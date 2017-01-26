Специально для Крым.Реалии

Перед Новым годом в Крыму приняли Стратегию социально-экономического развития полуострова до 2030 года. Основной лейтмотив документа: «Все включено». И это отнюдь не главный принцип развития туризма на полуострове, а реализация четырех составляющих жизнедеятельности: «Все включено: живи, учись, работай, отдыхай в Крыму».

В целом же документ довольно сильно напоминает советские планы, в которых пафосно рассказывалось, как партия заботится о росте благосостояния советского человека. Крымская стратегия – о той же заботе, только без указания партийной принадлежности. Хотя до 2030 года вполне можно и коррективы внести.

«Главной ценностью Республики Крым является человек, все усилия органов власти направлены на улучшение качества жизни, создание лучших условий для всестороннего и гармоничного развития личности и ее самореализации», – говорится в документе.

Значимости абсолютно нереалистичной стратегии попытались придать при помощи пафоса и изобилия иностранных слов, тем самым вступая в противоречие с российской теорией импортозамещения.

Столпы крымского будущего, согласно документу, – это использование инновационных технологий, привлечение инвестора и развитие человеческого капитала

Однако основные столпы крымского будущего, согласно документу, – это использование инновационных технологий («умная экономика»), привлечение инвестора и, конечно же, развитие человеческого капитала, на которое авторы отвели львиную долю своих умозаключений. Оценить степень реализации данного документа можно с помощью нескольких ключевых маркеров.

Демография

Одним из важнейших аспектов развития Крыма должно стать решение демографической проблемы и рост населения: с 1,911 млн человек (на 1 ноября 2016 года) до 2,396 млн человек. Цель, конечно, похвальная, но труднодостижимая с учетом роста смертности и падения рождаемости. Например, по данным Крымстата, за январь-октябрь 2016 года в Крыму на 23,8 тыс умерших приходится только 19,2 тыс новорожденных. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года смертность возросла на 15,4% (на 600 человек) и составила – 2,9 в расчете на 1000 человек населения. Россияне надеются изменить эту негативную тенденцию и к 2030 году достичь естественного прироста на уровне +0,8.

За последние два года прирост населения на полуострове обеспечивался исключительно за счет приезжих

При этом основную ставку в увеличении населения авторы Стратегии делают на мигрантов – коэффициент миграционного прироста не должен опускаться ниже 10%, считают они. Действительно, за последние два года прирост населения на полуострове обеспечивался исключительно за счет приезжих. Однако уже к концу 2016 года желающих приехать в Крым стало гораздо меньше. Если в 2015 году сюда приехало 16,3 тыс человек, то за десять месяцев 2016 года – только 9,4 тыс. И эта тенденция будет скорее всего сохраняться по разным причинам: проблемы с электричеством, водой, не слишком высокие зарплаты наряду с резкими высказываниями крымчан в адрес «понаехавших» останавливают тех, кто подумывал о переезде.

Медицина

Помимо повышения коэффициента рождаемости (до 2,22 детей на женщину) планируется также к 2030 году увеличить продолжительность жизни на 4 года – с 70,52 до 74,5 лет, а также уменьшить коэффициент смертности в два раза – с 15,4 до 7. Каким же образом? Логичнее всего это делать с помощью сферы здравоохранения, где запланировано повышение уровня обеспеченности врачами до 60 человек на 10 тысяч населения. Однако, как этого добиться, учитывая, что с 2015 года количество врачей в бюджетных медучреждениях только сокращается и достигло в целом по Крыму только 37,7%, авторы Стратегии не придумали.

Вытеснение государственной медицины, скорее, приведет к росту смертности, чем к увеличению продолжительности жизни

Можно, конечно, попытаться переселять врачей из других регионов России, но и там врачебного профицита не наблюдается. Поэтому в Крыму недостаток медицинских кадров планируют решать за счет расширения на 40% рынка платных медицинских услуг. Учитывая, что, по прогнозам российских экономистов, страну ожидает длительная стагнация, а о росте доходов населению придется забыть, вытеснение государственной медицины, скорее, приведет к росту смертности, чем к увеличению продолжительности жизни.

