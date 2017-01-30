Специально для Крым.Реалии

Отдохнув несколько дней после новогодних и рождественских праздников, депутаты Государственной думы от ЛДПР решили разнообразить жизнь населения, предложив учредить еще один праздник – День создания России. Депутат Борис Чернышов почему-то предложил отмечать его 21 сентября. «Мы отмечаем 12 июня – День флага, но забываем о 21 сентября, когда в летописях начинается первое воспоминание о нашем государстве», – заявил депутат. Глава РПЦ Гундяев несколько опошлил желание депутата, заявив, что киевский князь Владимир предвидел появление русских.

На самом деле уже седьмой год 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения, придуманный, как утверждается, представителями русской диаспоры и любителями русской культуры из 24 стран. В действительности инициатором этого праздника выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет Всемирного дня русского единения. Сама идея была презентована 25 ноября 2009 года председателем РОСС и председателем Международного инициативного комитета Александром Ивановым на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке».

Все эти инициативы были объединены в длинный список причин, по которым именно 21 сентября должно быть объявлено новым праздником: 1) День основания России; 2) Рождество Пресвятой Богородицы; 3) День основания в 859 году города Великий Новгород; 4) День воинской славы России – День победы в Куликовской битве (1380). Инициаторов совершенно не волновало то обстоятельство, что в кучу собраны события, которые происходили в разное время и которые при ближайшем рассмотрении были скорее не в списке славных дел, а позора и унижений. Или к России вообще не имеют никакого отношения.

День создания России, территории, которой под этим названием вообще не существовало – мягко говоря, историко-политический парадокс

День создания России, территории, которой под этим названием вообще не существовало – мягко говоря, историко-политический парадокс. Как и то обстоятельство, что несуществующую тогда Россию возглавил пришлый князь Рюрик. Иными словами, некий варяг Рюрик из датского города Хедебю приехал, чтобы стать менеджером территории, на которой жили несколько племен – чудь, весь, ильменские словене и кривичи, народы, раздираемые междоусобными войнами, отправившиеся в варяжскую землю, чтобы найти князя, который мог бы положить конец этим раздорам. Согласно традиционной летописной версии – «Повести временных лет» – в 862 году Рюрик стал князем в Новгороде, его братья Синеус – в Белоозере и Трувор – в земле кривичей, в Изборске; через два года Синеус и Трувор умерли, и Рюрик принял единоличную власть.

Поскольку других письменных источников нет, а сама «Повесть временных лет» относится к началу 12 века, то приходится верить на слово неизвестному автору или переписчику. И не дай Бог, если современные российские политики узнают, что самая ранняя рукопись «Повести» была составлена в Киеве, и исследователи до сих пор в раздумьях – какую часть «Повести» можно считать легендами и фольклорными произведениями, а какая относится к реальным событиям. В других письменных источниках – «Никоновской летописи» и «Ипатьевской летописи», последняя из которых относится к 15 веку, Новгород упоминается, но реально ли он был в 862 году, неизвестно. Сам Рюрик жил на городище в истоке реки Волхов из озера Ильмень.

Итак, Рюрик приехал править племенами, жившими вокруг Новгорода, и к северу от него. Одна из жен Рюрика Ефанда, дочь норманнского князя, родила Ингоря, то есть Игоря Рюриковича. А брат Ефанды – князь Олег – стал княжить после смерти Рюрика. Если посмотреть на генеалогическое древо Рюриковичей, правивших различными княжествами, то можно поразиться тем обстоятельством, что редкие княжества вообще относились к границам нынешней России, за исключением Новгородского, Муромского, Ярославского, Рязанского, Ростовского, Суздальского и Смоленского. До появления во главе Московского княжества Ивана IV Васильевича по прозвищу Грозный, потомка хана Мамая, управлявшего западной частью Золотой Орды.

В 1575 году Иван Грозный подал пример Путину, посадив на трон Великого князя Всея Руси касимовского хана, правнука правителя Большой Орды, Саин-Булат хана, после крещения называвшегося Симеон Бекбултович. Формально страна была разделена на владения Великого князя Симеона и на «удел» Ивана, но фактически правителем государства оставался Иван Васильевич. Как Медведев в 2008-2012 годах. Уже тогда, с 1547 года, по желанию Ивана Грозного он был венчан царем.

Не только нынешняя Россия сочиняет себе историю, этим страдали все цари. Рюриковичи вначале были пришлыми скандинавами, закончилась династия пришлыми потомками Орды. Династия Годуновых, потомков ордынского военачальника Четы, правила всего семь лет, с 1598 по 1605 годы. Следующая эпоха началась с принятия патриархом Филаретом фамилии Романов – в честь своего отца Никиты Романовича. С 1761 года в России царствовали потомки сына Анны Петровны и герцога Гольштейн-Готторпского Карла-Фридриха, которые по мужской линии происходили уже не от Романовых, а от Гольштейн-Готторпов. В генеалогической литературе представители династии, начиная с Петра III, носят название Гольштейн-Готторп-Романовы.

