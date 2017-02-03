С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, где и с какой частотой крымчане остаются без света и тепла, и как на эту проблему реагируют власти региона, подконтрольные России.

В данный момент Крым получает электричество из России по так называемому энергомосту. По информации российских властей, по четырем кабелям, протянутым из Краснодарского края, на полуостров поступает около 800 МВт. При этом до начала энергоблокады, которая стартовала осенью 2015 года, с материковой Украины в Крым поставлялось до 900 МВт. До недавнего времени крымские потребители практически без сбоев снабжались электроэнергией, но с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличилась, и появился дефицит. Теперь жителям разных регионов Крыма приходится заново привыкать к регулярным отключениям.

«​Определенная напряженность»​

Аксенов утверждает, что дефицит возник не из-за недостаточной мощности энергомоста, а по причине изношенности электросетей

Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов оценивает текущую ситуацию с электроснабжением как «стабильную», но признает, что «есть определенная напряженность». По его словам, в данный момент Крыму для обеспечения потребности в электроэнергии не хватает 100 МВт. Аксенов утверждает, что дефицит возник не из-за недостаточной мощности энергомоста, а по причине изношенности электросетей.

«Безусловно, жалобы от населения на отключения электроэнергии есть, однако это в первую очередь связано с аварийными ситуациями на сетях из-за непогоды или перепадов напряжения», – написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Директор госпредприятия «Крымэнерго» Виктор Плакида также заявляет, что причиной отключений является образовавшаяся из-за похолодания высокая нагрузка на сети, которую они не выдерживают.

«Как пример, Каменский массив (в Симферополе – КР), откуда люди часто звонят и сообщают. Бригадам приходится выезжать по несколько раз и устранять неисправности, менять на другие параметры автоматические выключатели и так далее. Это связано либо с тем, что сети очень старые с перегрузом, либо с тем, что соседние дома включают повышенную нагрузку, тем самым допуская перекос в фазах, что в итоге приводит к повреждению прибора», – доложил Плакида на рабочей встрече с Аксеновым и другими чиновниками.

План российских властей Крыма по решению проблем сводится к тому, чтобы убедить предпринимателей уменьшить потребление электричества

То есть «Крымэнерго» отрицает отключения электроэнергии в связи с нехваткой генерации и утверждает, что дома крымчан остаются без света из-за аварий. План российских властей Крыма по решению возникших проблем сводится к тому, чтобы убедить предпринимателей уменьшить потребление электричества и переходить на резервные источники питания.

«Ведется активная работа с предприятиями, которые в часы максимума снижают свою нагрузку на сети. Кроме того, крупные торговые сети по договоренности переходят на резервные источники снабжения», – констатировал Сергей Аксенов.

Бытовых потребителей он призвал ответственно расходовать электроэнергию и стараться не использовать электроприборы без необходимости. Также фактический глава Крыма распорядился оперативно информировать жителей полуострова о готовящихся отключениях, а в случае поломки сетей – о ходе ремонтных работ.

Керчь с очередями, Ялта – без лифтов

Жалобы на отключения света и связанные с этим неудобства поступают почти из всех регионов Крыма. Так, в Керчи, по сообщению местных СМИ, 28 января без света осталось около трети города. Операторы управления «Крымэнерго» по телефону сообщали керчанам, что причиной отключения является авария в сетях. Однако у некоторых горожан возникли подозрения в том, что свет отключают планово.

«Я наблюдал, что аварии происходят там, где нет объектов жизнеобеспечения. Аварийная ситуация действует как-то избирательно. Электричество было включено в 18.59. Я звонил товарищу, он живет в районе Буденного, через полчаса, как у нас включили свет – у него выключили и тоже также избирательно – где котельная – там нет аварии, а в других домах есть. Странная какая-то аварийная ситуация», – цитирует своего читателя портал Керчь.FM.

С 28 января по 2 февраля разные части Керчи по несколько раз в сутки оставались без электроснабжения. По сообщениям местных СМИ, все супермаркеты в городе негласно обязали перейти на генераторы. Из-за этого покупатели стали обслуживаться медленней, и в магазинах появились очереди.

Отключения в Большой Ялте начались 31 декабря. Там жители разных частей города остаются без света несколько раз в день, от одного до трех часов. Как стало известно Крым.Реалии, в вечернее время суток примерно на час остается без электроснабжения, в том числе, ялтинская школа № 1.

«Графики отключений от «Крымэнерго» не соблюдаются. Мне известно о 10-этажном общежитии, там плиты – электрические, газа нет. Так у них с ноября прошлого года дом дважды в день переключается на дизельгенератор», – рассказал журналист Максим Степанцов.

По его словам ялтинское управление «Крымэнерго» не поясняет причин происходящего. При этом, как сообщил журналист, по вечерам регулярно отключается уличное освещение на набережной и в центральной части города.

«Такая же ситуация в поселках Гурзуф и Симеиз. Нужно понимать, что вслед за электричеством «отрубается» отопление в домах – котельные отключаются», – сообщил Степанцов.

Из-за перебоев с энергоснабжением коммунальщики в Ялте приняли решение отключать лифты в многоэтажных домах. В социальных сетях мнения горожан по поводу данных мер разошлись: кто-то считает это оправданным шагом, но некоторые жалуются, что теперь приходится тащить коляски по лестнице на верхние этажи.

По Феодосии серия отключений прокатилась 31 января, 2 февраля ситуация повторилась.

«В центре Феодосии два дня назад выключали энергию примерно с 19-ти и на три часа. Говорили – поломка. Но и в других районах выключали тоже. У кого на час, у кого на 2-3. Три часа – это не то, что год назад, конечно, когда мы тут все просто с фонарями сидели, но тем не менее», – рассказала корреспонденту Крым.Реалии жительница Феодосии Ирина.

Сообщения о кратковременных отключениях также поступают из Симферополя и Симферопольского района, Алушты, Бахчисарая, Судака, Сакского и Красногвардейского районов.