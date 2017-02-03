Специально для Крым.Реалии

Надежды Кремля на признание итогов «референдума» 2014 года в Крыму тают с каждым днем. Ложный тезис о соответствующих намерениях президента Дональда Трампа Москва вбрасывала в информационное пространство с ноября прошлого года. На самом деле новоизбранный американский лидер говорил лишь о готовности «рассмотреть вопрос». Судя по последним событиям, позиция республиканской администрации по Крыму не отличается от политики команды Барака Обамы. Власти США, как и прежде, рассматривают аннексированный полуостров как временно оккупированную территорию Украины.

Жирную точку в дискуссии, навязанной российскими пропагандистами, поставила представитель Вашингтона в Организации Объединенных Наций Никки Хейли. На вчерашнем заседании Совбеза ООН она осудила действия России и выразила поддержку украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Представитель США заявила, что давление на Москву будет продолжено до тех пор, пока она не прекратит нарушать целостность Украины.

«Крым – часть Украины. Наши санкции, введенные за аннексию Крыма, будут продолжены до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом», – цитируют Хейли американские журналисты.

Заявление Никки Хейли – официальная позиция властей США. Вашингтон не признает полуостров российской территорией, невзирая на личность нынешнего хозяина Овального кабинета и его предыдущие высказывания. Поведение американского представителя в ООН вызвало нескрываемое раздражение в российском политикуме. Особенно с учетом того, что в конце прошлого года они убедили самих себя в якобы готовности президента Трампа закрыть глаза на российские бесчинства в Крыму и оккупированных районах Донбасса.

Российские власти в очередной раз поверили собственной пропаганде

Российские власти в очередной раз поверили собственной пропаганде. Например, розовые мечты лелеял спикер Госдумы Вячеслав Володин. В интервью российским журналистам он заявил, что «Трамп говорил о признании Крыма как части России». Интервьюер уточнил, что президент США говорил только о возможности признания аннексии. В ответ спикер заверил, что в большой политике подобные высказывания нужно расценивать как знак молчаливого согласия. «Когда политик говорит «возможно», он не отрицает. Если речь идет об этом в ходе предвыборной кампании, то нужно сказать, что это воспринимается в позитивном ключе», – сказал Володин.

Руководство российского парламента было настолько воодушевлено победой республиканского кандидата в США, что встретило новость об избрании Дональда Трампа аплодисментами и брызгами шампанского. Бывший «прокурор» Крыма (ныне «депутат» Госдумы) Наталья Поклонская, поздравляя республиканского кандидата с победой, напомнила ему о данном «обещании» признать итоги «референдума» 2014 года.

На самом деле, Дональд Трамп ничего русским не обещал. Он, будучи кандидатом на пост главы государства, лишь единожды заявил о готовности «рассмотреть вопрос» российского присутствия в Крыму. Подобные слова – типичная реакция человека, который в данный момент не готов дать категоричный ответ, не разобравшись досконально в ситуации. Но заявление республиканского кандидата вызвало негативную реакцию со стороны украинских политиков и властей.

Санкции, введенные в связи с ситуацией с Крымом, останутся до тех пор, пока продолжается оккупация

Теперь сравните заявление Никки Хейли с позицией Государственного департамента прошлогодней давности, когда у руля в Вашингтоне была администрация Барака Обамы. В марте 2016 года американское внешнеполитическое ведомство опубликовало официальное заявление, в котором резко раскритиковало аннексию украинского полуострова. «Мы не приемлем силовое перекраивание границ в XXI веке. Санкции, введенные в связи с ситуацией с Крымом, останутся до тех пор, пока продолжается оккупация. Мы вновь призываем Россию вернуть Крым Украине», – говорилось в заявлении.

Кремлю тогда дали понять, что многочисленные «хитрые планы» не работают. К тому времени россияне основательно увязли в Сирии, которую президент Владимир Путин тщетно пытался «обменять» на послабление западных санкций. Если в начале «гибридной войны» против Украины российские власти рассчитывали расчленить нашу страну посредством «федерализации», то уже на рубеже 2015-2016 годов запросы Кремля стали скромнее. Москва к тому времени была бы рада смягчению санкций и молчаливому признанию «Крымнаша».

Реализация «минских договоренностей» не гарантирует Москве даже молчаливого признания аннексии со стороны Запада

В вопросе Крыма позиция новой администрации совпадает с мнением команды Барака Обамы. Основной вывод, который можно сделать из недавних событий: путинская Россия будет находиться под санкциями постоянно. Даже реализация «минских договоренностей» (которые Кремль систематически нарушает) не гарантирует Москве даже молчаливого признания аннексии со стороны Запада. Вашингтон и Брюссель располагают значительным набором инструментов по воздействию на Россию: Акт Магнитского, погибшие пассажиры рейса MH-17, «виолончели Ролдугина», связи кремлевского начальства с криминальными группировками, наркотрафик, «дело Литвиненко» и многое другое. Москва способна ответить лишь эскалацией на Донбассе и ядерным шантажом, но бесконечно долго блефовать Путин не может.

«Крымская речь» Никки Хейли – красноречивый ответ отечественным «зрадофилам» и паникерам на кремлевской зарплате. После победы Дональда Трампа опытные эксперты указывали, что внешнеполитическая машина США представляет собой сложный механизм принятия и реализации решений. Личность главы государства, его симпатии и предпочтения не могут кардинально изменить заданный курс. Американский политический класс не приемлет аннексию украинской территории не только по причине грубейших нарушений международного права со стороны Москвы. Суть претензии заключается в том, что Кремль, захватив Крым, нарушил европейский баланс сил, не имея возможностей сформировать новый.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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