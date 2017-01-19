Специально для Крым.Реалии

Впервые после аннексии Крыма военнослужащего-предателя украинский суд приговорил к тюремному сроку. Насколько реально осуждение других изменивших присяге силовиков и госслужащих и что делать с крымскими коллаборантами?

Военный медик подполковник Тарас Синичак из Судака получил 8 лет колонии. Его признали виновным по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 1 статьи 408 УК страны (дезертирство). Прокуратура просила 15 лет, но судейская коллегия назначила почти вдвое меньший срок, указав, что Синичак не применял оружия в отношении украинских военных и гражданских лиц.

Украинская Фемида показала в этом деле всю свою нерасторопность. Сложно представить, сколько бы длились подобные процедуры, если бы одновременно проходили процессы в отношении сотни-другой военнослужащих-изменников родины.

Десять-одиннадцать тысяч предателей

По данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, его ведомство насчитало более 8 тысяч военных, которые предали Украину и перешли на сторону России в Крыму.

Также известно о 1391 бывших сотрудниках СБУ, которые изменили присяге и перешли на сторону врага. Речь идет, в частности, о работниках симферопольского спецподразделения «Альфа», а также экс-сотрудниках управления внутренней безопасности и главного управления СБ Украины в Крыму.

Есть свои предатели среди милиционеров, прокуроров и судей. И среди дававших присягу госслужащих таких тоже немало найдется. По словам Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, 770 крымских госслужащих весной 2014 года перешли на работу в подконтрольные Кремлю органы власти.

Все предатели должны знать и понимать, что наказание неотвратимо

Навскидку, не менее десяти-одиннадцати тысяч персонифицированных предателей. Против большинства из них уже возбудили уголовные дела как минимум по одной статье – в основном это часть 1 статьи 111 (государственная измена).

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые изменили присяге и в установленные законом сроки не вышли на материковую часть страны для дальнейшего прохождения службы, также являются дезертирами. В отношении всех этих военнослужащих возбудили уголовные дела. Задержание украинских дезертиров на админгранице с Крымом подтверждают, что работа в этом направлении ведется.

Безусловно, все предатели должны знать и понимать, что наказание неотвратимо и оно их обязательно настигнет, а приговор Синичаку является отличным прецедентом для этого.

Коллаборанты – пособники врага

В Украине до сих пор нет закона о коллаборационизме – законопроект только разрабатывают. Пока нет и четкого понимания, кого и за какие деяния стоит преследовать.

Самое сложное – определить, кто подпадает под определение «дезертиры» в Крыму

По определению, коллаборант – предатель, сотрудничающий с врагами своей родины, своего народа. Самое сложное – ясно и понятно определить, кто подпадает под это определение в Крыму. Безусловно, в их число должны быть включены все члены незаконных силовых организаций – так называемой «самообороны». В отношении же рядовых служащих различных государственных учреждений возможна амнистия, если только данные граждане не способствовали аннексии полуострова.

Не меньшие проблемы возникнут также с рабочими оборонных предприятий или учителями, преподающими российскую историю о «киевской хунте» и «возвращении Крыма». Являются ли они коллаборантами или были вынуждены продолжить работу при российских властях, чтобы кормить семью?

Другой точки зрения придерживается глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он предлагает ввести уголовное наказание за коллаборацию, считая, что под ее действие в Крыму подпадет лишь несколько тысяч человек, которые «привели в Крым оккупантов».

Дорога в любые органы власти для коллаборантов должна быть закрыта

«Я мысли не допускаю, что сотни тысяч людей могут быть наказаны за то, что государство не смогло их защитить. Но среди них есть те, кто привел оккупантов в Крым. Я думаю, что таких людей наберется несколько тысяч», – отметил Чубаров.

Как писал в 19 веке Иван Тургенев, «предавши один раз, предаст и второй». «Единожды предав – предаст не раз, единожды солгав – солжет и дважды», – вторит ему в 21 веке поэтесса Елена Аткина. Поэтому дорога в любые органы власти для коллаборантов должна быть закрыта.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель

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