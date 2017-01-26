Крымские СМИ наперебой сообщают об успехах подконтрольных России властей в части привлечения на полуостров инвестиций. Одним из примеров приводят Феодосию, где, согласно сообщениям, заключили инвестсоглашения на восемь проектов общей стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Крымские журналисты отмечают, что чиновники не раскрывают подробностей об этих проектах до завершения рабочих встреч с инвесторами. Крым.Реалии выясняли, кто готов вкладывать в экономику Феодосии в условиях санкционного режима на полуострове.

Сообщение об инвестиционном буме в Феодосии 20 января распространила пресс-служба подконтрольной России администрации Феодосии. «На сегодняшний день Министерством экономического развития Крыма подписано восемь инвестиционных соглашений по реализуемым проектам на территории муниципального образования городской округ Феодосия на сумму 2,6 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

Проекты Феодосии: восемь или шесть?

«Проектами предусмотрено как восстановление баз отдыха, вывод производственных комплексов на уровень современного, производство энергосберегающего оборудования, так и расширение и восстановление уже существующих предприятий», – заявляют в подконтрольной России администрации Феодосии. Других подробностей они не разглашают.

На самом же деле, указанные инвестпроекты были утверждены крымским Совмином еще в прошлом и позапрошлом годах. Данные о них размещены в реестре инвестпроектов, реализуемых на полуострове, который сформировало Минэкономразвития подконтрольного России крымского правительства. Четыре из шести этих инвестпроектов были утверждены еще в 2015 году. Остальные два – прошлогодние.

Но есть одно несовпадение: проектов, которые касаются Феодосии, здесь шесть, а не восемь. А их общая стоимость составляет 1,7 миллиарда рублей, в то время как чиновники заявляют о 2,6 миллиардах. Вероятно, какие-то проекты не успели внести в реестр.

Вино от родственников Нарышкина

Самым дорогостоящим из инвестпроектов в феодосийском регионе, по данным реестра, является проект восстановления производственного комплекса в поселке Коктебель по производству вин «Коктебель» и виноматериалов, в том числе за счет восстановления виноградников. Инвестор обязуется вывести комплекс на уровень современного высокопроизводительного предприятия, вложив в него 1,4 миллиарда рублей.

Срок реализации проекта составляет 49 лет. Развивать производство здесь взялось местное ООО, которым владеют супруги Елена и Михаил Якубчики.

Как сообщают российские СМИ, Якубчики приходятся родственниками Сергею Нарышкину, который на момент утверждения инвестпроекта крымскими чиновниками возглавлял Госдуму России. Михаилу Якубчику, которого называют братом жены Нарышкина, также принадлежит 100% акций «Гатчинского спиртового завода» в России. Теперь эти инвесторы выращивают виноград и налаживают производство вина в Коктебеле.

Инвестиции в порту и на судомеханическом заводе

На втором месте по стоимости – проект по созданию транспортно-технической схемы перегрузки и хранения цемента с применением пневмотранспортной установки. Он будет реализовываться в течение 25 лет на базе филиала «Феодосийского торгового порта». На его территории планируется создать комплекс недвижимого имущества. Заниматься этим будет ООО «Юггидрострой» – крымская компания, работающая в сфере строительных и прочих специализированных работ. Она намерена вложить сюда 114,3 миллиона рублей.

В 112 миллионов рублей оценивается еще один проект, который предполагает создание предприятия по ремонту судовых двигателей, оборудования и корпусов судов на базе «Феодосийского судомеханического завода». На эти цели крымские чиновники передали инвестору в аренду на 49 лет инвентарные объекты на земельном участке в Феодосии площадью 5,6 гектара. Проект реализует московское ООО «Компания «Энергоремонт» с уставным капиталом в 210 тысяч рублей. Оно принадлежит московскому предпринимателю Сергею Шипицыну.

База отдыха, гостиница и энергооборудование

В апреле прошлого года подконтрольные России крымские чиновники утвердили проект по реконструкции базы отдыха «Якорь» в Коктебеле. Здесь инвестор планирует создать современный круглогодичный трехзвездочный рекреационный комплекс. Для этого они получили в аренду на 49 лет ряд инвентарных объектов, расположенных на земельном участке ориентировочной площадью 2,65 гектара.

Вложить в проект 47,5 миллиона рублей обязуется ООО «Морская параллель», зарегистрированное в Красногвардейском районе, с уставным капиталом в 15 тысяч рублей. Оно принадлежит двум физическим лицам и занимается торговлей продуктами питания, ресторанной деятельностью и операциями с недвижимостью.

В 35 миллионов рублей обойдется еще один инвестпроект по созданию в поселке Приморский (Феодосия) логистического территориально распределенного центра и строительству гостиницы в поселке Новофедоровка. Для этих целей в аренду на 49 лет выделен земельный участок площадью 1,9 гектара. Проект реализует ООО «Общее дело плюс» из Симферополя, принадлежащая бизнесмену Андрею Игонину. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля напитками. Также фирма занимается рекламной и ресторанной деятельностью,

Еще 2,4 гектара земли в поселке Насыпное (Феодосия) передали в аренду на 15 лет ООО «ДанХит-СанРейн Юг» для организация производства энергосберегающего оборудования. Этот проект оценивается в 40 миллионов рублей.

Фирма «ДанХит-СанРейн Юг» зарегистирована в Феодосии и принадлежит двум бизнесменам. Основным видом деятельности является производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также оборудования для фильтрования и очистки газов. Предприятие также торгует производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами.

Как видим, все инвесторы, которые изъявили желание вложить свои средства в экономику Феодосии, – либо местные, крымские, либо российские, в том числе связанные с влиятельными людьми. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах Крыма. Об иностранном капитале (за исключением российского) в виде реальных проектов речи пока не идет.