Современная интерпретация истории России – смесь воровства, манипуляции и откровенного шулерства

Современная интерпретация истории России – смесь воровства, манипуляции и откровенного шулерства. Никто из депутатов Государственной думы не хочет публично произносить цитаты из «Повести временных лет» в переводе академика Дмитрия Лихачева: «Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти».

Даже переписанная не раз «Повесть» является документом, в котором все события и персоны расставлены по своим местам. И Рюриковичи – пришлые, и «русами» были варяги, то есть, скандинавы. И Годуновы – пришлые, и Романовы тоже. А Россия, оказывается, великая. И «русы» – совсем не русские. Да и гордость за то, что первым княжеским городом был Великий Новгород, испорчена самими же «русскими»: с 1136 по 1478 год был период существования «Новгородской республики», который закончился банальным грабежом и рейдерством. 15 января 1478 года Великий Новгород пал после трех войн Московского князя Ивана III, все завершилось присоединением его и контролируемых им территорий к Москве. Иван III – дедушка Ивана IV Грозного, став захватчиком, решил называть себя Государем и Великим князем всея Руси, внук присоединил к титулу «государь» и «царь».

Те, кто смел излагать неофициальную версию истории, подвергался остракизму, преследованиям и ссылкам

Красивая история, правда? История захватов, убийств, лжи и манипуляций. Цари из династии Романовых всячески цензурировали российскую историю, запрещая книги, прежде всего иностранные, в которых было больше реальных событий, чем в цензурированных российских. Те, кто смел излагать неофициальную версию истории, подвергался остракизму, преследованиям и ссылкам. Правду смели говорить немногие, например, поэт и дипломат Федор Тютчев: «Русская история до Петра Великого – одна панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело!»

До Путина и его политической элиты особо никого не волновала точная дата «создания России»

Так или иначе, спор о том, кто кого создал и когда, не утихает до сих пор. Владимир Путин 28 июля 2015 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, заявил, что тот «положил начало созданию единой русской нации», то есть, получается, что киевский князь начал создавать русских, но жил он в 960-1015 годах, когда государства еще не было, тем более не в 859 году, как утверждает депутат Чернышов. Еще страннее то обстоятельство, что до Путина и его политической элиты особо никого не волновала точная дата «создания России». В советское время коммунистов больше волновала история КПСС, которую были обязаны изучать в старших классах школы и в ВУЗах. Само собой, никого не волновали и праздники.

С праздниками получился казус. В первые годы создания идеологии «русского мира», начиная с 2005 года, был придуман праздник, названный Днем народного единства, 4 ноября. Он должен был заменить годовщину Великой октябрьской социалистической революции, хотя историки до сих пор спорят по поводу исторической привязки к дате. Праздник не прижился, как в последние годы СССР население с издевкой относилось и к 7 ноября, и к Первомаю, называя их лицемерием.

В царское время, до большевистского переворота, в Российской империи было 34 праздника, из которых 24 являлись церковными, а остальные были связаны с царской семьей – дни рождения, тезоименитства, коронования и восшествия на престол. После Февральской революции, с 29 октября 1917 года, сохранились все церковные праздники, с 30 декабря 1918 года большевики отменили все прежние и назначили новые праздники. Теперь строители коммунизма праздновали День низвержения самодержавия, День Парижской Коммуны, День Интернационала и День Пролетарской Революции. Неизменным оставался только Новый год. В 1919 году постановлением Пленарного заседания Совета Профессиональных Союзов были объявлены нерабочими, но не праздничными, главные праздники Православной церкви, до 1928 года советские люди могли праздновать Пасху и отмечать День памяти Ленина.

Нынешние российские политики осознают абсурдность ситуации и пытаются придумать что-то новое, не зная реальной истории

С советских времен кроме основных праздников, «красных дней», остается 169 профессиональных праздников. Но одно дело День химика или День системного администратора, которые патриотизм не воспитывают, другое – полный идеологический провал. Царям было все равно, что было за пределами их власти – они знали истории династий, а основателями и продолжателями всех династий были чужестранцы. Получалась странная ситуация – чужестранцы правили народом, который называл чужим словом «русские». Нынешние российские политики осознают абсурдность ситуации и пытаются придумать что-то новое, не зная реальной истории, они смешивают в кучу все сочиненные мифы, не зная, к примеру, что Куликовскую битву нельзя назвать «доблестью русского оружия», поскольку в выигрыше все равно оказался хан Золотой Орды Тоштамыш. Никакого реального источника о той битве, кроме «Сказания о Мамаевом побоище», написанном через два века после события, нет. Все три других примерно такого же возраста и менее содержательные.

После распада СССР и с появлением национальных исторических институтов, начавших создание научных трудов на основании реальных документов и фактов, а не на основании постановления ЦК КПСС, российская версия истории своего же государства оказывается выдуманной и не выдерживает никакой критики. Более того, российские политики все чаще влезают в идеологию, не имея ни исторических знаний, ни тем более совести. Можно придумать еще один праздник, можно сочинить еще пару сотен «знаменательных событий», но невозможно обмануть ход истории. Если бы российские историки не боялись властного окрика, то убедили бы власть, что в Москве объективно должен стоять памятник Чингизхану или его сыну Батухану, он точно был в Москве с 20 января 1238 года.

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