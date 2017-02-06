Москва готовится к «жесткому» варианту «гибридной войны» против соседней страны, включая возможность вооруженного переворота и введения войск. Так считают руководители белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований – директор центра Арсений Сивицкий и руководитель программы российских исследований Юрий Царик.

По мнению аналитиков, «перезагрузка» отношений между Москвой и Вашингтоном не так очевидна, как это кажется на первый взгляд, однако приход к власти Дональда Трампа в любом случае выгоден Москве. Это на какое-то время «выключает» США из активного участия в мировой политике в связи с административной неразберихой и политическими конфликтами внутри американского истеблишмента.

Политика Трампа может привести к подрыву курса на сдерживание агрессии России

Арсений Сивицкий считает, что приход Трампа к власти в Америке сеет раздор внутри этой страны.

«Прежде всего, речь идет о принятии военно-политических решений. Направление политики Трампа и его интенции в отношениях с Россией могут привести к дисфункциональности НАТО и подрыву курса на сдерживание агрессивных намерений России, а также к возможному конфликту в отношениях США и Китая. Пожалуй, это сейчас главная угроза международной стабильности и безопасности», – уверен Сивицкий.

Юрий Царик подчеркивает: сама игра в «перезагрузку» отражает позицию далеко не всех сторонников Трампа в США.

Цена, которую выставит Вашингтон за «новую перезагрузку», может оказаться не по карману Москве

«В самой России весьма могущественные элитные группы ориентированы на срыв еще не начавшейся «перезагрузки». Это связано в том числе с внутренними причинами. Никаких перспектив быстрого экономического роста в России нет, а возможность наращивания международной напряженности на фоне определенной «парализованности» США и НАТО выглядит для них довольно заманчиво. Важно и другое: цена, которую выставит Вашингтон за «новую перезагрузку», может оказаться не по карману Москве, ведь она, судя по всему, предполагает включение России в активные действия против Ирана и Китая», – отмечает он.

Тем не менее, эксперты сходятся в мысли, что на начальном этапе потепление отношений Кремля с новой администрацией США очень вероятно.

«В случае возможной «перезагрузки» самой главной угрозой является возможная попытка России резко нарастить свое преимущество на международной арене посредством применения силы. Высоко вероятен силовой вариант со стороны России в отношении Беларуси, Украины и других стран с целью превращения их в «несостоявшиеся государства». В случае возможного конфликта – даже при сохранении НАТО как работающей структуры – Россия имеет преимущество как минимум на первом его этапе», – предупреждает Арсений Сивицкий.

Юрий Царик, в свою очередь, настроен оптимистичнее.

Если мы сможем выстоять под давлением, то заложим основу новой системы международных отношений

«Конечно, победа Трампа приводит к снижению уровня вмешательства американской администрации в происходящее в Восточной Европе, а значит к сокращению политики сдерживания агрессивных намерений России в регионе. С другой стороны, эта угроза создает и окно возможностей для Украины и Беларуси. Если мы сможем выстоять под этим давлением, наши страны не только состоятся как государства, но и заложат основу новой системы международных отношений, по крайней мере, в этом регионе. Россия продвигает свою модель таких отношений, при которой большие страны имеют свои сферы влияния и взаимодействуют друг с другом, не интересуясь мнением малых стран. Это почти прямым текстом указывается в российских стратегических доктринах. Такая модель неприемлема для народов суверенных государств, и в текущей ситуации у нас есть шанс это изменить», – подчеркивает он.

Беларусь – наиболее вероятная следующая цель Кремля

Что касается конкретных ожидаемых действий Москвы, аналитики согласны в том, что именно их страна станет целью новой российской «гибридной войны».

