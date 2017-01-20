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Политика

Увольнение за обыск: крымского активиста попросили с работы после визита ФСБ

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Активист Украинского культурного центра в Крыму Андрей Виноградов вынужден уволиться с работы после того, как его семьей заинтересовались сотрудники российской ФСБ. Вскоре после обыска, который оперативники провели дома у Виноградовых, подозревая супругу Андрея Наталью Харченко в экстремизме, у него произошел серьезный разговор на работе. И что самое интересное: активист работает в фирме, которая имеет украинские корни, а ее филиал продолжает существовать в Киевской области.

У меня был разговор со службой безопасности компании, в которой я работаю. Они попытались мне читать нотации
Андрей Виноградов

После того, как информация об обыске ФСБ у семьи Виноградовых попала в СМИ, Андрею Виноградову пришлось объясняться по этому поводу на работе. «У меня был разговор со службой безопасности компании, в которой я работаю. Ранее у них был негативный опыт с ФСБ, поэтому они попытались мне читать нотации. Но мы сошлись на том, что я увольняюсь по обоюдному желанию: ни я, ни они претензий друг к другу не имеем», – сообщил он Крым.Реалии.

Активист признается: одна из причин, по которой он согласился уволиться, связана с перспективой «докучаний от службы безопасности предприятия».

Продавцы стройматериалов на два фронта

Как стало известно Крым.Реалии, Андрей Виноградов несколько лет работал в симферопольском ООО «Платан». Эта компания специализируется на продаже строительно-отделочных материалов. На официальном сайте компания гордится своим сплоченным коллективом. «Гарантом успеха является наш сплоченный коллектив, который базируется на уважении и взаимопомощи, что делает нас сильной командой, обреченной на успех», – говорится на сайте «Платана».

Фирма работала на полуострове задолго до его российской аннексии, и, как оказалось, до сих пор имеет украинского владельца. В российском реестре симферопольское ООО «Платан» появилось в декабре 2014 года.

Данные Единого государственного реестра юрлиц России

Данные Единого государственного реестра юрлиц России

Контрольный пакет акций компании принадлежит офшорной компании «Эй-Эс-Пи Менеджмент Альянс ЛТД». Вторым собственником с почти 8% акций является украинский бизнесмен Алексей Скрипка.

Данные Единого государственного реестра юрлиц России

Данные Единого государственного реестра юрлиц России

Компания в Симферополе торгует санитарно-техническим оборудованием, стройматериалами, обоями, ковровыми изделиями, а также работает в сфере перевозок. Частное предприятие «Платан» на данный момент также значится как действующее и в украинском реестре, только регион здесь указан – Автономная Республика Крым, Украина. То есть компания осуществляет свою деятельность в двух правовых полях: и в российском, и украинском, с одними и теми же собственниками и видами деятельности.

Данные Единого государственного реестра Украины

Данные Единого государственного реестра Украины

Данные Единого государственного реестра Украины

Данные Единого государственного реестра Украины

«Платан» материковый

Но, как оказалось, «Платан» продолжает работать и на материковой Украине, хотя под другим юридическим лицом. Офис предприятия располагается в Броварах Киевской области. Фирма принадлежит все тому же Алексею Скрипке, а также Елене Скрипке.

Данные Единого государственного реестра Украины

Данные Единого государственного реестра Украины

Данные Единого государственного реестра Украины

Данные Единого государственного реестра Украины

На территории материковой Украины компания тоже торгует стройматериалами и сантехоборудованием, а также сдает в аренду недвижимость и предоставляет услуги автотранспорта.

У симферопольской и броварской фирм есть сайты, идентичные по своему оформлению и наполнению. В компании не стали отрицать, что имеют отношение к симферопольскому «Платану», и пообещали в ближайшее время предоставить свою позицию относительно ситуации с увольнением Андрея Виноградова. Однако в итоге сообщили, что не смогут это сделать оперативно, поскольку Алексей Скрипка сейчас находится не в Украине, и связи с ним на данный момент нет.

Андрей Виноградов с супругой

Андрей Виноградов с супругой

Тем временем в семье Андрея Виноградова начинается непростой период. Он рассказал, что его тещу после обыска ФСБ тоже попросили уволиться с работы по собственному желанию. Женщина пока не приняла окончательного решения и пытается избежать увольнения, поскольку к обыску не имеет никакого отношения. Сам активист намерен искать новую работу и параллельно защищать свою семью от ФСБ. В ближайшее время он планирует обжаловать проведенный обыск в суде.

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