Уже несколько дней в Крыму обсуждают трагедию, которая случилась в белогорском сафари-парке «Тайган». От укусов животных и заражения крови там скончался 29-летний разнорабочий Максим Яковлев. Администрация парка утверждает, что парня покусали собаки за пределами учреждения и он отказался от прохождения лечения. Но родственники погибшего не верят в эту версию и предполагают, что Максим стал жертвой нападения питомцев «Тайгана».

Сотрудник сафари-парка «Тайган» скончался 15 января, но известно об этом стало только неделю спустя. 23 января российская полиция Белогорского райотдела Крыма сообщила, что на территории учреждения было обнаружено тело 29-летнего мужчины с телесными повреждениями.

«По данному факту Белогорским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз», – сообщила пресс-служба ведомства.

Никаких подробностей расследования Следком России больше не сообщил.

Версия Зубкова

Погибшим оказался Максим Яковлев, который, по словам его родственников, проработал в парке львов два месяца. Он был разнорабочим и выполнял мелкие задания: водил машину, колол дрова, вывозил с территории навоз. По словам его матери, Максим говорил ей, что время от времени он кормил в парке обезьян и топил им печку, но с другими животными не контактировал.

«Это был молодой человек 29 лет, который за короткое время волонтерской деятельности в парке «Тайган» зарекомендовал себя в основном с положительной стороны, и руководство готовило его для приема на работу в парк на постоянной основе», – написал в своем блоге владелец «Тайгана», бизнесмен Олег Зубков.

По его словам, о ситуации с Максимом ему известно от представителей администрации парка, а сам он во время происшествия находился в Китае. В данный момент Зубков еще не вернулся в Крым и прибывает в Стамбуле с рабочим визитом. Бизнесмен изложил свою версию случившегося – в своем блоге он отрицает, что произошедшее было производственным случаем.

Мне известно по слухам от сотрудников, что у него были раны от укуса собаки

«Что и где произошло с М. Яковлевым, мне известно только по слухам от сотрудников, в частности о том, что у него были раны от укуса собаки, полученные в одном из сел Белогорского района. Произошло это 10 или 11 января. Как только об этом стало известно сотрудникам и руководству парка «Тайган», М. Яковлев был отправлен в Белогорскую районную больницу, где ему была оказана вся необходимая медицинская помощь и было выдано направление на госпитализацию», – заявил Зубков.

Владелец парков утверждает, что работник скрыл полученное больничное направление и занялся самолечением, совмещая прием лекарственных препаратов с распитием крепких спиртных напитков. По словам Зубкова, при этом Яковлев находился в адекватном состоянии, самостоятельно передвигался, ездил в больницу на перевязки.

В ночь с 14 на 15 января он умер во сне. Известная мне причина его смерти – заражение крови

«Однако в ночь с 14 на 15 января он умер во сне. Предварительная известная мне причина его смерти – заражение крови, возможно есть и другие причины, но мне о них неизвестно», – утверждает бизнесмен.

По версии Олега Зубкова, никакой вины руководства «Тайгана» в смерти Максима Яковлева нет и тигры парка к этому не имеют никакого отношения.

Мать: я им не верю

Родственники погибшего не верят в версию, изложенную Зубковым. Его мать Инна Владимировна узнала о гибели сына только 16 января, об этом ей сообщили полицейские. Когда Максим работал в «Тайгане», он жил на территории парка, и его мать не подозревала о том, что с ним что-то случилось.

Я почему-то не верю в этих собак. Не нашли ни свидетелей, ни тех, кто с ним находился, никого

«Я почему-то не верю в этих собак. Если бы его собаки покусали где-то на какой-то территории, не в их парке, зачем бы они его держали четыре дня, зачем он там находился? Могли вызвать полицию, доставить его домой. Не нашли ни его телефона, ни свидетелей, никого нет. Ни тех, кто с ним находился, ни тех, кто отвозил его в больницу. Как это можно понять? Значит, что-то скрывают», – сказала Инна Владимировна корреспонденту Крым.Реалии.

О том, что происходило с ее сыном, она знает только со слов управляющей «Тайгана». Та сообщила ей, что 10 января ее сын пришел в парк со следами многочисленных укусов. После этого сотрудники «Тайгана» отвезли его в больницу. По словам Инны Владимировны, это подтверждает видео с камер наблюдения, которое ей показали следователи.