Экология и межнациональный мир

В Стратегии продуманы и вопросы экологии: запланировано увеличение количества зеленых насаждений с 21,28 до 30 кв. м на человека. И тут задаешься вопросом: а высаживать деревья будут уже после того, как выпилят те, что есть? Ни для кого не секрет, как варварски уничтожают многолетние деревья в Крыму ради строительства элитных коттеджных поселков, разработки карьеров, банального распила бюджетных средств или же просто из-за дефицита дров, с которым столкнулся полуостров.

Не обошли своим вниманием авторы Стратегии и проблему сохранения межнационального мира на полуострове, для решения которой они придумали увеличить число культурно-массовых мероприятий национальной тематики почти в два раза – с 54 до 96, что, по их мнению, приведет к неминуемому росту числа людей, довольных межнациональной обстановкой на полуострове до 96%.

Экономический рост

Особое внимание в крымской Стратегии уделили экономическому росту, который планируется достичь за счет повышения доли высокотехнологичных предприятий и привлечения инвестиций.

Из-за западных санкций программисты начали покидать Крым, и сейчас на полуострове – острый дефицит специалистов компьютерной индустрии

Анализируя промышленный потенциал Крыма, россияне вынуждены были признать, что доля выпускаемой на полуострове высокотехнологичной продукции составляла в 2014 году 20,3%, что превышало среднероссийские показатели. Однако этого оказалось мало, и в документе прописали дальнейший рост такой продукции – до 40% в общем объеме валового регионального продукта. Правда, за счет каких ресурсов будет достигнут такой рост, не уточняется. По логике ставку нужно делать на внедрение IT-технологий. Кстати, первоначально российские власти в Крыму обещали сделать из полуострова аналог американской Кремниевой долины, но немного запутались с терминологией и пообещали построить «Силиконовую долину». Однако из-за западных санкций программисты начали покидать Крым, и сейчас на полуострове – острый дефицит специалистов компьютерной индустрии.

Но это не останавливает авторов Стратегии, которые надеются решить проблемы развития экономики полуострова за счет увеличения числа запатентованных научных разработок в десятки раз – с 0,14 сегодня (на 10 тысяч населения) до 2,8 в 2030 году. Поэтому в так называемых драйверах инновационного развития (например, «Крымском федеральном университете») ускоренными темпами работают над созданием аналога программного обеспечения Майкрософта или покрытия 5-G. Правда, заработают ли эти технические разработки, неизвестно, но это и не важно – главное, чтобы количество патентов возросло.

Инвестиции

На каких иностранных инвесторов рассчитывают в России в условиях действия санкций против Крыма, сложно сказать

Важный элемент Стратегии, без которого она не может быть реализована – инвестиции. Согласно расчетам, общее количество вложений в экономику полуострова к 2030 году должно достичь 438 млрд рублей (при нынешнем соотношении к доллару – порядка $7,4 млрд). При этом объем прямых иностранных инвестиций запланирован в размере $1,98 млрд. Правда, на каких иностранных инвесторов рассчитывают в России в условиях действия санкций против Крыма, сложно сказать. Скорее всего, что данный аспект сможет заработать только после отмены западных ограничений против Крыма, что вряд ли произойдет в ближайшее время.

Туристы

Еще один источник роста для экономики полуострова – туристы, которых к 2030 году в Крыму ожидают в количестве 8,3 млн человек. Кстати, именно столько отдыхающих посетило Крым накануне распада СССР в 1988 году.

Если даже отмахнуться от транспортной проблемы (представим себе, что мост через Керченский пролив все же построили), забыть об энергетическом дефиците, который должны решить две ТЭС, если, конечно, получат немецкие турбины, то неразрешенной остается одна проблема – вода, без которой ни местному жителю, ни туристу, как говорится, «ни туды, ни сюды». А вот что делать с этой проблемой, авторы Стратегии даже по итогам SWAT-анализа так и не придумали, ограничившись стандартными мерами по ремонту водопроводов, опреснению морской воды, что довольно дорого, и очистке канализационных стоков.

В общем, при всем обилии красивых и мудреных слов, многостраничный документ оказался очередным прожектом, который невозможно реализовать. Но в Крыму это никого не смущает, особенно, учитывая тот факт, что под реализацию Стратегии запланировали 5,8 трл рублей, сформировав благодатное поле деятельности для «распила» остатков российского бюджета.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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