Инаугурация Трампа: как это будет

Вечером 20 января республиканец Дональд Трамп официально вступает в должность 45-го президента США. Мы рассказываем о том, как будет проходить процесс, и предлагаем угадать, какие неожиданности могут случиться во время и после церемонии.

Первой и самой неприятной неожиданностью может стать погода. В Вашингтоне ожидается нехарактерно теплый для января вечер, температура поднимется до 8 градусов Цельсия, но одновременно столицу накроет сильный дождь, который будет идти несколько часов подряд. Это может не лучшим образом сказаться на настроениях участников акций протеста за и против Трампа, которые съехались в Вашингтон.

Трамп, услышав прогноз погоды, пошутил, сказав, что "если действительно начнет лить дождь, то народ, наконец, убедится, что я не ношу парик".

Трамп будет принимать присягу у западного фасада Капитолия (здание Конгресса США на Капитолийском холме). Клясться он будет на Библии, которая принадлежала одному из первых президентов США – Аврааму Линкольну. Начало традиции приносить присягу именно так положил в 1789 году первый президент Джордж Вашингтон. Он пожелал принести присягу на глазах у народа и при этом возложить руку на Библию.

Распорядок дня у Трампа 20 января ожидается следующий. Утром, после завтрака и посещения церкви Трамп и его жена Мелания встретятся с пока еще президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель в Белом доме. После этого, по традиции, уходящий и будущий президенты США в автомобиле приедут на Капитолий.

Распорядок дня у Трампа 20 января ожидается следующий. Утром, после завтрака и посещения церкви Трамп и его жена Мелания встретятся с пока еще президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель в Белом доме. После этого, по традиции, уходящий и будущий президенты США в автомобиле приедут на Капитолий. Присягу Трампа будет принимать председатель Верховного суда Джон Робертс. Присягу вице-президента Майкла Пенса – судья Верховного суда Кларенс Томас.

После этого Трамп прочитает свою инаугурационную речь. Он обещал, что она не будет длинной и займет всего лишь около 20 минут ("чемпионом" по длине инаугурационной речи является Уильям Гаррисон, который в 1841 году вещал с трибуны час и сорок пять минут (!), причем делал это под снегом и дождем без шляпы и пальто. Многословность дорого обошлась Гаррисону: он заболел пневмонией и месяц спустя умер).

Ожидается, что речь Трампа заслушают порядка 900 тысяч человек

Ожидается, что ее заслушают порядка 900 тысяч человек.

После церемонии Барак Обама и его жена покинут Капитолий, а Трамп и вице-президент Пенс останутся на торжественный обед.

В 8 вечера Трамп, Пенс и члены их семей возглавят шествие, которое пройдет от Капитолия по Пеннсильвания-авеню к Белому дому. В нем примут участие около 8 тысяч человек, включая школьные и университетские оркестры, отряды ветеранов и т. д.

Дональд и Мелания Трамп несколько раз могут остановить лимузин, в котором будут ехать, чтобы поприветствовать собравшихся

На вечер пятницы в Вашингтоне запланированы три инаугурационных бала.

Обама оставит Трампу письмо в Овальном кабинете. Содержание письма не разглашается

Критики Трампа и зоозащитники отмечают, что впервые за 150 лет семья президента не привезет с собой в Вашингтон никаких домашних животных.

Как и положено по традиции, Обама оставит своему сменщику письмо в Овальном кабинете, где находится рабочее место президента. Содержание письма не разглашается.