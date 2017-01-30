Специально для Крым.Реалии

Перспективы военных и мотоциклистов по строительству парка «Патриот» у горы Гасфорта становятся призрачными. Но прислушаются ли подконтрольные Кремлю севастопольские власти к рекомендациям общественных слушаний?

В Балаклаве и в селе Орлиное состоялись общественные слушания по обсуждению реализации проекта «Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Южном военном округе, на территории у горы Гасфорта». На слушание в Орлиное приехал сам лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов. И получил от ворот поворот. Мотоциклисты вместе с представителем флота убеждали сельчан, что вопрос решенный, парк будет построен, а общественные слушания – лишь формальность.

Граждане на уловки не поддались. Особенно возмущались жители Морозовки – жаловались на пьяные дебоши во время байк-шоу. И на то, что их дома попали в зону застройки. Как оказалось, «Волки» планируют расширить «патриотический» парк до 400 гектаров и понастроить там гостиниц и увеселительных заведений.

Залдостанов держался спокойно, ведь соглашение с его организацией еще в 2015 году заключили на 10 лет, и вытурить «волков» с территории, отобранной у Балаклавского рудоуправления, не удалось ни новому правительству Севастополя, ни Заксобранию, ни Генпрокуратуре. Тень благоволящего к мотоциклистам президента не дает властям действовать по закону. Поэтому действуют «по понятиям».

Напомним, Министерство обороны России, чтобы как-то застолбить территорию, 26 ноября вместе с «Ночными волками» провели школьную зарницу на территории байк-шоу у горы Гасфорта. Открытия филиала парка «Патриот» в Севастополе вызвало шок у большинства присутствующих благодаря сценарию «Хирурга». Содержание недетского утренника вызвало много вопросов у горожан. Никто так и не понял, что означал раздолбанный трактор в форме волчьей морды и кривляющийся оборотень на нем; символом чего являются матросы, бьющие по барабанам в форме черепов; что провозглашал при этом волчий вой.

«Заговорили о патриотизме – видно, украсть что-то хотят»

Слушания в Балаклаве за сутки до их проведения власти вдруг перенесли в другое место. Но, несмотря на старание их сорвать, обсудить вопрос создания парка пришло более 500 человек, что показывает весьма высокий градус общественного интереса к проблеме.

Севастопольские СМИ цитируют выступления граждан на слушаниях.

Павел Гудзикевич, житель Балаклавы: «Патриотизм «волков» – это не патриотизм, а шабаш. Правильно сказала им женщина, которая здесь выступала (Алена Майко, родительский союз «Берегиня» – прим. авт.) – оставьте наших детей в покое. Когда я все это вижу, я вспоминаю Салтыкова-Щедрина: «Заговорили о патриотизме – видно, украсть что-то хотят»!»

Евгений Шилин, общественник: «Выделять «волкам» эту землю Меняйло не имел права. Но выделил. И с точки зрения экологии этот проект недопустим. Когда-то эту площадку хотели использовать проектировщики электростанции, которая сейчас располагается между Федюхиными высотами и Сапун-горой - с их точки зрения, это было идеальное решение. Но правительство им категорически отказало. А тут происходит что-то ужасное. Я серьезно занимался этим вопросом, и хочу сказать, что с точки зрения водоснабжения города данный участок земли представляет огромную ценность!»

Виталий Заглодин, председатель общественного движения «Возродим Балаклаву»: «Впечатление такое, что здесь никому ничего не докажешь, хотя речь идет о 4,5 млн кубометров воды. И эту воду обязательно надо сохранить. А если построить на этом участке все, что запланировано проектом, все отходы пойдут под уклон, в речку».