Москва может дойти до применения тактического ядерного оружия в регионе

«Если говорить о возможном следующем шаге Кремля, им может стать попытка организации государственного переворота в Беларуси. Замысел состоит в том, чтобы использовать это событие как предлог для введения в республику своих войск и организации их постоянного присутствия в стране. По сути, это означает ликвидацию суверенитета Беларуси. В этом случае Беларусь превратится в своеобразный военно-политический плацдарм России и источник «гибридных» угроз для сопредельных стран: Украины, Польши, Литвы и Латвии. В худшем случае это может стать началом полномасштабной войны России против перечисленных стран. Если же НАТО будет проводить мобилизацию и готовиться отразить атаку, Москва может дойти до применения тактического ядерного оружия в регионе. Именно этот вариант развития событий закладывался в недавней военной игре в Варшаве, в которой я принимал участие», – предполагает Арсений Сивицкий.

Юрий Царик считает, что новый конфликт необходим для Кремля.

«Россия приближается к президентским выборам, идти на которые Путину не с чем. Новый конфликт в важной для российского общества зоне сыграл бы на руку Кремлю. Мы видим, как российские СМИ готовят общественное мнение к такому варианту», – говорит эксперт.

Однако минские аналитики полагают, что успех возможной российской агрессии в Беларуси не предопределен.

«Несмотря на то огромное влияние, которое Россия имеет в Беларуси в экономическом, культурном, информационном отношении, и даже в отношении белорусских спецслужб, шансы Москвы на успех не так уж велики. Белорусское военно-политическое руководство имеет вполне реалистичное представление о намерениях и планах действий Кремля. В связи с этим отрабатывают и соответствующие методы противодействия. Например, сейчас проводится комплексная проверка боеготовности армии с призывом порядка трех тысяч резервистов. Поэтому в военном аспекте шансы Москвы на повторение крымского или донбасского сценария очень низки. Более того, у нас полностью учтен опыт Украины, и даже в случае худшего развития событий и неспособности Верховного главнокомандующего управлять войсками вооруженные силы все равно не останутся без приказа», – сообщает Арсений Сивицкий.

Попытки политического влияния

При этом Юрий Царик отмечает: существуют вполне заметные признаки того, что Россия наращивает свое давление на Беларусь изнутри белорусского политического поля.

«Буквально несколько недель назад мы наблюдали усиленные попытки убедить общественность в том, что военно-политического давления со стороны России не существует. Теперь же, наоборот, наблюдаются попытки раздуть истерию и заболтать вопрос. Некоторые люди, которые публично позиционируют себя как националистические, антироссийские силы, по-видимому, отрабатывают российские деньги, и ведут активную деятельность в регионах, очевидно, создавая почву для возможного «гибридного» противостояния. Однако их деятельность отслеживается.

Белорусское руководство действительно разрабатывает все возможные варианты развития событий, в том числе – в экономической сфере. Просчитываются сценарии вплоть до введения временной экономической блокады со стороны России.

Беларусь и Украина должны быть готовы прийти друг к другу на помощь

При этом российская сторона использует различные тактики для усиления своего влияния на белорусскую политику. Так, например, в аппаратных кругах распространяется информация о том, что в России якобы существуют части элит, готовые отказаться от «жесткого» сценария. Идея состоит в том, что белорусские власти якобы должны подыгрывать таким движениям и помогать им усиливать свое влияние в Москве. Это типичная установка, которую Москва транслирует, чтобы отвлекать внимание от своей реальной политики и тем самым вводить в заблуждение правительства и общества постсоветских стран и стран Европы. На самом деле, российская элита в силовом аспекте действует в рамках твердого консенсуса, и каждый раз, когда он начинает распадаться, победу все равно одерживают сторонники более жесткой линии», – сообщает Юрий Царик.

Тем не менее, при всех перечисленных уловках и каналах влияния, эксперты оценивают шансы Москвы в Беларуси на успех ниже 50%.

«Ключевым аспектом является военная подготовка к отражению различного вида агрессии и попыток разжечь внутренний конфликт. К этому можно добавить необходимость экономических реформ и скорейшую диверсификацию экономики. Ну и, конечно, Беларусь и Украина должны быть готовы прийти друг к другу на помощь. Развитие стратегических отношений между нашими странами уже сейчас подразумевает, что мы не оставим друг друга в беде. К тому же мы развиваем весьма продуктивное взаимоотношения с Польшей», – отмечают минские аналитики.