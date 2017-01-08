Крымский вопрос в мире 2017-го

В 2016-м мы могли в полной мере убедиться, что механизмы либеральной демократии на Западе действительно работают. Причем еще как работают! Абсолютно законным, демократическим путем к власти в одной за другой странах Первого мира приходят силы, которые открыто провозглашают свою неприязнь к либеральным общественным ценностям. Как и в 20-30-х годах прошлого века, по Европе триумфально шагает правый популизм разной степени радикальности. Где-то он уже почти добился государственной власти, а где-то – воодушевленный победой Brexit и Трампа, собирает силы для новых электоральных сражений. И, как и почти столетие назад, у такого рода партий есть конкретный геополитический ориентир – все они смотрят на Восток.

Владимир Путин справедливо считает прошлый год успешным – по краней мере, во внешнеполитическом плане. Европейский Союз уже далеко не так единодушен в вопросе антироссийских санкций, как в 2014-м. Давайте не будем обманывать себя: не менее половины государств, ранее присоединившихся к стратегии экономического давления на Россию, сегодня готовы отменить торговые ограничения при первой же возможности. Почему? Тому есть целый ряд причин, и в первую очередь – собственные интересы этих стран. Однако вполне очевидно также, что не последнюю роль тут играет агрессивная пропаганда, которую ведут местные националистические силы при поддержке России. Достаточно вспомнить, к примеру, пресловутый референдум в Нидерландах относительно ассоциации Украины с ЕС, инициированный пророссийскими правыми группами.

Австрийские, британские и немецкие популисты как один намерены «понять Россию» и добиться отмены санкций

Марин Ле Пен – самый популярный политик во Франции, судя по президентским рейтингам, – даже не пытается скрывать источники финансирования своей предвыборной кампании. Ее последние скандальные заявления о законности аннексии Крыма Россией ясно дают понять, что французским ультраправым совсем не помешали бы новые кредиты в контексте приближающихся президентских выборов. Австрийские, британские и немецкие популисты – в первую очередь, крайне активная антимигрантская партия «Альтернатива для Германии» – все как один намерены «понять Россию» и добиться постепенной отмены санкций. По большинству прогнозов, в 2017 году как минимум некоторые из этих сил существенно расширят свое влияние в национальных парламентах.

Все это означает, что 2017 год не принесет Украине никакого облегчения на дипломатических фронтах. Скорее наоборот – станет труднее, а количество рычагов давления на агрессора по вопросам Крыма и Донбасса значительно сократится. Российская администрация, блистательно комбинируя методы подкупа, убеждения и игры на противоречиях внутри условного западного мира, добилась формирования новой политической конфигурации на международной арене. В этом «дивном новом мире» нам придется оперативно учиться выживать, а успех будет измеряться тем кругом вопросов, который Киев сумеет удержать на повестке дня.

2017 год не принесет Украине никакого облегчения на дипломатических фронтах. Скорее наоборот – станет труднее

Первые тревожные звоночки 2017-го поступили, пока в Украине вовсю отмечали новогодние праздники. Кроме уже упомянутой истории с Марин Ле Пен, которой украинский МИД в начале января сделал официальный выговор, стоит сказать и о предполагаемом после США в России. Бывалый дипломат Томас Грэм, советник легендарного Генри Киссинджера (который, кстати, на днях тоже отметился возмутившим украинцев предложением урегулирования ситуации на Донбассе), в интервью Голосу Америки подчеркнул, что, по его мнению, вопрос с Крымом надо бы уже как-то решить:

«Речь может идти о выплате компенсаций украинской стороне или о проведении повторного референдума, учитывая сомнения в легитимности первого референдума о присоединении к России. Речь может идти об эксплуатации офшорных ресурсов или других решениях, которые не обязательно изменят фактическую ситуацию на полуострове, но позволят учесть пожелания населения Крыма без ущерба экономическим интересам и безопасности Украины», – сказал Грэм, спровоцировав бурные обсуждения по обе стороны границы с временно оккупированным полуостровом. Впрочем, если Конгресс США все же утвердит кандидатуру бывшего главы совета директоров ExxonMobil Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США, то предложения Грэма могут уже скоро стать официальным курсом американской дипломатии по украинскому вопросу.

Вот в таком, мягко говоря, мрачноватом антураже Украина вступает в революционный 2017-й. Кроме прочего, существует также большая вероятность, так сказать, внутренней капитуляции, ведь киевские элиты привыкли опираться на западных союзников и партнеров, а самое главное – на западные кредиты, позволяющие удерживать экономическую ситуацию в стране под контролем. В новых международных условиях украинская власть легко может пойти на сделку с дьяволом, на словах продолжая признавать необходимость деоккупации Крыма, а на деле проводя политику примирения с Россией по всем фронтам. Всерьез задуматься о возможности такого сценария заставляет авторская колонка влиятельного олигарха Виктора Пинчука в Wall Street Journal, который по сути предлагает смириться с аппетитами Кремля в обмен на постепеннное умиротворение Донбасса. Несмотря на то, что в администрации президента Порошенко поспешили пожурить Пинчука за недостаточный патриотизм, его стратегия уже завтра может стать среди чиновников господствующей.

Это означает, что именно украинское гражданское общество, за три года революции и войны продемонстрировавшее могучий потенциал самоорганизации, должно взять на себя ответственность за постоянное поддержание внимания государства к вопросам Крыма и Донбасса. Будет сложно, но мы справимся.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

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