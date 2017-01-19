Специально для Крым.Реалии

После очередного скандального заявления народного депутата Надежды Савченко относительно возможности «обмена» Донбасса на Крым одни привычно обвинили бывшую летчицу в предательстве национальных интересов, а другие заметили, что Савченко просто не удалось четко артикулировать свою мысль. И что она говорила не о том, что Украина должна менять Донбасс на Крым, а о том, что Россия захочет «разменять» возвращение Донбасса на Крым. А это, как говорят в Одессе – две большие разницы.

Но нет разницы в том, что и то, и другое – величайшее заблуждение. Заблуждение считать, что Украина может отказаться от защиты своей территориальной целостности и заявить, что Донецкая или Луганская область для нее важнее, чем Автономная Республика Крым. Крым ничем не отличается от Донбасса, Буковины или Волыни – это такая же территория Украины, с точки зрения международного права. Страну, которая отказывается от собственных границ, никто не уважает.

Почему Украина не может отстаивать территориальную целостность? Мы что, «терпилы»?

Оккупацию Крыма путинским режимом не признает ни одна страна мира. А вот независимость Республики Косово признана десятками стран. Но это не мешает Республике Сербии последовательно отстаивать собственное представление о территориальной целостности. Да, в Вашингтоне или Брюсселе могут считать иначе. Но от этого не должна меняться позиция самого Белграда. И самое главное – такая позиция вызывает уважение даже у тех, кто признает государственность Косово. Так почему же Сербия при всеобщем признании Косово может отстаивать свою территориальную целостность, а Украина при всеобщем непризнании оккупации Крыма – не может? Мы что, «терпилы»?

Но такое же заблуждение – считать, что Россия собирается торговаться с Украиной или еще кем-то о каких-то обменах. Не собирается. Об этом четко сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков – и это правда. Крым для Путина и его камарильи – а также для подавляющего большинства российских граждан – «закрытый вопрос». С Донбасса Путин тоже уходить не собирается, максимум, что он может, – это имитировать решение проблемы. Но от поддержки бандитских режимов он не откажется, потому что они – идеальное приложение к его стратегии внутренней дестабилизации нашей страны. Потому что Путину нужен не какой-то там Крым, не Донбасс – ему нужна вся Украина. И когда в Государственной Думе России говорят, что нашим лучшим президентом был бы уркаган и убийца Захарченко, это только с нашей точки зрения – безумие. Они на самом деле хотят, чтобы нашим президентом был уркаган, который уничтожит все украинское и превратит Украину в российский бантустан. Разве не поэтому они так радовались уркагану Януковичу?

Так какой же тогда выход – может спросить меня какая-нибудь неопытная Надежда Савченко – неужели война?

Выход есть – крах российского политического режима. Когда страной управляют некомпетентные безумцы, они обязательно доведут ее до «цугундера»

Нет, не война. Выход есть – если набраться терпения. Он состоит в крахе российского политического режима. И есть очень большой шанс, что этот режим рухнет вместе с нынешней моделью Российского государства. Можно сколь угодно долго уверять себя, что это – политическая фантастика, что денег у России еще достаточно, что санкции – это безболезненный укол, что завтра Путин договорится с Трампом.

Денег действительно хватит на год-другой. Мозгов может не хватить. Когда страной управляют некомпетентные безумцы, они обязательно доведут ее до «цугундера». Мы же это все проходили с недоброй памяти Советским Союзом. Разве там дело было только в дорогах? Нет, дело было еще и в дураках. А за четверть столетия и дороги в России не улучшились, и дураки не поумнели.

Так что не стоит сомневаться – территориальная целостность Украины будет восстановлена. И территориальная целостность Молдовы. И территориальная целостность Грузии. И Армения с Азербайджаном найдут компромисс по Карабаху. Как только империя сгинет, будут осушены все созданные ей кровавые болота.

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