«Врач говорит, что дала ему направление. Он на видео в таком состоянии... Видно, что хромает, еле идет, он в таком состоянии был шоковом. Его уже «типало» конкретно, наверное, и температура была и все на свете», – рассказала Инна Владимировна.

По ее словам, после осмотра Максима не госпитализировали, он неизвестным образом попал обратно в «Тайган». Инна Владимировна винит в халатности врача, который его принимал.

Там такая рана – разодранный затылок. А она втихаря подшила, выпустила, бумажку написала

«Там такая рана – разодранный затылок. С такими ранами она должна была как минимум какой-то консилиум собрать быстро: завполиклиникой, завхирургией. Проконсультироваться, что делать. А она втихаря подшила, выпустила, бумажку написала», – пожаловалась мать Максима.

Позиция врача, принимавшего Яковлева, и руководства больницы сейчас не известна. По словам матери Максима, после посещения больницы он в течении четырех дней находился в подсобном помещении «Тайгана». Вместе с ним, как сообщили Инне Владимировне, находился другой разнорабочий по имени Константин, который, как она рассказала, злоупотреблял спиртным. После смерти Максима он исчез и не выходил на связь.

Инна Яковлева считает, что в этой ситуации администрация сафари-парка поступила безответственно, поскольку ее представители не проследили за состоянием их сотрудника и не сообщили о случившемся родственникам.

Без скальпа

Супруга Максима, Мария Яковлева, также не верит в версию про укусы собак. Ее в момент происшествия не было в Крыму – вместе с восьмилетней дочерью она проживает в Чернигове. Максим в апреле 2014 года поехал в Крым проведать мать. По словам Марии, изначально ее муж планировал вернуться, но потом началась мобилизация, и он остался на полуострове, опасаясь, что его призовут и отправят воевать.

После того, как Марии стало известно о кончине мужа, она отправилась в Белогорск. В справке, выданной моргом, говорилось, что причиной смерти является заражение крови, вызванное укусом хищного животного.

Мое мнение, что его покусал хищный зверь – это никакая не собака, как утверждает заведующая «Тайгана»

По мнению Марии, следы от ранений на теле Максима указывали на то, что на него напал более крупный хищник, чем собаки. По ее словам, одна из его ног была разгрызена, а на затылке находились крупные рваные раны и отсутствовали значительные участки кожи.

Мария считает, что нападение собак – это фейк, который запустила администрация парка, чтобы спасти репутацию «Тайгана».

«Я отфотографировала его раны. Это не раны после вскрытия, это реально рваные раны. Можно сказать, что человеку сняли кусок скальпа. Мое мнение, что его покусал хищный зверь – это никакая не собака, как утверждает заведующая «Тайгана», – сказала Мария в комментарии для Крым.Реалии.

Мария Яковлева надеется, что следствие установит правду и виновные понесут наказание.

Парки Олега Зубкова не в первый раз оказываются в центре скандала. Начиная с осени 2014 года, крымские власти, подконтрольные России, подают судебные иски и возбуждают против предпринимателя уголовные дела. Большую часть претензий паркам бизнесмена предъявляет ветеринарная служба, которая регулярно заявляет о нарушениях при содержании животных. По словам Зубкова, по состоянию на 6 ноября 2016 года его обязали выплатить штрафов на сумму более 3 миллионов рублей.

В декабре 2015 года против Зубкова возбудили уголовное дело якобы за то, что сотруднику «Тайгана» нанесли телесные повреждения. Однако предпринимателю удалось отделаться приговором в виде 3 лет условно.

Экспертиза должна определить, кто все-таки покусал Яковлева: собаки или звери из сафари-парка

Сам Зубков заявляет, что все претензии со стороны контролирующих и правоохранительных органов в его адрес являются необоснованными. По его мнению, власти оказывают на него давление и пытаются отобрать его активы, поскольку он выступает с открытой критикой нынешнего руководства Крыма и не желает становиться участником «их коррупционных схем».

Какие последствия для «Тайгана» и его владельца будет иметь недавняя трагедия – пока загадка. Экспертиза должна определить, кто все-таки покусал Максима Яковлева: собаки или звери из сафари-парка.