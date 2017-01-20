Российские ток-шоу снова отрицают вторжение России на территорию Украины. Об этом и другом ‒ в обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

«Опять Украина»

В течение последней недели в СМИ распространяли много дезинформации об Украине, пишут в свежем обзоре дезинформации прокремлевских медиа. В частности, в одном документальном фильме о Восточной Украине утверждали, что присутствие России в этом регионе ‒ сфабриковано западными СМИ. В одном из российских ток-шоу «Время покажет» звучали заявления, что Россия не захватывала территорию Украины, не воюет в Украине, и России ‒ фактически нет в Украине вообще. Такие заявления ранее были опровергнуты, даже самим президентом России ‒ Владимиром Путиным. В другом телевизионном шоу объяснили, что Россия действительно аннексировала Крым, но только для того, чтобы спасти полуостров от «уничтожения».

«Такую же дезинформацию опубликовало чешское прокремлевское издание Protiproud, которое повторно использовало необоснованные утверждения о геноциде русскоязычного населения», ‒ говорится в обзоре.

Незаконная аннексия Крыма Россией состоялась в феврале-марте 2014 года, почти за два месяца до того, как вооруженное противостояние началось в Донецкой и Луганской областях. Канцелярия прокурора Международного уголовного суда установила, что Российская Федерация задействовала личный состав своих Вооруженных сил, чтобы получить контроль над частями территории Украины без согласия украинского правительства.

Кто заботится о цифрах?

Все это согласуется с одним из самых повторяющихся сценариев прокремлевской дезинформации о Западе, который: агрессивный, разжигает войну и окружает Россию

На прошлой неделе СМИ массово распространяли дезинформацию о программе США по укреплению восточного фланга НАТО. В частности, количество задействованных танков было сильно преувеличено: из 87 стало 3600. Это событие изображается как агрессия НАТО, направленная против России ‒ некоторые сайты даже предположили, что конфликт с Россией должен был начаться до инаугурации президента США Дональда Трампа. Все это согласуется с одним из самых повторяющихся сценариев прокремлевской дезинформации о Западе, который: агрессивный, разжигает войну и окружает Россию.

«После этого был другой пример дезинформации о НАТО: фото, на которых, как утверждали, изображены убитые мирные жители после бомбардировки НАТО в Косово, на самом деле оказалось, что это фото с убитыми мирными жителями Боснии, за четыре года до вмешательства НАТО в события по Косово», ‒ пишут в обзоре.

На прошлой неделе в СМИ также обвинили Запад и НАТО в дезинформации, направленной против России, включая «дезинформацию» о сбивании «Боинга» рейса MH17. Среди прочего, было заявлено, что не было представлено никаких доказательств, что MH17 был сбит ракетой «Бук». Вспомнили и о «контрдоводах» ‒ «испанского регулятора воздуха» «Карлоса».

Как уже ранее писали журналисты EU East StratCom Task Force, уголовное дело в отношении MH17 базируется на твердых доказательствах ‒ что ракета, которая сбила MH17, была выпущена с российского «Бука», который пересек границу (с Украиной –​ КР), а затем впоследствии снова вернулся в Россию.

Что касается таинственного «Карлоса», аэропорт, где он якобы работал в течение нескольких лет, подтверждает, что в то время все их авиадиспетчеры были украинцами, и в любом случае они никогда не использовали никакого «испанца» в качестве контроллера воздуха или для любой иной задачи.

Снеговики-расисты?

The Bulgarian Times недавно опубликовала статью, в которой утверждают, что ЕС планирует запретить снеговиков, об этом также сообщают в обзоре дезинформации. Это якобы мотивировано впечатлением, что создание только белых снеговиков будет способствовать преимуществу белой расы и это затронет самолюбие других. Вероятно, законопроект был вынесен на обсуждение в Европейском парламенте, который предусматривает, что те, кто не будет лепить двух снеговиков: желтого и белого, будут оштрафованы на 5000 евро. В статье ссылаются на «члена Европарламента Марека Дуду», вроде консервативного католика, который якобы сказал: «Это ‒ заключительный роспуск Европейского союза». Журналисты команды EU East StratCom Task Force выяснили, что этот «член Европарламента» столь же фиктивный, как и предложение «запретить снеговиков».