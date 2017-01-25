Украинский язык поможет защититься от России

В информационных войнах и операциях преимущество имеет государство, лучше понимающее культуру и культурные коды другого, ведь это позволяет эффективно влиять на население противника. Одной из причин, почему Россия не смогла победить Украину в информационном противоборстве, собственно, и есть то, что в Кремле ошибочно считают украинцев и русских одним народом.

Эта основополагающая ошибка часто заставляет путинских стратегов рассматривать Украину как мятежный регион, а не как отдельную независимую страну. Исключение могут составлять разве что Галичина, Буковина и Закарпатье, которые слишком другие и голосами придворных паяцев с барского плеча «передаются» соседним странам, с которыми Россия спит и видит, как расчленяет Украину. А так ‒ особых различий между Харьковом и Белгородом или Черниговом и Брянском они не замечают. Максимум, могут сделать поправку на испорченность культурой «загнивающего Запада», но это поправимо.

Постепенно мир осознает: далеко не все, что присвоила себе Россия, является ее достоянием

И такой взгляд на ситуацию вводит Путина и его приспешников в заблуждение. Поэтому очередные происки и «шатуны» раскрываются, а «визитки Яроша» и палянично-украинский, которому, вероятно, сам Николай Азаров учит ольгинских ботов, выдающих себя за украинцев в соцсетях, еще долго радуют народ. А медведчуковско-региональско-олигархические предложения капитулировать лишь делают украинский злее на своего врага.

За 25 лет независимости украинцам все же немало удалось. Как бы не хватало иногда культурного продукта, как бы Россия со своим колониальным товаром не давила и не пыталась вытолкнуть с отечественного рынка все украинское, оно все же есть. Постепенно местные исполнители заполняют свободные ниши в музыкальном пространстве. Понемногу становится доступной правдивая информация о запрещенных в СССР авторах и их произведениях. Постепенно и мир открывает для себя украиских деятелей искусства и осознает: далеко не все, что присвоила себе Россия, является ее достоянием.

И этого культурного фона в несколько веков достаточно, чтобы сами украинцы четко чувствовали ментальную границу между собой и северо-восточными соседями. Достаточно, чтобы эти самые соседи не могли понять даже, почему это с ними не хотят «дружить» и им подчиняться.

И здесь возникает дилемма: нужно ли, чтобы жители России и кремлевские спецслужбы наконец-то осознали, что украинцы и россияне ‒ два разных народа? С одной стороны, их непонимание таких основных вещей выкраивает немного времени, чтобы приумножать свой культурный багаж, чтобы лучше узнать себя и еще больше отдалиться от Москвы, избавляясь от колониальных культурных кодов. С другой стороны, возможно осознание разницы между народами в конце концов приведет к тому, что Кремль оставит Украину в покое. Прекратит наносить украинские города на свои карты «русского мира» и избавится от иллюзий об «одном народе».

Украинский язык не дает забывать, почему соседние нации – такие разные

На самом деле, это пока выглядит маловероятным, ведь режим Путина упорно держится за все возможные символы, которые соединяют Москву и Киев, чтобы чувствовать себя «старшим братом», а не «младшим чужаком». Поэтому осознание может произойти только через конкретные и решительные шаги.

Одним из препятствий к пониманию украинцев является пренебрежительное отношение Кремля и его приспешников к украинскому языку, ведь он является ключом к культурным кодам народа. Он хранит в себе память и идеи поколений, не дает забывать, почему эти соседние нации – такие разные, поэтому его охрана и развитие ‒ это инвестиция в завтрашний день. Уже давно пора, чтобы защитить то, что много веков оберегает народ.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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