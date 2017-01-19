Евгений Солонина, Дмитрий Кочергин

Оккупированные районы Донбасса могут освободить уже в течение 2017 года, предполагает украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. Он обратился к руководителям Государственной пограничной службы с требованием быть готовыми брать под контроль участок российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях, когда для этого возникнут необходимые предпосылки. Эксперты среди таких предпосылок называют либо прекращение российской поддержки сепаратистов на Донбассе, либо согласие украинской власти на российский сценарий возврата оккупированных территорий.

В 2017 году пограничная служба, вероятно, получит задание выйти на государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем ‒ и в Крыму, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совещания с руководством Госпогранслужбы.

По словам Авакова, это является ключевой задачей пограничников на 2017 год.

«Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и на волю к обеспечению этого процесса», ‒ говорит украинский министр.

По мнению Авакова, этим процессом будут заниматься полицейские, нацгвардейцы, органы юстиции, но первыми на Донбасс отправятся пограничники. Он также отметил, что это не будет долгосрочная миссия, ведь после разработки плана действий необходимо будет в течение двух недель обеспечить контроль над государственной границей.

В августе прошлого года стратегию деоккупации отдельных районов Донбасса приняли на заседании Кабинета министров Украины. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш отметил, что стратегия соответствует всем международным требованиям.

«Предполагается реконструкция и восстановление критически важных объектов на территориях, пострадавших от оккупации, восстановление социальных услуг и выплат, краткосрочная соцпомощь», ‒ озвучил министр некоторые подробности.

По его словам, разработчики документа опирались на международный опыт и методики. К этой работе привлекались мировые специалисты.

Сейчас большинство положений стратегии являются тайными, объясняет один из ее разработчиков, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Если говорить о финальной точке, я бы дал минимум четыре-пять лет

Полное освобождение оккупированной части Донбасса с возможностью проведения выборов согласно украинскому законодательству является реальным только через четыре-пять лет – об этом Георгий Тука заявлял в декабре в эфире NewsOne. Но он добавил, что не является сторонником военного пути деоккупации Донбасса. «Быстрого решения не существует», ‒ признал Тука. Он подчеркнул: надо определить, что именно понимать под «деоккупацией Донбасса», потому что многие под этим термином подразумевают различные процессы.

«Если говорить о введении международной миротворческой миссии и взятие под контроль этой территории, то я даю на это менее чем два года. Если говорить о финальной точке, это проведение выборов на той территории, то думаю, что два года ‒ это слишком быстро. Я бы дал минимум четыре-пять лет», ‒ сказал Тука.

По его мнению, самым слабым местом группировок «ДНР» и «ЛНР» является поддержка со стороны России. Если в какой-то момент она прекратится, то «эти квазирежимы упадут через три месяца», озвучивает чиновник одну из ключевых предпосылок для освобождения части Донбасса, контролируемой пророссийскими сепаратистами.

На возвращение Донбасса с соблюдением международных норм сейчас мало шансов ‒ политтехнолог

Украинский политтехнолог, руководитель проекта Free Crimea Тарас Березовец признает, что несколько внешнеполитических факторов в настоящее время позволяют говорить о возможности возвращения отдельных районов Донетчины и Луганщины под украинский контроль. Но он уточняет, что вероятнее всего, Киев не согласится на деоккупацию на условиях компромисса с Кремлем, один из вариантов которого озвучил в своей статье бизнесмен Виктор Пинчук. Поэтому шансы украинской власти вернуться в Луганск и Донецк в 2017 году не являются значительными, признает политтехнолог.

Возможность восстановления мира на Донбассе есть, но она не такая и большая

«Пришла новая президентская администрация в США. Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости завершить конфликт между США и Россией и искать понимания в украинско-российском конфликте. Поэтому не исключается возможность достижения компромисса по возврату отдельных районов Донетчины и Луганщины под украинский контроль до конца года. Должно быть поэтапный план, должен предусматривать поэтапный вывод боевиков и российских войск, присутствие которых Россия, однако, не признает. А также ‒ выход украинской пограничной службы на участок российско-украинской границы на Донбассе. Поэтому заявления Арсена Авакова и Георгия Туки имеют под собой основания, ‒ утверждает аналитик. ‒ Возможность восстановления мира на Донбассе есть, но она не такая и большая. Слишком хрупким является перемирие, и слишком много «но» в этом переговорном процессе».

Березовец уточняет, что украинская власть постоянно подчеркивает, что в переговорах по Донбассу опирается прежде всего на нормы международного права. Однако на возвращение Донецка и Луганска под украинский контроль с соблюдением всех международных норм и украинского законодательства в настоящее время мало шансов, признает политтехнолог. По его мнению, возвращение оккупированных территорий возможно за счет «болезненного компромисса», который предусматривает проведение выборов в этих районах. Самая выгодная стратегия для Украины ‒ сохранять статус-кво по отдельным районам Донбасса, и максимально растягивать во времени процесс их возврата; в противном случае Украине грозит «распространение вируса сепаратизма на другие регионы», заключает Березовец.

Заявления о «возвращении Донбасса за две недели» похожи на предвыборную кампанию ‒ эксперт

Сейчас Украина не контролирует примерно 500 километров своей границы с Россией, имеет определенный дефицит солдат и офицеров в армии – в таких условиях военным путем конфликт не решить, считает военный эксперт, бывший работник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов. По его мнению, от заявлений типа «вернуть границу в течение двух недель» веет популизмом.

«Министр внутренних дел, скорее всего, претендует на пост главы какого силового блока. То он берет на себя функции по строительству стены, то дает указания пограничникам, завтра он спланирует военную операцию по деоккупации Донбасса. Это похоже на предвыборную кампанию при условии досрочных политических выборов», ‒ утверждает военный эксперт.

Сейчас контроль над границей можно вернуть только политическими способами, а не военными, утверждает эксперт Национальной академии сухопутных войск Антон Миронович.

И он, и другие эксперты указывают на то, что значительные силы российской армии сосредоточены на оккупированной части Донбасса и на пограничной с Украиной территории самой России. В этих условиях, если Украина начнет активные боевые действия по освобождению Донбасса или отдаст приказ пограничникам взять под контроль донбасский участок российско-украинской границы, Россия использует военный ответ, а украинская армия уступает по своим возможностям сосредоточенным у украинских границ российским войскам, констатируют эксперты.