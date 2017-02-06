Специально для Крым.Реалии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «внешнеполитическое ведомство РФ оперативно отреагировало на назначение Тиллерсона главой Госдепа США». Из уст дипломата прозвучало определение, скорее годное для врача или сотрудника полиции по охране общественного порядка. К чему такая спешка, Захарова тоже сказала – ее шеф Сергей Лавров «выразил убеждение в дальнейшем конструктивном диалоге двух стран», что «США и РФ смогут выстраивать отношения на принципах равноправия». И это был не телефонный звонок Лаврова, а всего лишь телеграмма.

Не буду ерничать по поводу того, как почтальон принес новому главе Госдепартамента США телеграмму, отпечатанную на праздничном бланке «СССР – оплот мира». Но протокол – есть протокол, а потому слова Захаровой – лишь констатация признания Тиллерсона своим будущим коллегой, а вот каким он будет, и что на самом деле ожидать МИД РФ – загадка.

Все вдруг полюбили Дональда Трампа, начали строить планы на будущее, говорить о давних традициях российско-американской дружбы

Все предыдущие месяцы предвыборной кампании и в период, когда победителя называют в США «избранным президентом», российские власти и пропаганда устраивали чудеса информационной эквилибристики. Все вдруг полюбили Дональда Трампа, начали строить планы на будущее, говорить о давних традициях российско-американской дружбы. Для начала Путин поздравил Трампа с Рождеством и Новым годом, «высказал надежду, что после вступления Дональда Трампа в должность Президента США два государства, действуя в конструктивном и прагматичном ключе, смогут предпринять реальные шаги по восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества в различных областях и вывести на качественно новый уровень взаимодействие на международной арене». 29 января Путин в телефонном звонке поздравил Трампа уже как президента.

Из всех ставших известными слов важными были эти – «восстановлению механизмов двустороннего сотрудничества». То есть, уже вся Россия знала, что Трамп – чуть ли не близкий друг Путина, а тут слова о «восстановлении». Ажиотажа добавила запись в Твиттере Фабриса Потье, который «раскрыл» планы Трампа об отмене американских санкций. На Западе аналитики и эксперты заняли прямо противоположные позиции относительно Трампа и его российской политики – одни говорили, что 45-й президент США будет прислушиваться к Кремлю, другие хихикали и напоминали о давних традициях республиканцев и о том, что от них нужно ждать скорее ужесточение отношений, чем новую «перезагрузку». Все эти месяцы россияне жили в состоянии ожидания, хорошо известном классикам русской литературы – «вот приедет Трамп, он все рассудит».

Несведущему в дипломатии россиянину трудно понять слова пресс-службы Белого дома после телефонного разговора – «положительный характер телефонного разговора был существенным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в исправлении». В переводе на современный русский язык это означает, что никто никого не послал, что является «положительным характером», а «нуждающиеся в исправлении» отношения вообще трудно поддаются конкретизации. Исправления могут быть самыми разными – от изоляции до продления санкций, когда исправляться Россия будет вынуждена, иначе ее ожидает судьба СССР.

Само собой, пресс-служба Кремля интерпретировала содержание разговора иначе – «налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома террористической группировки «Исламское государство» и других подобных организаций в Сирии». В чем заключается налаживание, значит ли, что американские и российские войска бок о бок будут воевать против ИГИЛ, если у Вашингтона и Кремля разное отношение к этой организации, когда США постоянно обвиняют Россию в том, что ее войска на самом деле воюют против оппозиции аль-Асаду, а не против ИГИЛ?

Несколько месяцев предвыборной кампании, когда россиян готовили к восприятию нового «друга России», как оказывается, являются полным блефом

Несколько месяцев предвыборной кампании, когда россиян готовили к восприятию нового «друга России», как оказывается, являются полным блефом, пропагандистской шелухой, за которой совершенно нет реальных поводов для «улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией». Для чего это нужно было Кремлю? Скорее всего, они, как шулеры, решили поставить на «зеро» – авось посчастливится. Есть ли компромат на Трампа – тоже вопрос странный. Если и есть, то как он может повлиять на позицию Трампа к России, разве что вызовет гнев.

Две недели Россия и ее политически озабоченные потребители пропаганды в замешательстве – Трамп уже президент, а где слова любви к России и главное – почему санкции не снимают? Отчаявшиеся россияне пока привычно не ругают Трампа, но кто даст гарантию, что опять не появятся наклейки с русским словом «чмо». А потом и привычные акции у посольства США, граффити и плакаты, истерика Жириновского и умничание Дугина. Пока все замерло в ожидании и даже российские блогеры молчат – выжидают.

Однако первые недоумения стали выказывать кремлевские чиновники. Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, раскритиковал речь нового постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Он предположил, что речь для Хейли могла написать Саманта Пауэр, которая работала во Всемирной организации при Обаме. Пока в Москве сдержано скрывают свое сожаление назначениями в администрации Трампа явно русофобских чиновников, которые и раньше не скрывали своих антикремлевских взглядов, а что теперь будет? Как сообщила Deutsche Welle, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль по итогам встреч в Вашингтоне с секретарем Государственного департамента США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом пояснил, что «отмена или смягчение санкций против России возможны только при условии прогресса в выполнении Минских договоренностей».

Кремль в очередной раз попал в свою «гибридную» ловушку

Кремль в очередной раз попал в свою «гибридную» ловушку: непонятно почему, неясно зачем россиян несколько месяцев убеждали в том, что новый президент будет намного лучше Обамы, которого перед уходом пинали в Москве все, кому не попадя. Даже Мария Захарова позволила себе несколько недипломатических выпадов, больше к лицу базарной торговке. Хорошо, Обама ушел, но почему в Кремле посчитали, что Трамп будет лучше для них? Напротив, ни один из президентов-республиканцев не забывал о том, как создавался Советский Союз, и что Россия – не просто правопреемник СССР, но и продолжатель «славных» дел советских чекистов. Республиканец Рональд Рейган смог придать центробежному развалу СССР дополнительную инерцию.

17-19 февраля состоится традиционная Мюнхенская конференция, на которой, как предполагают в Кремле, может статься первая встреча Путина и Трампа. Но пока известно, что в Мюнхене будет точно вице-президент Майк Пенс, а будет ли Трамп – неизвестно. Значит, будут еще несколько недель неопределенности, и российской пропаганде придется поднапрячься, чтобы продолжить убеждать россиян в том, что новый президент США их по-прежнему любит.

Кремль так полюбил измываться над противниками, что сейчас встал перед огромной и практически не решаемой проблемой – никто из американских президентов не будет поморгать Путину, пока он находится у власти. И не потому, что так хотелось Обаме или захочется Трампу, просто американская государственная система и идеология свободы и демократии не подразумевает хороших отношений с диктаторами. С чего это Трампу полюбить Россию, если она по-прежнему представляет угрозу для свободного мира, если ее внутренняя политика уже близка к тому, что происходит в Северной Корее, что уровень коррупции уже никого не интересует, потому что в России это не нарушение закона, это норма государственной политики.

Осталось еще немного времени до того, как считают в Кремле, когда Дональд Трамп наконец обратит внимание на Россию, но никто из них не уверен, что это внимание будет приятным. Потом возникнет другая проблема – как из «друга» делать «врага», а потом разъяснить россиянам, что мол не угадали, что Америка была и есть нелюбимой. И ждать – как россияне это переживут. И готовиться к худшему, если Путин не уйдет.

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