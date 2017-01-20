Активист Украинского культурного центра в Крыму Андрей Виноградов вынужден уволиться с работы после того, как его семьей заинтересовались сотрудники российской ФСБ. Вскоре после обыска, который оперативники провели дома у Виноградовых, подозревая супругу Андрея Наталью Харченко в экстремизме, у него произошел серьезный разговор на работе. И что самое интересное: активист работает в фирме, которая имеет украинские корни, а ее филиал продолжает существовать в Киевской области.

У меня был разговор со службой безопасности компании, в которой я работаю. Они попытались мне читать нотации

После того, как информация об обыске ФСБ у семьи Виноградовых попала в СМИ, Андрею Виноградову пришлось объясняться по этому поводу на работе. «У меня был разговор со службой безопасности компании, в которой я работаю. Ранее у них был негативный опыт с ФСБ, поэтому они попытались мне читать нотации. Но мы сошлись на том, что я увольняюсь по обоюдному желанию: ни я, ни они претензий друг к другу не имеем», – сообщил он Крым.Реалии.

Активист признается: одна из причин, по которой он согласился уволиться, связана с перспективой «докучаний от службы безопасности предприятия».

Продавцы стройматериалов на два фронта

Как стало известно Крым.Реалии, Андрей Виноградов несколько лет работал в симферопольском ООО «Платан». Эта компания специализируется на продаже строительно-отделочных материалов. На официальном сайте компания гордится своим сплоченным коллективом. «Гарантом успеха является наш сплоченный коллектив, который базируется на уважении и взаимопомощи, что делает нас сильной командой, обреченной на успех», – говорится на сайте «Платана».

Фирма работала на полуострове задолго до его российской аннексии, и, как оказалось, до сих пор имеет украинского владельца. В российском реестре симферопольское ООО «Платан» появилось в декабре 2014 года.

Контрольный пакет акций компании принадлежит офшорной компании «Эй-Эс-Пи Менеджмент Альянс ЛТД». Вторым собственником с почти 8% акций является украинский бизнесмен Алексей Скрипка.

Компания в Симферополе торгует санитарно-техническим оборудованием, стройматериалами, обоями, ковровыми изделиями, а также работает в сфере перевозок. Частное предприятие «Платан» на данный момент также значится как действующее и в украинском реестре, только регион здесь указан – Автономная Республика Крым, Украина. То есть компания осуществляет свою деятельность в двух правовых полях: и в российском, и украинском, с одними и теми же собственниками и видами деятельности.

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«Платан» материковый

Но, как оказалось, «Платан» продолжает работать и на материковой Украине, хотя под другим юридическим лицом. Офис предприятия располагается в Броварах Киевской области. Фирма принадлежит все тому же Алексею Скрипке, а также Елене Скрипке.

На территории материковой Украины компания тоже торгует стройматериалами и сантехоборудованием, а также сдает в аренду недвижимость и предоставляет услуги автотранспорта.

У симферопольской и броварской фирм есть сайты, идентичные по своему оформлению и наполнению. В компании не стали отрицать, что имеют отношение к симферопольскому «Платану», и пообещали в ближайшее время предоставить свою позицию относительно ситуации с увольнением Андрея Виноградова. Однако в итоге сообщили, что не смогут это сделать оперативно, поскольку Алексей Скрипка сейчас находится не в Украине, и связи с ним на данный момент нет.

Тем временем в семье Андрея Виноградова начинается непростой период. Он рассказал, что его тещу после обыска ФСБ тоже попросили уволиться с работы по собственному желанию. Женщина пока не приняла окончательного решения и пытается избежать увольнения, поскольку к обыску не имеет никакого отношения. Сам активист намерен искать новую работу и параллельно защищать свою семью от ФСБ. В ближайшее время он планирует обжаловать проведенный обыск в суде.