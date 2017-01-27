ФСБ запретила крымчанам писать Путину?

Специально для Крым.Реалии

«Власти» Крыма и российские спецслужбы ограждают Кремль от писем крымчан, возмущенных произволом чиновников. «Совмин» и региональные силовики тщательно фильтруют исходящую информацию, создавая на полуострове «виртуальную реальность» якобы всеобщего благоденствия.

В минувшее воскресенье жители Гурзуфа провели митинг против незаконных действий «администрации» лагеря «Артек». Дабы «власти» Ялты не запретили мероприятие, организаторы заявили, что митинг проводится в «поддержку» политики президента России. На самом деле люди потребовали вернуть поселку 40 гектаров земли, прекратить строительство лагеря «Солнечный» и провести публичные обсуждения проектов развития «Артека».

Людей фактически выбросили из собственных домов. Кроме этого, у жителей отобрали пляж «Гуровские камни»

Как известно, «руководство» детского лагеря при содействии «властей» Крыма систематически ограничивает права населения Гурзуфа. Еще летом прошлого года местные жители протестовали против включения в границы «Артека» жилого массива, в котором проживало около полторы тысячи человек. Людей фактически выбросили из собственных домов. Кроме этого, у жителей отобрали пляж «Гуровские камни». Назначенный Москвой «директор» лагеря Алексей Каспржак при содействии «совмина» лишил жителей и гостей поселка доступа к акватории «Артека».

Местного жителя Николая Родионова, как и многих других, возмутили подобные действия. На митинге он тряс письмом, написанным в адрес российского президента Владимира Путина. В жалобе он требовал от главы РФ отменить все решения «властей» и руководства «Артека», касающиеся интересов Гурзуфа. Жители обвинили «администрацию» лагеря в краже «сотен миллионов» бюджетных денег, заявив, что Алексеем Каспржаком должна заняться российская генпрокуратура. Участники митинга встретили такое заявление одобрительными возгласами.

Родионов сообщил, что ему известно о нескольких подобных письмах от жителей Гурзуфа, но ответ из Москвы они не получили. «Видимо, до президента наши письма не доходят. Еще один мой знакомый, который работает на 154-м причале, попытался отослать письмо Путину. К нему пришли ФСБшники, потребовали от него забрать письмо из почты обратно, и чтобы он больше никуда ничего не посылал. Видимо, над этим еще и контроль осуществляется? Не позволим мы так контролировать себя!» – возмутился житель Гурзуфа.

Жители поселка систематически жаловались в Кремль на действия ялтинских «властей» и руководства лагеря. В августе прошлого года они написали петицию на имя Путина с требованием отменить решение о передаче «Артеку» пляжа «Гуровские камни». Они также пожаловались на произвол со стороны чиновников, запрещающих проведение мирных акций, организаторов которых карали штрафами и арестами. Судя по возмущенным заявлениям на недавнем митинге, ответ от главы российского государства жители Гурзуфа не получили.

Рассчитывать на шумиху в российских СМИ им не стоит. Республиканские издания находятся под контролем «совмина». Московские журналисты, как правило, пишут нейтральные материалы, которые завершаются бодрыми заверениями Каспржака о якобы законности действий руководства лагеря.

За последние три года жители полуострова отправили в Кремль огромное число писем, петиций и жалоб

«Война» Гурзуфа с руководством «Артека» – далеко не единственный пример противостояния крымчан с «властью», в ходе которого они пытались заручиться поддержкой Москвы. За последние три года жители полуострова отправили в Кремль огромное число писем, петиций и жалоб. Писали медики, протестуя против так называемой «реформы» республиканской медицины; предприниматели, пострадавшие от «национализации»; коммерсанты, лишившиеся торговых мест на рынках; жители ЮБК, возмущенные разбазариванием земли и хаотичной застройкой; собственники мини-отелей, пострадавшие от падения туристического потока; жители Севастополя, требовавшие эффективного управления городом. Список можно продолжать до бесконечности. Суть проблемы в том, что весной 2014 года кремлевская пропаганда убеждала крымчан в их некой «особой ценности» для России. Жители полуострова писали в администрацию президента, а после удивлялись, почему их проблемы никому не интересны.

Теперь же выяснилось, что наиболее активные жалобщики попали в поле зрения ФСБ. Ничего удивительного в действиях российских силовиков нет. Из утечек в федеральные СМИ известно, что администрация российского президента обязала губернаторов присылать отчеты об общественно-политической ситуации в регионах каждую неделю. Ранее их готовили ежемесячно. В Кремле всерьез опасаются социальных катаклизмов на фоне углубляющегося экономического кризиса.

Сомнительно, что сотрудники ФСБ решились бы отлавливать «профессиональных жалобщиков», не имея поддержки со стороны руководства ведомства

Крым – специфический регион. Судя по информационному контексту, «власти» полуострова и силовики систематически рапортуют в Кремль, что местные жители якобы прекрасно себя чувствуют в «родной гавани»; недовольство высказывают только украинцы и крымские татары, на которых фабрикуют дела за «терроризм» и «экстремизм». Сомнительно, что сотрудники ФСБ решились бы отлавливать «профессиональных жалобщиков», не имея поддержки со стороны руководства ведомства. Подобный политический тон задал руководитель регионального управления ФСБ Виктор Палагин. В начале 2015 года он заявил журналистам, что в Киеве якобы разработали проект «Крымский гамбит». Суть его заключалась в интеграции в крымскую «власть» проукраински настроенных граждан для дискредитации «российского» полуострова. Но до сих пор спецслужбы не разоблачили ни одного «украинского саботажника».

На полуострове жесткими административными методами создают «виртуальную реальность», угрожая и запугивая всех, кто может нарушить картину всеобщего благополучия. Произошло именно то, о чем сторонников «референдума» предупреждали в начале аннексии: обменяв свободу на обещания лучшей жизни, адепты «Крымнаша» остались без денег и гражданских прав.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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