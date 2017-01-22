В Турции прошли соревнования по необычному виду спорта – верблюжьим боям.
Этой древней турецкой традиции более 2400 лет, но сегодня она жива лишь в отдельных районах Турции, в основном так называемом Эгейском регионе. Один из крупнейших турниров по боям верблюдов проходит в Сельджуке, недалеко от города Измир
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Бои проводятся только в зимнее время года – в период спаривания верюблюдов, когда самцы ведут себя наиболее агрессивно
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Обычно верблюдов начинают выводить на бой, когда им исполняется десять лет, а период боев для них продолжается еще примерно десять лет
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В начале боя перед двумя верблюдами проводят самку, чтобы привести самцов в состояние агрессии
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Все верблюды проходят специальную подготовку и разучивают различные приемы, с помощью которых могут одержать победу над соперником
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Многие владельцы учат своих верблюдов использовать шеи в качестве рычага-усилителей, при помощи которых они валят своих соперников на землю. Согласно правилам верблюжьих боев, победителем признается тот верблюд, который завалит своего соперника
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Большинство боевых верблюдов сегодня выращиваются в Иране и Афганистане, но на бои животных все равно привозят в Турцию
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Деньги, заработанные на верблюжьих боях, нередко шли на общественно важные проекты вроде строительства школ или мечетей
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Турки говорят, что для них верблюжьи бои, как коррида для испанцев
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Турция - не единственная страна, где проводятся бои верблюдов: много зрителей собирают аналогичные турниры в пакистанском Лахоре. Мало кто знает, что общество, которое пропагандировало этот спорт, в XIX века существовало в ... США, но в Новом Свете азиатская традиция так и не прижилась.
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Многие организации, которые занимаются защитой прав животных, требуют прекратить проводить бои верблюдов, считая их издевательством над животными. Но пока традиция жива, а турниры пользуются большой популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов