Разменная карта Крыма

Специально для Крым.Реалии

Аннексия Крыма Россией в марте 2014 года должна была стать прелюдией если не раскола, то хотя бы федерализации Украины. За Крымом последовало вооруженное вторжение на Донбасс. А в Кремле тем временем обсуждали планы дальнейшей войны с «братьями-украинцами». Но человек (а Путин все-таки – простой смертный) предполагает, а Бог располагает. Поэтому планам россиян так и не суждено было сбыться: проект «Новороссия» потерпел фиаско, Украина оказывала упорное сопротивление, а Запад вводил все новые санкции в поддержку Киева и устоявшегося миропорядка.

Поэтому в России вынуждены были искать возможные варианты выхода из создавшейся ситуации, рассчитывая обменять «российский» статус Крыма на другие территории в прямом или фигуральном смысле.

Крым и Курилы

В политических кругах Японии бытует мнение, что российская аннексия украинского Крыма в 2014 году сродни советской аннексии японских Южных Курил в 1945 году

Несмотря на то, что Крым и Курильские острова далеки друг от друга, в политической плоскости они оказались очень близки. В политических кругах Японии бытует мнение, что российская аннексия украинского Крыма в 2014 году сродни советской аннексии японских Южных Курил в 1945 году. Оба акта аннексии рассматриваются через призму военной агрессии со стороны СССР и его правопреемницы России. И хотя эта точка зрения пока не присутствует в официальной риторике Токио, тем не менее, при определенном политическом раскладе, у Украины есть шансы выступить с Японией одним фронтом против России.

В Кремле же тем временем зондируют почву на предмет использования темы Курил в вопросах снятия Токио санкций с России, введенных за Крым и Донбасс. Иными словами, Москва хочет начать диалог по Южным Курилам в обмен на признание, хотя бы де-факто, Крыма российским.

Впервые о такой возможности заговорили российские СМИ в марте 2015 года на фоне визита в Крым бывшего премьер-министра Японии Юкио Хатоямы, хотя он сам ничего подобного не говорил. Россияне просто использовали этот визит как возможность озвучить свои планы. Однако уже в конце 2016 года, накануне официального визита Владимира Путина в Японию, Хатояма заявил, что признание Японией «российского» статуса Крыма позволит Токио добиться сговорчивости Кремля в решении вопроса о Южных Курилах.

«Президент Путин, в свою очередь, мог бы стать более сговорчивым по вопросам Курильских островов. Россия, быть может, удовлетворила бы японские притязания и отдала бы все четыре острова», – предположил Хатояма.

Никакого прорыва ни в «курильском», ни в «крымском» вопросах во время визита российского президента в Японию не произошло

Интригу поддержал и сам Путин, который назвал «анахронизмом» отсутствие мирного договора между странами спустя 71 год после окончания войны. Однако никакого прорыва ни в «курильском», ни в «крымском» вопросах во время визита российского президента в Японию не произошло, да и не могло произойти. На данном этапе Москва может предложить Японии только визовую либерализацию и совместную хозяйственную деятельность на Курилах, а точнее – японские инвестиции в российские Курилы. Однако Токио не рассматривает эти «уступки» как повод для отмены антироссийских санкций.

Крым и Сирия

Вторжение россиян было обусловлено стремлением обменять Сирию на переговорах со Штатами на Украину, которую Россия хочет официально заполучить в свою сферу влияния

Прямой зависимости между аннексией Крыма и военными действиями России в Сирии, конечно, нет. Но если учитывать, что российская военная операция в этой стране началась после неудач на Донбассе, то вполне вероятно, что само вторжение россиян было обусловлено стремлением обменять Сирию на переговорах со Штатами, имеющими на Ближнем Востоке особый интерес, на Украину, которую Россия хочет официально заполучить в свою сферу влияния. Фактически это означает повторение столь привычного для прошлых эпох передела мира на сферы влияния между сильными державами. Те же державы, которые не допускались к этому «дележу», впоследствии начинали мировые войны. Именно такую тактику сегодня демонстрирует и Путин, пугая мир новой войной, если ему не отдадут то, что, как он считает, ему «принадлежит по праву».

Однако обмен по формуле «Сирия на Украину» не состоялся при Обаме, и вряд ли произойдет при Трампе. И дело здесь даже не только в пресловутых ценностных категориях и международно-правовых основах. Если исходить из позиции реализма, на которых стоят ряд сторонников 45-го американского президента, то «делить мир» можно только с равным партнером и на равных условиях. Россия к числу таковых партнеров в понимании Штатов явно не относится.

Поэтому, исходя из логики политического реализма, Путину, конечно, можно отдать Украину в обмен на Сирию, о чем так мечтают в Кремле, и забыть об «украинском вопросе». Но это будет означать, что Трамп признал Путина равным себе, а Россию – Америке. И кто помешает в этом случае Путину, вкусившему плоды победы на глобальном уровне, претендовать на другие зоны влияния, ведь аппетит, как известно, приходит во время еды. Альтернативным вариантом могла бы стать передача рассмотрения «украинского вопроса» европейским партнерам Вашингтона, но это опять-таки не устраивает Кремль, который подталкивает мир к биполярной модели, не имея для этого достаточных оснований.

Крым в обмен на Донбасс

Самым популярным проектом возможного размена остается Донбасс: Россия уходит из оккупированных районов, а Запад де-факто соглашается с «российским» статусом Крыма

Самым популярным проектом возможного размена остается Донбасс: Россия уходит из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а Донбасс возвращается под контроль Украины под пристальным вниманием международного сообщества. В ответ на это Запад де-факто соглашается с «российским» статусом Крыма. Дополнительным условием такой сделки может стать требование Москвы об отказе Украины от планов членства в НАТО. Россия при таком раскладе постепенно возвращается в «большую политику», а статус-кво, если и не восстанавливается в полном объеме (все-таки факт аннексии сохраняется), то на нем предпочитают не акцентировать внимания.

Такой сценарий разрешения «конфликта на востоке Украины» не так давно озвучил украинский бизнесмен Виктор Пинчук на страницах американского издания The Wall Street Journal. Украинский олигарх, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, предложил отказаться на время от Крыма (де-факто признать, что Крым принадлежит России) в обмен на мир на Донбассе.

«Мы поддерживаем наши позиции, что Крым – это Украина и должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке (Украины – авт.) на базе справедливости», – пишет бизнесмен.

Практически аналогичная точка зрения прозвучала из уст ветерана американской дипломатии, экс-госсекретаря Генри Киссинджера, который считает неверным рассматривать вопрос Донбасса через призму Крыма. По мнению американского дипломата, Западу необходимо смириться с тем, что Крым для России имеет особое значение, и признать, что ситуация с полуостровом совсем не похожа на немецкую аннексию Судетов.

«Крым – это особый случай. (...) И если Запад хочет быть честным, то он должен признать, что допустил ошибку. Присоединение Крыма не было стремлением к мировому господству, и его нельзя сравнивать с вторжением Гитлера в Чехословакию», – констатировал Киссинджер в интервью немецкому журналу Spiegel.

Позицию своего шефа более детально озвучил советник Киссинджера и управляющий директор компании Kissinger Associates Томас Грэм. Он полагает, что «крымский вопрос» должен быть решен «как можно скорее» при безусловном содействии США, предлагая довольно прагматичные варианты – от выплаты компенсации до повторного референдума.

«Я бы посоветовал Москве креативно подойти к решению крымского вопроса, и США могут оказать содействие в этом. Речь может идти о выплате компенсаций украинской стороне или о проведении повторного референдума, учитывая сомнения в легитимности первого референдума о присоединении к России», – прагматично рассуждает Грэм.

Никто не даст Западу гарантии, что, получив Крым, Путин не решит в один прекрасный день, что Киев, как «мать городов русских», не менее сакрален для России, чем Херсонес

В общем, позиции Путина и Киссинджера в данном случае совпадают, а «обмен» Крыма на Донбасс вполне соответствует логике курса Realpolitik, который призывает ориентироваться исключительно на национальные интересы государств. Поэтому, если для России так важен Крым, то она может его получить, не претендуя на большее. Однако, как бы не уводил нас Киссинджер в своих умозаключениях от событий прошлого века, когда Гитлер аннексировал Судеты, то он тоже не претендовал на большее. Поэтому никто не даст Западу гарантии, что, получив Крым, Путин не решит в один прекрасный день, что Киев, как «мать городов русских», не менее сакрален для России, чем Херсонес. На что в таком случае Киссинджер предложит поменять столицу Украины – на Вильнюс, Ригу или, может быть, Варшаву?

Любой территориальный торг может принести дивиденды только в краткосрочной перспективе. В дальнейшем агрессору понадобятся новые жертвы. И если Путин хочет поделить мир со Штатами, то Крыма ему будет явно мало.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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