Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью британской корпорации ВВС заявил, что выполнение Минских соглашений – это дело Киева и «парней из Донбасса». По словам чиновника, Россия не является стороной конфликта и не должна имплементировать Минские соглашения.

Такую позицию Кремль занял не сегодня. Все усилия российской дипломатии в течение прошлого года были связаны с попытками отменить или хотя бы ослабить санкции против путинского режима. Отмена этих санкций является важной для страны, в которой заканчиваются резервы, а государственным компаниям вскоре необходимо будет рассчитываться по огромным долгам.

Главным в российских доказательствах о необходимости отменить санкции было объяснение, что Россия в войне на Донбассе участия не принимает, влияния на местных боевиков не имеет и является именно таким посредником в урегулировании «внутриукраинского конфликта», как и Франция и Германия. Ответов на вопрос, откуда в таком случае на Донбассе российсское оружие и российские военные, которые управляют действиями бандитов и «добровольцев», как правило, не было.

Владимир Путин – наглый лжец. Это такая же истина, как и присутствие российских «добровольцев» на оккупированной территории Украины

Когда в Москве увидели, что эта система доказательств никого не убеждает, перешли к новым попыткам. Теперь вопрос о российском участии в конфликте уже не был главным. Главным стало обвинение Украины в том, что якобы именно она не выполняет Минские соглашения. Но ее за это никто не наказывает. Поэтому – для того, чтобы стороны конфликта были в равных условиях – нужно отменить санкции против России. А Минские соглашения, конечно же, продолжить. Без санкций Кремль они более чем устраивают.

Этот фокус у Москвы тоже не прошел. И вот в новом году пресс-секретарь российского президента возвращается к старой риторике: мы здесь вообще ни при чем. Но это старая риторика для новой американской администрации. И совсем не случайно вместо упоминания о группировках «ДНР» и «ЛНР» появляется термин «парни из Донбасса», якобы заимствованный из старых добрых вестернов. Это чтобы американцам понятнее было. Это то, что Владимир Путин скажет Дональду Трампу во время первой встречи: «Это не я, господин президент! Это парни из Донбасса».

Впрочем, не имеет никакого значения, что он там скажет. Владимир Путин – наглый лжец. Это такая же истина, как и присутствие российского оружия и военных «кураторов» и «добровольцев» на оккупированной территории Украины. Для того, чтобы согласиться со словами Путина, нужно захотеть поверить в его ложь. Так, как это делают путинские придворные и подданные. Но это удовольствие может позволить себе далеко не каждый западный политик.

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