, поскольку холдинг ZED+ действовал и на рынке США. Особый интерес, пишет издание, ФБР проявляет к компании Фридмана VimpelCom. В минувшем году компания была вынуждена заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США штраф в 835 миллионов долларов – за подкуп родственников президента Узбекистана. От штрафа она уйти не могла, поскольку заинтересована в продолжении работы на американском рынке. El Confidencial утверждает, что американские спецслужбы подозревают Фридмана и его доверенное лицо Питера Уокки в организации хакерской атаки, во время которой злоумышленникам удалось завладеть письмами и документами Демократической партии.