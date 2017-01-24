Первых крымчан, обвиненных в участии в «Хизб ут-Тахрир», отправили отбывать наказание. Из СИЗО Ростова-на-Дону этапировали севастопольцев Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова, приговоренных к пяти годам лишения свободы. В следственном изоляторе пока остается четвертый фигурант этого дела – Руслан Зейтуллаев. Прокуратура считает, что 7 лет колонии – это слишком мягкое наказание, и Верховный суд России отправил его дело на пересмотр.

Вечером 23 января в доме Мерьем Зейтуллаевой в селе Орлиное (пригород Севастополя) собралось несколько десятков человек. Они пришли, чтобы прочитать дуа – коллективную молитву, посвященную Руслану Зейтуллаеву – мужу Мерьем.

«Мы просили у создателя, чтобы все хорошо сложилось, чтобы он всем помог. Не только моему супругу, но и, конечно, всем остальным, кто пострадал», – рассказала Мерьем корреспонденту Крым.Реалии.

Единоверцы Зейтуллаева неслучайно собрались в его доме 23 января. Два года назад в этот день сюда ворвались сотрудники ФСБ с обыском и забрали Руслана под стражу. Также российские силовики пришли еще за тремя жителями Орлиного – Фератом Сайфуллаевым, Рустемом Ваитовым и Нури Примовым. Их обвинили в участии в исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», которая в Украине действует легально, а в России признана террористической.

Игры судьбами

Все четверо задержанных являются друзьями и коллегами. Они знают друг друга со школы, а последние годы до ареста работали на стройках.

«В Крыму была очень актуальной стройка, потому что в Севастополе с приходом России очень активно начали строить высотные дома. Все ребята, которых взяли, вместе работали», – рассказала Мерьем Зейтуллаева.

Задержанных жителей Орлиного связывает не только профессиональная деятельность, но и религиозные убеждения. До аннексии Крыма они были организаторами местной мусульманской общины.

Адвокат Эмиль Курбединов утверждает, что еще во времена, когда Украина контролировала Крым, у Зейтуллаева и его соратников возникли проблемы с силовыми органами. По его словам, местные депутаты тогда положили глаз на землю, принадлежащую мусульманской общине Орлиного, и попытались надавить на лидеров религиозной организации через Службу безопасности Украины. Против Зейтуллаева, Ваитова, Сайфуллаева и Примова возбудили уголовное дело, но сотрудники СБУ не смогли доказать их вину.

По словам Курбединова, следователь СБУ, который вел это дело, в 2014 году перешел на работу в ФСБ и использовал старые наработки для преследования севастопольских мусульман. В январе 2015 года четверых крымчан арестовали, а летом 2016-го начались слушания в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова. Следователи инкриминировали Ваитову, Сайфуллаеву и Примову ч.2 ст. 205.5 Уголовного кодекса – участие в террористической организации, а Зейтуллаеву – ч.1 той же статьи – организация террористической группы.

Фигуранты дела свою вину отрицают и считают, что их преследуют за веру и этническую принадлежность

Прокурор запросил Руслану Зейтуллаеву 17 лет лишения свободы, а трем остальным – от 7 и 8 лет. Судьи признали их виновными, но дали более мягки сроки. Ваитов, Сайфуллаев и Примов получили 5 лет. А Зейтуллаеву сменили квалификацию с части 1 на часть 2 статьи 205.5 и приговорили его к 7 годам колонии. То есть судьи признали его не организатором, а участником террористической группы.​

Все фигуранты дела свою вину отрицают и считают, что их преследуют за веру и этническую принадлежность.​

27 декабря Верховный суд России оставил решение по Ваитову, Сафуллаеву и Примову в силе, а дело Зейтуллаева отправил на пересмотр. На этом настаивала российская прокуратура, которая считает, что последнему фигуранту необоснованно сменили квалификацию.

17 лет за кухонный разговор

22 января 2017 года стало известно, что Ваитова, Сайфуллаева и Примова этапировали из СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Сейчас ни адвокаты осужденных, ни родственники ничего не знают об их местонахождении.

Куда этапируют, они, наверное, будут держать в тайне

«Куда этапируют, они, наверное, будут держать в тайне. Пока не прибудет человек, пока не побудет на карантине, я не могу сказать за сроки. Все зависит от дальности расстояния, транспорта и так далее», – сказала корреспонденту Крым.Реалии адвокат Ферата Сайфуллаева Сергей Легостов.

Он и его коллеги сейчас готовятся к тому, чтобы продолжить защищать интересы троих севастопольских мусульман по месту отбывания наказания. Какие еще юридические шаги они будут предпринимать, Легостов не знает, так как им до сих пор не выдали решение Верховного суда России.

Мы на 90 процентов уверены, что Зейтуллаеву дадут 17 лет лишения свободы

В самой сложной ситуации оказался Руслан Зейтуллаев, дело которого отправили на пересмотр. По мнению его адвоката Эмиля Курбединова, скорее всего ему сменят статью на более тяжкую и увеличат срок заключения.

«Мы считаем, что однозначно теперь будет приговор по части 1 статьи 205.5, а это минимум 15 лет. Мы на 90 процентов уверены, что его положение ухудшится и что ему дадут тот срок, который просит прокуратура, а именно 17 лет лишения свободы», – сказал адвокат.

Курбединов считает, что обвинения, которые выдвигает прокуратура, являются совершенно необоснованными, и суд первой инстанции смягчил приговор именно из-за абсурдности данного уголовного дела. По версии защиты, следствие в ходе слушаний не доказало ни существования террористического сообщества, ни того, что Зейтуллаев был его организатором. Курбединов говорит, что почти все свидетели обвинения отказались от своих показаний. По его словам, основным доказательством следствия является экспертиза беседы фигурантов дела по поводу СМИ и политической ситуации на Крымском полуострове. Но, по версии защиты, это обычный разговор, который мог состояться на любой кухне в Крыму.

Супруга Зейтуллаева также опасается, что Руслана снова сделают «главарем группировки» и увеличат срок. Но при этом она не теряет надежду на то, что положение ее мужа не ухудшится.

Мы все равно будем бороться, и если даже дадут больше, мы снова будем подавать на апелляцию

«На сегодняшний день прогнозы очень не ясны. Я не думаю, что будет меньше, чем есть, но надежда все равно есть. Мы все равно будем бороться, и если даже дадут больше, я думаю, мы снова будем подавать на апелляцию», – сказала Мерьем.

На свободе у Руслана Зейтуллаева остались три дочери, старшей из которых 7 лет. Мерьем говорит, что не испытывает значительных материальных проблем, поскольку ей помогают общественники и неравнодушные граждане. Но дочери, по ее словам, очень тяжело переживают отсутствие отца и вынуждены посещать психолога.

Севастопольская «четверка» – это первые фигуранты крымского дела «Хизб ут-Тахрир», которые были осуждены. В СИЗО Симферополя остаются еще 15 крымчан, которых ФСБ обвиняет в связях с этой организацией.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».