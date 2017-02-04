В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма в пятницу, 3 февраля, прошли сразу несколько судебных заседаний: «бахчисарайская четверка» обвиняемых по «делу Хизб ут-Тахрир» подала апелляционную жалобу на продление ареста, а четверым фигурантам дела из числа арестованных в Ялте и Алуште следствие потребовало продлить арест.

Обвиняемые в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» жители Бахчисарая Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов попытались оспорить продление их ареста. Меметов и Мамутов участвовали в заседании по видео-связи из СИЗО, а остальные фигуранты находятся сейчас в психиатрической клинике, куда их поместили для прохождения психиатрической экспертизы. Как выяснилось во время процесса, их даже не известили о рассмотрении апелляции. Судья оставил продление ареста всем четверым в силе.

Продление ареста обвиняемым из Ялты и Алушты проходило четырьмя разными заседаниями. Процессы шли в подконтрольном России Верховном суде, поскольку в заключении Муслим Алиев, Эмир-Усейн Куку, Энвер Бекиров и Вадим Сирук находятся уже больше года.

Обвинение, если убрать всю шелуху из обвинительного акта, против нас только за то, что мы имеем свой взгляд и свой образ жизни

«С первого дня задержания содержание меня и моих братьев в СИЗО незаконно, – заявил Вадим Сирук во время заседания. – Обвинение, если убрать всю шелуху из обвинительного акта, против нас только за то, что мы имеем свой взгляд и свой образ жизни. Обвинение говорит о нескольких эпизодах: призыв к исламу и подготовка к захвату власти. Это абсурд, зачем мне второе, если я беспрепятственно могу исполнять первое. Следствие до сих пор не доказало утверждение, что мы пытались совершать какие-то насильственные действия. Следователь неоднократно указывал, что мне не хватает образования для дискуссии с ним. Слушайте, мне вполне хватает образования, чтобы понять, что ваши действия, – это преступление против народа. Положительные знания, которые приводят к пользе народа. Знаний, которые приводят к горю народа, нужно стыдиться. Впрочем, про стыд это не по адресу. Да и как мы такие неразумные создаем угрозу вашему государству? То ли строй у вас такой слабенький, то ли мы такие талантливые».

Муслим Алиев, которого следствие подозревает в организации ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Ялте и Алуште, также заявил о своей невиновности.

Я уже год отбываю наказание за преступление, которое я не совершал

«Мой арест не сделает следственные действия ни эффективнее, ни неэффективнее. Обвинение не доказано, имеющиеся доказательства никто не рассматривал. Есть презумпция невиновности, но у нас человек уже наказан до доказательства вины. Я уже год отбываю наказание за преступление, которое я не совершал, и которое даже не доказано еще было. Я никакого отношения к террористической деятельности не имею. До прихода России не имел, после прихода не имею. Я никакую ячейку террористическую не создавал, никого не вербовал, не подстрекал ни к какому преступлению. Никаких идей, отличающихся от традиционных исламских понятий, не распространял», – заявил Алиев.

«А вообще забавно, что следователь ФСБ Сергей Махнев так заботится о традиционном исламе. За все время не было никакого терроризма. И когда законы поменялись, мы не почувствовали опасности. И фактически никаких противоправных действий никто из нас не совершал. А потом, что изменит наказание? Нельзя переубедить человека силой. Я спрашивал у Махнева: «Что вы ждете? Что наказание может во мне изменить? Я должен начать пить, воровать?». На это нет никакого ответа. Получается, нет никакого гуманизма. Что я должен изменить в себе? Может, от веры отказаться? Ну, пусть встанут и скажут об этом. Нет оснований вообще меня обвинять», – добавил он.

Адвокат Сергей Легостов, представлявший интересы Муслима Алиева, заявил, что защита будет подавать жалобу на решение суда, и отметил, что его подзащитный прямо назвал преследование политически и религиозно мотивированным.

«Постановление суда, на обжалование которого у нас есть трое суток, защита полагает, основано на предположениях и догадках. Это там, где речь идет о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, угрожать иным участникам судопроизводства, продолжить преступную деятельность и уничтожить вещественные доказательства. Эти основные доводы, которые послужили причиной продления срока нахождения под стражей, не нашли своего подтверждения. Ни во время заседания, ни в материалах», – пояснил свою позицию Легостов.

Тем не менее, выступления обвиняемых не удовлетворили суд, арест всем четверым продлен до 8 апреля.