Елена Сергеева, экскурсовод: «Я посмотрела проект, и мне кажется, что гостиницы, в том числе и бальнеологическая, как-то не вписываются в концепцию парка «Патриот». В Кубинке, кстати, нет ни одной гостиницы. Ну, допустим, организаторы собираются проводить многодневные «Зарницы» и размещать там детей. Но «Зарницы», я думаю, будут проводиться не в декабре и не в январе, поэтому размещать детей можно в палаточных лагерях, которые там тоже запланированы, или в гостинице «Алсу», которая принадлежит Министерству обороны. Не слишком вписывается в концепцию патриотического воспитания и аквапарк. Думаю, все это делается совсем для других целей, нежели нам говорят. Будут приезжать люди, жить, платить деньги. Но при чем тут патриотизм? Правильно сказал Чалый – если все это отдать Министерству обороны, забрать назад будет невозможно. То есть доводов против проекта гораздо больше, чем «за».

Никто из выступавших не вспомнил об истории горы Гасфорта, о борьбе экологов в 90-е годы против карьера в этом месте, об эндемических растениях и хрупкой экологии этого места.

Парк создать в другом месте?

Проект парка «Патриот», который Минобороны России предлагает создать на территории вблизи горы Гасфорта, можно было бы организовать на более подходящем месте – территории, прилегающей к 30-й артиллерийской батарее. Об этом на общественных слушаниях по концепции парка «Патриот» заявил депутат подконтрольного России Заксобрания Севастополя Вячеслав Аксенов.

Я вижу неоправданные экономические, экологические и социальные риски

«Идея создать филиал парка «Патриот» или, другими словами, центр военно-патриотического воспитания молодежи – великолепная идея. Но в ее воплощении на территории в районе горы Гасфорта я вижу неоправданные экономические, экологические и социальные риски. У нас есть прекрасные объекты, которые подходят для этих целей, но находятся сейчас в запущенном состоянии – 30-я батарея, база подводников в Балаклаве», – сказал Аксенов и предложил обратить внимание именно на проект парка «Патриот» в районе 30-й батареи, который предлагает Севастопольское отделение ОНФ.

Вячеслава Аксенова поддержал его коллега Вячеслав Горелов. «Парк «Патриот» следует создавать в том месте, где есть заброшенные фортификационные сооружения и неиспользуемые военные городки», – отметил он.

До тех пор, пока не будет экологического заключения, нельзя рассматривать эту концепцию

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева предложила вместо территории в районе горы Гасфорта рассмотреть возможность альтернативной площадки. Об этом она заявила во время общественных слушаний по концепции парка «Патриот». По ее словам, главная причина, по которой парк нельзя создавать в районе горы Гасфорта, – наличие там городского резервного водохранилища.

«Министерство обороны должно думать о сбережении народа, без этого все чушь, все бессмысленно. До тех пор, пока не будет получено экологическое заключение, – а антропогенная нагрузка, которая по этому проекту предложена, она просто убьет это водохранилище, – нельзя рассматривать эту концепцию», – заявила она.

А нужен ли парк вообще?

На строительство парка «Патриот» под Севастополем необходимо примерно 3 миллиарда рублей. Как сообщил замкомандующего Черноморским флотом России Юрий Ореховский, финансировать строительство планируют за средства оборонного ведомства и инвесторов. Он также сообщил, что в парке планируют создать три кластера: военно-патриотический, спортивно-тренировочный и туристско-рекреационный. Общая площадь парка будет составлять порядка 300 гектаров, при этом он сможет вмещать до 15 тысяч посетителей во время проведения мероприятий. Он отметил, что большая часть объектов будет ориентирована именно на военно-патриотическое воспитание.

В окрестных селах Севастополя нет нормальных клубов. Существующие построены еще при Союзе и находятся в убогом состоянии. Культурных мероприятий нет практически никаких, а те, что проводят, – скорее подходят для бабушек, чем для молодежи. Несмотря на это, 3 миллиарда предлагают вбухать в «патриотическую территорию» у горы Гасфорта или в каком-то другом месте. Как будто в пропитанном военной историей Севастополе патриотизма не хватает. Как будто молодежи кроме патриотизма больше ничего не нужно в этой жизни.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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