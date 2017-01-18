Отчаянная кремлевская «Надежда»

Специально для Крым.Реалии

Экономика путинской России не выдерживает санкционного давления. Счет пошел на месяцы. Кремлю срочно нужно избавиться от санкций или, как минимум, добиться их существенного смягчения, сохранив при этом лицо. Подход не изменился: уступать должны Украина и ее западные партнеры. На реализацию плана по «примирению» на московских условиях брошены все силы, медийные ресурсы, подключены агенты влияния и просто политические глупцы. Сразу по нескольким каналам украинцам пытаются внушить, что отказ от Крыма остановит российскую агрессию.

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко полагает, что у Киева есть возможность мирным путем вернуть оккупированные районы Донбасса, но для этого нужно отказаться от притязаний на аннексированный Крым. Она полагает, что россияне обязательно выдвинут такое условие в ходе итоговых переговоров по судьбе ОРДЛО. Альтернативой может быть только война.

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма», – заявила Савченко. По ее словам, сейчас Крым является непризнанной оккупированной территорией. «Крым – это очередное Приднестровье», – считает нардеп. И чтобы не превращать в Приднестровье еще и Донбасс, от Крыма следует отказаться, утверждает Савченко. Другого мирного пути решения вопроса, по ее мнению, нет.

Савченко озвучила сокровенную мечту Москвы: добиться отмены санкций, оставшись с Крымом в кармане

Савченко озвучила сокровенную мечту Москвы: добиться отмены санкций, оставшись с Крымом в кармане, и затем разваливать Украину изнутри посредством политических спецопераций или очередного военного вторжения.

Во-первых, Крым нельзя сравнивать с Приднестровьем. Госпожа Савченко в очередной раз продемонстрировала, что она вообще не соображает в политических и юридических нюансах. Непризнанную молдавскую «республику» можно сравнивать с аналогичными марионеточными режимами в Южной Осетии и Абхазии. Россия их удерживает под собственным контролем, но Кремль так и не решился на одностороннее присоединение территорий. Крым – уникальная ситуация. Последний раз подобные территориальные «кульбиты» проделывали нацисты в ходе Второй мировой войны.

Савченко озвучила вариант предательства украинцев и крымских татар, которые вынужденно оказались под российской оккупацией

Второе, будем говорить прямо: Савченко озвучила вариант предательства украинцев и крымских татар, которые вынужденно оказались под российской оккупацией. Далеко не все могут собрать вещи и перебраться на материковую часть Украины. На оккупированной территории их держат престарелые родственники, нуждающиеся в уходе, имущество, недвижимость. Причин может быть тысяча. Они вынужденно получили российские «аусвайсы», им приходится с отвращением смотреть на то, как оккупанты разрушают их родной полуостров. Они живут с мыслями о том, что рано или поздно оккупация закончится, надеясь дожить до светлого дня освобождения. И тут появляется очередной киевский «стратег» (вчера это был олигарх Виктор Пинчук, сегодня – нардеп Савченко), предложивший отказаться от собственных граждан, оставить их гнить в зловонном болоте «русского мира». Пинчук после скандальной статьи в западной прессе вынужден был оправдываться. Мол, он не имел в виду окончательную сдачу полуострова, но осадок все равно остался. Украинское общественное мнение нещадно отхлестало его идеи, изложенные в статье. Вынужденные оправдания олигарха стали признаком того, что украинское гражданское общество может противостоять пораженцам и паникерам. Аналогичной должна быть реакция и на заявления одиозного народного депутата.

Третье и самое главное: «крымский план» Савченко – отложенный крах Украинского государства. Даже получив Крым, российский президент Владимир Путин и его команда не успокоятся, пока не ликвидируют нашу страну как субъект международного права. Аннексировав весной 2014 года украинский полуостров, они не предполагали, что санкции поставят российскую экономику на колени. Теперь россияне «доедают» резервный фонд. Осталась последняя кубышка в виде так называемого фонда национального благосостояния. Сколько в нем «живых» денег, толком никто не знает. Москве нужно срочно избавиться от западных санкций сохранив при этом лицо. Вариант «Крым в обмен на Донбасс» – последняя надежда Кремля. Сейчас по всем российским телеканалам крутят информационный водевиль под названием «Санкции скоро отменят!», настраивая общественность на некую «сделку» с Западом. Но это не означает, что война против Украины завершится.

Сдав Крым, украинские власти могут получить лишь тактическое перемирие. Затем, дождавшись очередных выборов президента или парламента, Москва через своих агентов попытается в очередной раз расшатать политическую ситуацию внутри Украины, приведя к власти собственных марионеток. Если вариант опять провалится, то на Донбассе может произойти очередное «восстание шахтеров».

Крым захватывали не ради приращения новых территорий, России нужен был военно-стратегический плацдарм для удара по Украине

В недавнем прошлом Савченко служила в армии, и как военный человек она не может не понимать, какая именно роль отведена аннексированному Крыму. Кремлевскому главарю и его приспешникам полуостров не нужен сам по себе. Его захватывали не ради приращения новых территорий (Москва не может освоить уже имеющиеся), патриотических соображений или защиты этнических русских. Им нужен был военно-стратегический плацдарм для удара по Украине. На полуострове деградируют все сферы, которые никак не связаны с войной. Кремлю плевать на медицину, образование и развитие социальной инфраструктуры. Решение энергетических проблем диктуется в большей степени необходимость обеспечивать работу силовиков и нужды военных частей и объектов.

Российское военное командование создает на полуострове общевойсковую армию и усиливает флот. Делается такое не ради обороны. Данная группировка войск – армия вторжения. Отказавшись от Крыма ради «обмена» его на оккупированные районы Донбасса, наша страна получит не мир, а новую войну и бесчестие.

Сергей Стельмах, политический обозреватель

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