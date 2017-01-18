Украина подала иск против России в Международный суд, высший судебного органа в системе ООН, работающего в Гааге. Среди обвинений ‒ финансирование терроризма и дискриминация сообществ этнических украинцев и крымских татар на территории аннексированного Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что имеется достаточно доказательств, чтобы доказать преступления России. В российском же МИДе не видят оснований для иска, кроме политических интересов.

Украина подает иски в Международный суд в Гааге только по двум конвенциям, ведь именно их ратифицировала как украинская, так и российская стороны: по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Обвинения касаются именно финансирования терроризма на Донбассе и нарушения прав этнических групп в Крыму.

«Это первый случай в истории, когда одна страна обвиняет другую в финансировании терроризма. Мы являемся пионерами на этом пути, поэтому сказать, какие именно меры могут быть признаны судом как действенные, сейчас невозможно ввиду отсутствия практики суда», ‒ отмечает заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Для того, чтобы подать иск, нужно было собрать основательные доказательства для обвинения России в финансировании терроризма. Украина выдвигает такие обвинения: сбивание малайзийского самолета на Донбассе, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

О нарушении прав в аннексированном Крыму ‒ незаконный «референдум», запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, преследования крымских татар и этнических украинцев, самовольные обыски, задержания, попытки прекратить вещание СМИ, закрытие крымскотатарских школ, ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков, запрет мирных собраний и тому подобное. Принята резолюция Генеральной ассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму должна стать еще одним аргументом в пользу Украины.

Требуем прекратить нарушения прав человека в Крыму: преследования, обыски, задержания

«Требуем немедленно разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, лидеров крымскотатарского общества и полного прекращения их преследования. Прекратить бесконечные нарушения прав человека: преследования, обыски, задержания. Все эти практики, ведущие к «сталинизму» и «брежневским временам», когда представителей крымскотатарского народа в «психушку» тянут. И, конечно, прекратить дискриминацию украинского и крымскотатарского языков в Крыму», ‒ заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украинский министр также отметил требование к России прекратить поставки оружия, тренировку и финансирование вооруженных формирований, вернуть Украине контроль над участком российско-украинской границы. Украина будет доказывать, что поставки на территорию Украины военных, наемников, оружия и денег способствует актам терроризма, и потребует компенсации убытков, причиненных терроризмом.

«У Украины есть шансы выиграть»

Международный суд рассматривает дела долго – это может длиться годами. Впрочем, эта инстанция взвешивает «и полуслова, и одну букву», отмечает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Украина имеет достаточно большие шансы выиграть, отмечает он. А вот России, в случае проигрыша в Международном суде, придется выполнять решения или прибегнуть к очередным манипуляциям, считает Огрызко.

«Сторона конвенции должна выполнять положения этой конвенции. Хотя не исключаю, когда ситуация подойдет до оглашения решения, а так или иначе можно будет догадываться, каким оно будет, Россия просто может выйти из конвенции и сказать, что меня ваши решения не интересуют. Это же Россия, это надо понимать», ‒ отмечает Владимир Огрызко.

Он напоминает о решении Международного суда о разграничении шельфа Черного моря между Украиной и Румынией, что стало компромиссом между румынской и украинской позициями. Экс-глава украинского МИД отмечает, что суд вынес столь точное решение, что никаких оснований для сомнений в справедливости ни у одной стороны не возникло, несмотря на многочисленные претензии к принятию решения.

Суд позволит не «разменять» украинский вопрос ‒ эксперт

Украине нужно проводить широкую информационную кампанию и привлекать медиа к поддержке хода судебного процесса, отмечает Юрий Лесничий, директор украинского Института анализа и прогнозирования. И хотя эксперт считает, что процесс сбора доказательств и представления в суд затянулся, текущий момент, по его мнению, может стать самым успешным для этого.

Суд и его решение является дополнительным аргументом для сохранения санкций, для осуждения преступного российского режима

«Суд и его решение является дополнительным аргументом для сохранения санкций, для осуждения преступного российского режима, для устойчивости международной позиции, европейской в том числе и, что важно, ‒ американской. Недаром эти документы появились именно сейчас, когда распространяется информация о возможном размене украинского вопроса на любой другой», ‒ говорит эксперт.

Российская сторона ответила на украинский иск. В МИД России отмечают, что придерживаются конвенций, но обвиняют Украину в нежелании идти на диалог. Украинские иски в российском ведомстве называют преследованием политических интересов.

На этой неделе Международный суд в Гааге должен провести слушания и назначить дату рассмотрения иска о применении предварительных мер, отметили в МИД Украины.