Что-то не так в «королевстве» крымском

Чем больше общаюсь с людьми в Крыму, тем больше замечаю, что градус недовольства растет. И в первую очередь – из-за ухудшения жизни простых крымчан.

Это и не удивительно – ведь уровень управленческого менеджмента в «новых» органах исполнительной власти и местного самоуправления в Крыму просто не выдерживает никакой критики. Об этом уже говорят во всеуслышание не какие-нибудь там местные либералы, а даже те кто, казалось бы, должен молчать о провальной управленческой политике в «российском Крыму».

Такого бездарного руководства в Крыму еще не было

Вот ветеран «русского движения» Крыма Александр Забара утверждает, что такого бездарного руководства в Крыму, в частности в Белогорском районе, еще не было за всю историю полуострова.

О несоответствии требуемому уровню квалификации и управленческой эффективности большинства местных руководителей заявил и «спикер» Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«У нас очень большой уровень недоверия к действующим главам администраций, которые еще занимают свои места. По итогам прошлого года в полной мере только четыре главы администрации выдержали экзамен по всей сумме факторов, включая освоение бюджета, реализацию социально-экономических программ на местах, оценку их избирателями, результаты выборов», – сказал Константинов.

Простые же крымчане уже не ропщут, а открыто возмущаются.

С прошлого месяца начались невыплаты зарплат и авансов учителям школ и сотрудникам детсадов в Крыму. По информации жителя Белогорского района, общественника Ильи Большедворова, приехавшего из России, воспитатель детского сада сообщила ему, что приостанавливает свою работу до выплату ей заработной платы. Люди в шоке, у многих кредиты, которые нужно вовремя гасить, а без зарплаты этого сделать не получается.

Предпринимателей давят по полной программе. Не дают торговые места, штрафуют на огромные суммы

Еще хуже дело обстоит у крымского малого бизнеса. Общаюсь с предпринимателями, они говорят, что складывается впечатление, будто им объявили войну. На закрытие предпринимательской деятельности с утра выстраиваются целые очереди в Симферополе. Предпринимателей давят по полной программе. Не дают торговые места, штрафуют на огромные суммы.

Рассказывают, что рыночники, оставшиеся без рабочих мест, после сноса их торговых точек на Центральном рынке в Симферополе решили вместе идти к Аксенову, но их не пустили в Совмин и даже разговаривать не стали.

Работы нормальной нет для простых людей, все приличное только по блату от «команды победителей». Вот, что пишет по этому поводу симферополец Александр Звездин.

«Сегодня я был в Крымской службе занятости. Ищу более оплачиваемую и престижную работу. На доске нашел. Уровень зарплат учителей: учитель русского языка – 9 тысяч 300 рублей. Учитель ИЗО – 10.000. Он рисует. Учитель физкультуры – 11.000. Он прыгает и бросает мячик. Учитель музыки – 13.000. Он поет».

На такие зарплаты в Симферополе можно лишь вести жалкое существование и то при наличии собственного угла.

Есть две реальности: как живут крымчане и что показывает «Крым24»

Складывается ощущение, что в есть две параллельные реальности. Одна – то, как действительно живут крымчане, а вторая – что показывает телеканал «Крым24» – как все хорошо на полуострове и какие высокие рейтинги доверия у «команды победителей».

Что же происходит в «королевстве» крымском? Ведь как бы ни старался «Крым24» твердить, что все хорошо и прекрасно в «родной гавани», жизнь у крымчан от этого лучше не становится. Как говорится, сколько ни говори «халва», а слаще во рту от этого не станет. Нужны дела, нужна эффективная работа госуправленцев, а ее нет. А потому градус недовольства крымчан растет, и это в преддверие президентских выборов в России. Чувствую, что с такими темпами на выборы президента придет еще меньше крымчан, чем на выборы в Госдуму…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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