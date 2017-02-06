Бюджеты крымских городов: сокращение на фоне «роста»

Специально для Крым.Реалии

В 2017 году бюджеты крымских городов существенно урезали – денег не хватит даже на насущные потребности. И это на фоне бравурных отчетов Сергея Аксенова об «устойчивом экономическом росте». При этом понять логику распределения бюджетов тоже непросто: почему одни получают внушительные субвенции, а других переводят на самофинансирование?

Бюджет 2017 года для крымских муниципалитетов запланирован как бездефицитный, то есть сумма полученных доходов должна совпадать с суммой обозначенных трат. Хотя прошлогодние бюджеты крымских городов в большинстве случаев не предусматривали существенного превышения расходной части над доходами.

Еще одна отличительная черта главных финансовых документов Крыма – многократная корректировка, в результате которой первоначальные цифры могут отличаться от итоговых весьма существенно. Например, запланированные на 2016 год расходы бюджета Керчи в размере 2,1 млрд рублей в итоге выросли до 3 млрд, Феодосии – с 1,7 до 2,3 млрд рублей, Евпатории – с 2,1 до 2,8 млрд рублей, а в Симферополе – с 6,5 до 9,3 млрд рублей.

Однако в 2017 году несколько городов полуострова ожидал неприятный сюрприз. Бюджеты Керчи, Феодосии и Евпатории сократили в 3 раза, Армянска и Красноперекопска – в 4-5 раз в сравнении с минувшим годом. Доходы симферопольской казны вроде бы даже выросли на миллиард рублей, но в сравнении с откорректированными показателями 2016 года, напротив, она «похудела» на 2,4 млрд рублей. Аналогичная картина сложилась и в других городах Крыма.

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В основном городам урезали финансирование за счет дотаций из крымского бюджета. Например, в 2016 году в Керчи дотации составляли 1,7 млрд рублей, а в 2017-м их сократили до 90 млн рублей. Такая же картина в Феодосии и Евпатории. Несколько выгоднее на этом фоне выглядят Ялта и Алушта – они сохранили государственные трансферы для реализации проектов по ФЦП (федеральной целевой программе – КР) и региональным программам.

В ноябре 2016 года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал муниципалитеты за плохое освоение бюджетных средств и пообещал не только кадровые перестановки, но и сокращение финансирования на следующий год: дескать, не умеете осваивать деньги – значит, не получите. Однако уволил он только «мэра» Алушты Игоря Сотова, хотя исполнение бюджета в курортном городе достигло 98%.

Среди крымских муниципалитетов наихудшие показатели по освоению бюджета зафиксированы в Феодосии (95,2%) и Судаке (93,9%). Однако отстающему Судаку снизили бюджет на 288 млн, а Керчи, которая выполнила план на 100%, урезали финансирование в три раза. Аналогичная ситуация в Евпатории, где в 2016-м израсходовали 2,8 млрд (100,57%), а на 2017 год запланировано всего 746 млн.

Источники пополнения крымских бюджетов

Характерно, что самые масштабные сокращения затронули казну тех городов, где имеются бюджетообразующие промышленные предприятия (за исключением, пожалуй, Евпатории). К примеру, в бюджетах Керчи и Армянска собственные поступления составляют 88%, в Феодосии – 95% доходов бюджета.

Остальные города предпочитают получать дотации из крымского бюджета – субвенции составляют от 50-70% доходной части их казны. Наибольший процент дотаций – в бюджете Джанкоя (74%), за ним следуют Евпатория (69%), Красноперекопск (68%) и Судак (67%). Даже крымская столица получает 65% средств из бюджета всего полуострова.

Основные статьи расходов всех крымских бюджетов – образование, на которое выделяют до 50%, и социальная сфера – на нее уходит 25-30% городской казны. После сокращения бюджетного финансирования в 2017 году в ряде муниципалитетов расходы по этим статьям достигнут 70-85% всего бюджета. Например, в Судаке на образование и «социалку» уйдет 87% казны, в Симферополе – 81%, в Евпатории – 73%, в Ялте – 66%.

Рассчитывать на ремонт городских улиц и коммунальных сетей не приходится – хотя бы на вывоз мусора денег хватило

Вполне очевидно, что на другие городские нужды – прежде всего, сферу ЖХК – средств практически не останется. К примеру, в бюджетах Джанкоя и Красноперекопска на коммунальные нужды запланировали всего 4-5% городского бюджета. Рассчитывать на ремонт городских улиц и коммунальных сетей при таком финансировании не приходится – хотя бы на вывоз мусора денег хватило.

И если в 2015 году на одного керчанина, например, приходилось около 18 тысяч рублей городского бюджета, в 2016 году – 14 тысяч, то в 2017 году – всего 5 тысяч рублей. А проблем у города за два года только прибавилось – это и ямы на дорогах, и треснувшие от огромного грузопотока мосты, и разрушающаяся Митридатская лестница. И с каждым годом число этих проблем будет только расти, а финансирование, видимо, только сокращаться.

Вот и получается, что российские власти в Крыму отчитываются об экономическом росте и повышении доходной части крымской казны, но при этом урезают местные бюджеты в несколько раз. И это в очередной раз подтверждает слова российского премьера Дмитрия Медведева о том, что «денег нет» и не предвидится. Поэтому крымским городам предстоит очень сложный год.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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