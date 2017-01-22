В Турции прошли соревнования по необычному виду спорта – верблюжьим боям.

Этой древней турецкой традиции более 2400 лет, но сегодня она жива лишь в отдельных районах Турции, в основном так называемом Эгейском регионе. Один из крупнейших турниров по боям верблюдов проходит в Сельджуке, недалеко от города Измир