Вывод исследовательской группы Bellingcat о том, что российские наемники ведут обстрелы украинской территории из жилых кварталов Донецка и используют население как «живой щит», возвращают нас к тактике радикалов из палестинского движения «Хамас». Когда эта организация захватила власть на территории Сектора Газа, она начала регулярные обстрелы территории Израиля из ракетных установок. При этом ‒ и это важнейший момент в тактике «Хамаса» ‒ ракетные установки располагали в гуще жилых кварталов.

«Хамасу» было важно не столько обстрелять Израиль, сколько вызвать ответную реакцию, которая не может не привести к разрушениям и жертвам в этих кварталах. Таким образом, «Хамас» достигал сразу нескольких целей. Его ракеты достигали территории Израиля, создавали у жителей северной части страны чувство опасности и доказывали сторонникам движения, что только «Хамас» деятельно борется с врагами. Одновременно можно было получить впечатляющую телевизионную картинку страданий населения в результате израильского «нападения» и поддержать атмосферу ненависти среди населения Сектора Газа.

Таким образом, все это население ‒ независимо от их политических взглядов, отношения к Израилю, движению «Хамас» и представления о путях урегулирования ближневосточного конфликта ‒ оказалось в заложниках у радикальной группировки.

Владимир Путин ‒ один из немногих политиков современного мира, кто не стесняется подавать руку деятелям из «Хамаса». Сразу же после победы этого радикального движения на парламентских выборах в Палестинской автономии президент России заявил о готовности поддерживать с ним контакты и пригласил представителей «Хамаса» в Москву. Контакты российского руководства с представителями «Хамаса» не были прерваны и после переворота в Газе и формирования на этой территории непризнанного правительства этой группировки. Представители «Хамаса» совсем недавно были желанными гостями на встрече палестинских группировок в Москве и тепло общались с одним из своих давних партнеров ‒ министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тактика использования населения в качестве «живого щита» ‒ это не палестинское, а кремлевское изобретение

В том, что «Хамас» и Россия используют одну и ту же тактику, нет ничего удивительного. Я бы даже не стал называть эту тактику изобретением радикалов Ближнего Востока. Как известно, все основатели и вдохновители ближневосточного террора проходили подготовку в Советском Союзе, а их инструкторами были кадровые офицеры КГБ СССР ‒ ведомства, в котором начал свою карьеру Владимир Путин. Так что тактика использования населения в качестве «живого щита» ‒ это не палестинское, а кремлевское изобретение. Не случайно российский президент обещал поставить женщин и детей впереди своих войск во время нападения на Украину.

В применении тактики «живого щита» в Газе и на Донбассе, однако, есть ощутимое отличие. Жители Сектора Газа ‒ не граждане Израиля и не претендуют на это гражданство. Их будущее связано с решением ближневосточного конфликта, возможно, они станут гражданами нового государства или одного из соседних арабских государств. Мы можем говорить о попытках создать негативный образ Израиля за его пределами, но не о внутренней дестабилизации Израиля.

Для Путина и его марионеток важно посеять в Украине атмосферу ненависти

В случае с Украиной все это гораздо более опасно. Российские наемники и военные прикрываются украинскими гражданами. Им даже не очень важно, ответит Украина на обстрелы или нет. В случае необходимости они ‒ как это уже было много раз ‒ могут сами обстрелять жилые кварталы Донецка и других украинских городов и обвинить в этом Вооруженные силы Украины. Для Путина и его марионеток важно посеять в Украине атмосферу ненависти. Заставить украинцев ненавидеть своих соотечественников на Донбассе, а жителей Донбасса поверить, что Украина не воспринимает их как своих граждан и желает им зла.

Лучший ответ террористам ‒ не становиться жертвами этой подлой пропаганды, оплаченной человеческими жизнями. У украинцев, у жителей всех регионов Украины один общий враг ‒ кремлевский режим. И для оккупированных регионов ‒ Донбасса и Крыма ‒ этот враг представляет даже большую опасность, чем для жителей остальной территории страны. Потому что этот враг превращает их в заложников своих задач и амбиций.

Именно поэтому у всех украинцев общая задача ‒ прекращение оккупации, изгнание врага с украинской земли, реинтеграция освобожденных территорий. Нельзя позволить Кремлю вечно использовать ни в чем не повинных людей в качестве «живого щита».

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Оригинал публикации – на сайте Радiо Свобода