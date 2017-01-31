Пластиковый паспорт. Инструкция по получению

Специально для Крым.Реалии

С ноября 2016 года в Украине перестали выдавать бумажные паспорта – на смену им пришли пластиковые ID-карты. Но для крымчан их получение связано с рядом нюансов.

Новый пластиковый паспорт по размеру такой же как банковская карта. На титульной стороне – фамилия, имя и отчество. В отличие от бумажного предшественника, в документе нет перевода имени на русский язык, зато есть перевод на английский. Также на лицевой стороне стоит дата рождения владельца, пол, номер паспорта, образец подписи и индивидуальный номер гражданина (не путать с идентификационным кодом).

Изначально перевод имени с украинского языка на английский осуществляет программа. Но если вы не согласны с транслитерацией, то имеете полное право настоять на том, чтобы внести в нее коррективы – и, скажем, изменить написание имени «Valeriia» на «Valeria».

Индивидуальный номер гражданина – нововведение, которое присваивает жителям Украины учетную запись. Этот номер складывается из года, месяца и даты рождения плюс пять цифр. Например, 1970-11-02 – ххххх. Фотографию с собой приносить не нужно – снимок на документ делают в момент визита в отделение Государственной миграционной службы.

На обратной стороне документа – дата выдачи документа (срок действия документа – десять лет, затем нужно получать новый), идентификационный код, место рождения и четырехзначный код подразделения, выдавшего паспорт.

Новая ID-карта – биометрическая. В нее встроен чип, на который записывают данные о прописке и семейном положении, а потому при смене любого из этих статусов сам документ менять не придется. Вдобавок на чип можно поместить данные об отпечатках пальцев (два указательных) и образец единой цифровой подписи. Считается, что когда система полноценно заработает, это позволит облегчить процедурные вопросы.

Сейчас старые паспорта обменивают на новые лишь в случаях смены имени (например, после вступления в брак) и порчи прежнего документа. Срок оформления нового документа – от 4 до 7 недель. В будущем этот процесс обещают ускорить, но пока что приходится мириться с долгой процедурой.

Важно иметь в виду, что старый паспорт изымают во время подачи документов и выдают вам об этом справку. Но функционал у этой справки крайне ограничен – государственные органы и частные банки не готовы ее рассматривать как удостоверение личности, открывающие ее владельцу доступ к тем же банковским счетам. Так что до получения на руки нового паспорта лучше не планировать никаких операций, требующих предъявления документов.

Для оформления ID-карты нужно прийти в отделение государственной миграционной службы со старым паспортом, идентификационным кодом, свидетельством о рождении и справкой переселенца (для тех, кто имеет на нее право). Если у вас есть справка переселенца, то к вашим услугам – отделение миграционной службы по адресу вашей регистрации. Государственная пошлина за оформление – в пределах трехсот гривен.

Крымчан ждет особенность – миграционная служба считает штампы о месте прописке недостаточным доказательством

При этом крымчан ждет особенность – миграционная служба почему-то считает штампы о месте прописке, которые стоят в вашем бумажном паспорте, недостаточным доказательством. Украинских граждан, прописанных на полуострове, миграционная служба просит еще принести справку из Единого реестра избирателей, которая будет подтверждать место регистрации. Если до 2014 года вы хоть раз принимали участие в выборах по месту вашей регистрации – можете не сомневаться в том, что вы в этом реестре есть.

Имейте в виду, что вы можете настоять на том, чтобы чиновники государственной миграционной службы самостоятельно отправили запрос в Единый реестр избирателей (ЕРИ) – и получили на него ответ. Это сэкономит вам время и нервы. А если вы решили собрать все бумаги самостоятельно, то имейте в виду, что справки крымчанам из ЕРИ выдаются только при предъявлении паспорта – так что «донести» ее после того, как вы уже подали документы и сдали старый паспорт – не получится. В худшем случае вам выдадут ID-карту без прописки вообще – и вам придется урегулировать вопрос прописки уже постфактум.

По идее, все государственные и частные учреждения должны быть оборудованы считывающими устройствами для новых ID-паспортов – чтобы получать данные о вашей прописке. Ирония судьбы состоит в том, что пока ни у кого таких устройств нет – а потому вместе с новым паспортом вам выдадут лист формата А4, на котором будут распечатаны данные о месте вашей регистрации. До тех пор, пока считывающими устройствами не обзаведутся государственные и частные службы, вам придется носить эту справку вместе с пластиковым паспортом.

Новые документы могут не подойти для путешествия в страны ближнего зарубежьея, в частности на территорию России или Беларуси

Еще одна особенность связана с тем, что новые документы могут не подойти для путешествия в страны ближнего зарубежьея. В частности – на территорию России или Беларуси. Так что будьте готовы к тому, что зарубежные поездки вам придется осуществлять по заграничным паспортам. Что, в принципе, логично.

Никакой обязательной замены старых паспортов на новые украинское государство не требует. Но в случае выхода старого документа из строя, замены имени или достижения возраста, когда нужно вклеивать фото – будьте готовы к тому, что вам придется привыкать к пластиковой ID-карте. Вдобавок, новый документ должны получать украинские граждане, достигшие 14-ти лет – в этом случае ID-карта будет действительной на протяжении четырех лет. Несовершеннолетние для оформления документа должны предъявлять свидетельство о рождении и ксерокопии документов родителей.

Честно говоря, пока что система получения и применения ID-карты создает впечатление довольно «сырой». Поэтому если у вас есть возможность повременить с обменом старого паспорта на новый пластиковый – вы избавите себя от дополнительных хлопот. Впрочем, разработчики обещают, что после принятия всех подзаконных актов функциональность нового документы вырастет в разы.

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